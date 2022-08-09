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Новини Війна
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США нададуть на розмінування України майже 90 млн доларів

міни

Державний департамент США затвердив виділення 89 млн доларів на підготовку саперів, які будуть розміновувати Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання з посиланням на представника Держдепу пише, ці кошти підуть на обладнання для розмінування та навчання. Очікується, що протягом року зможуть оснастити 100 груп зі знешкодження боєприпасів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Молдова планує направити до України досвідчених саперів, які брали участь у миротворчих операціях на Балканах.

За оцінками ДСНС, на розмінування після війни з Росією може піти до 10 років.

Також читайте: Майже 30 іноземних компаній хочуть розміновувати Україну, - ДСНС

Автор: 

США (23326) Україна (5952) розмінування (1000)


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Для програми розмінування в нас вже є полонені свинособаки
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09.08.2022 21:43 Відповісти
Дякуємо.
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09.08.2022 21:56 Відповісти
за 90 лимонів, арестович сам босоніж, всю Україну на мінне поле заведе.
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09.08.2022 21:57 Відповісти
Після війни треба поставити пам'ятник дружбі народів. Тільки з народами США, Польщі, Великобританії, балтійських країн
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09.08.2022 22:00 Відповісти
Спасибо братаны
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09.08.2022 22:35 Відповісти
 
 