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Новини Війна
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Розмінувати треба 270 тис. квадратних км. На це піде 5-10 років, - МВС

патрон,пес,розмінування

В Україні гуманітарного розмінування потребує територія площею близько 270 тисяч квадратних кілометрів. Ця цифра включає тимчасово захоплені території.

Про це йшлося під час зустріч МВС України та посольства Британії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міністерства.

"Сторони обговорили можливості розв’язання проблем гуманітарного розмінування. Наразі такого розмінування потребує територія площею близько 270 тисяч квадратних кілометрів, включно з тимчасово окупованими територіями", - зазначено в повідомленні.

Повне повне розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій триватиме 5–10 років.

Сторони зустрічі домовилися про опрацювання списку першочергових потреб для піротехнічних підрозділів ДСНС України.

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Автор: 

МВС (3512) розмінування (1002)


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Топ коментарі
+6
Ну Чонгар миттю розмінували...а тут великі труднощі...
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13.08.2022 10:12 Відповісти
+4
ще кацапи атакують, а мусора вже даунбас різміновують по кишенях
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13.08.2022 10:27 Відповісти
+3
Если 60% выделенных средств на разминирование исчезнут "в неизвестном направление",то разминирование может продолжаться бесконечно.
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13.08.2022 10:18 Відповісти
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Ну Чонгар миттю розмінували...а тут великі труднощі...
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13.08.2022 10:12 Відповісти
Чонгар самі ж і мінували, а тут і наші, і рашистські міни. Хоча так - треба ж заробити грошенят
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13.08.2022 10:18 Відповісти
Если 60% выделенных средств на разминирование исчезнут "в неизвестном направление",то разминирование может продолжаться бесконечно.
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13.08.2022 10:18 Відповісти
ще кацапи атакують, а мусора вже даунбас різміновують по кишенях
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13.08.2022 10:27 Відповісти
Так вони вже і трофейну зброю в населення відбирають, а в той же час "найвеличніший" закликає населення до спротиву окупантам.
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13.08.2022 10:46 Відповісти
В Берлине работали ещё и 1973 году.
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13.08.2022 10:49 Відповісти
Війна ще не закінчилась, й невідомо коли закінчиться, а вони вже порахували, й мабуть вже кошти на розмінування освоюють. Цирк!
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13.08.2022 10:49 Відповісти
В маленькій Хорватії, де війна закінчилася більше 20 років тому, досі є ділянки, які ще не розміновані. Думаю, 10 років для України - це занадто оптимістично.
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13.08.2022 11:20 Відповісти
Майже 40 % території?????
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13.08.2022 11:51 Відповісти
Тсс, не мішайте людям бюджети дєрібаніть.
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13.08.2022 12:11 Відповісти
Не треба звиздіти. На розмінування потрібні лише гроші. Це все робиться за тижні, а не за роки!
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13.08.2022 18:00 Відповісти
 
 