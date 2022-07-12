Около 30 иностранных компаний хотят разминировать Украину, - ГСЧС

Уже восемь иностранных компаний получили рекомендации от ГСЧС, как присоединиться к процессу гуманитарного разминирования в Украине, еще 20 таких структур также изъявили желание работать в этом направлении.

Об этом в эфире украинских телеканалов сообщил директор департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Виктор Витовецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас очень плотно (по вопросу разминирования – ред.) работает у нас Датская группа по делам беженцев, также компания Хало Траст. Восемь компаний и юридических лиц, как из Европы, так и из США, уже обратились в ГСЧС и получили рекомендации, как присоединиться к этому процессу гуманитарного разминирования. И изъявили желание работать в этом направлении еще дополнительно до 20 организаций", - сказал чиновник.

Он также напомнил, что по состоянию на 1 апреля около 300 тысяч гектаров украинских территорий были загрязнены взрывоопасными предметами.

"В настоящее время, мобилизовав усилия ГСЧС и других структур, занимающихся разминированием, а также международных партнеров, уже удалось разминировать более 60 тысяч гектаров. И работа в этом направлении ведется очень интенсивно. Но мы должны понимать, что эта работа будет продолжаться годами", - уточнил Витовецкий.

Представитель ГСЧС напомнил о рекомендациях для граждан, что делать, если они найдут взрывоопасный предмет. В частности, в ГСЧС прежде всего советуют людям не трогать такие предметы.

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"Во-вторых, попытаться обозначить как-то эту территорию, чтобы к ней с осторожностью наши граждане приближались, лучше – сделать невозможным их приближение. Затем – отойти на безопасное расстояние. Отойти необходимо для того, чтобы сигнал с мобильных устройств не сработал как катализатор для инициирования этого взрывоопасного предмета. И также нужно позвонить по телефону на 101 или 102, чтобы вызвать группу пиротехников или взрывотехников", - сказал он.