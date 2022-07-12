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Майже 30 іноземних компаній хочуть розміновувати Україну, - ДСНС

естонія,розмінування

Наразі вже вісім іноземних компаній отримали рекомендації від ДСНС, як долучитися до процесу гуманітарного розмінування в Україні, ще 20 таких структур також висловили бажання працювати в цьому напрямку.

Про це в ефірі українських телеканалів поінформував директор департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі дуже щільно (щодо питання розмінування. - Ред.) працює у нас Данська група у справах біженців, також компанія Хало Траст. Вісім компаній і юридичних осіб, як з Європи, так і з США, вже звернулися до ДСНС і отримали рекомендації, як долучитися до цього процесу з гуманітарного розмінування. І висловили бажання працювати в цьому напрямку ще додатково до 20 організацій", - сказав посадовець.

Він також нагадав, що, станом на 1 квітня, близько 300 тисяч гектарів українських територій було забруднено вибухонебезпечними предметами.

"Наразі, мобілізувавши зусилля ДСНС та інших структур, які займаються розмінуванням, а також міжнародних партнерів, уже вдалося розмінувати більш як 60 тисяч гектарів. І робота у цьому напрямку ведеться дуже інтенсивно. Але ми маємо розуміти, що ця робота триватиме роками", - уточнив Вітовецький.

Представник ДСНС нагадав про рекомендації для громадян, що робити, якщо вони знайдуть вибухонебезпечний предмет. Зокрема, у ДСНС насамперед радять людям не чіпати такі предмети.

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"По-друге, спробувати позначити якось цю територію, щоб до неї з обережністю наші громадяни наближалися, краще - унеможливити їх наближення. Потім - відійти на безпечну відстань. Відійти необхідно для того, щоб сигнал з мобільних пристроїв не спрацював як каталізатор для ініціювання цього вибухонебезпечного предмета. І також потрібно зателефонувати на 101 або 102, щоб викликати групу піротехніків або вибухотехніків", - сказав він.

Автор: 

ДСНС (5092) розмінування (988)


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Топ коментарі
+6
В нас в ОПі сидять хороші спеціалісти по розмінуванню
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12.07.2022 15:11
+3
Наверняка половина из этих 30 из кацапии. Уже нужен закон запрещающий заниматься восстановлением, разминированием и т.д. тем, кто хоть как-т ос кацапией связан. Кого ждем, Спартц? Она придет и таки порядок наведет.
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12.07.2022 15:04
+2
во во , лысый и юзик , ваще самый топ
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12.07.2022 15:39
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Так це добре.
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12.07.2022 14:58 Відповісти
Але спочатку покінчити з рашизмом.
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12.07.2022 14:59 Відповісти
Наверняка половина из этих 30 из кацапии. Уже нужен закон запрещающий заниматься восстановлением, разминированием и т.д. тем, кто хоть как-т ос кацапией связан. Кого ждем, Спартц? Она придет и таки порядок наведет.
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12.07.2022 15:04 Відповісти
В нас в ОПі сидять хороші спеціалісти по розмінуванню
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12.07.2022 15:11 Відповісти
Розсіюванню.
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12.07.2022 15:15 Відповісти
Чемпіони світу
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12.07.2022 15:25 Відповісти
во во , лысый и юзик , ваще самый топ
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12.07.2022 15:39 Відповісти
Ага, ностальгуючий за радянським союзом Арестович)https://www.youtube.com/watch?v=wodcANqBs9U
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12.07.2022 16:02 Відповісти
От лічно я довіряю тільки молдованам. Бо вони - як не розмінують, то самі підірвуться (ето нєудачная шютка)
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12.07.2022 15:31 Відповісти
классный бизнес - поставил мины, составил карту полей, зарегил контору рога и копыта и сосешь деньги из бюджета на своих же полях... и так бесконечно не удивлюсь если 99% контор по разминированию созданы вчера вечером....
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12.07.2022 16:11 Відповісти
 
 