Розмінувати треба 270 тис. квадратних км. На це піде 5-10 років, - МВС
В Україні гуманітарного розмінування потребує територія площею близько 270 тисяч квадратних кілометрів. Ця цифра включає тимчасово захоплені території.
Про це йшлося під час зустріч МВС України та посольства Британії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міністерства.
"Сторони обговорили можливості розв’язання проблем гуманітарного розмінування. Наразі такого розмінування потребує територія площею близько 270 тисяч квадратних кілометрів, включно з тимчасово окупованими територіями", - зазначено в повідомленні.
Повне повне розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій триватиме 5–10 років.
Сторони зустрічі домовилися про опрацювання списку першочергових потреб для піротехнічних підрозділів ДСНС України.
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