РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11553 посетителя онлайн
Новости Война
1 873 10

Около 30 иностранных компаний хотят разминировать Украину, - ГСЧС

естонія,розмінування

Уже восемь иностранных компаний получили рекомендации от ГСЧС, как присоединиться к процессу гуманитарного разминирования в Украине, еще 20 таких структур также изъявили желание работать в этом направлении.

Об этом в эфире украинских телеканалов сообщил директор департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Виктор Витовецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас очень плотно (по вопросу разминирования – ред.) работает у нас Датская группа по делам беженцев, также компания Хало Траст. Восемь компаний и юридических лиц, как из Европы, так и из США, уже обратились в ГСЧС и получили рекомендации, как присоединиться к этому процессу гуманитарного разминирования. И изъявили желание работать в этом направлении еще дополнительно до 20 организаций", - сказал чиновник.

Он также напомнил, что по состоянию на 1 апреля около 300 тысяч гектаров украинских территорий были загрязнены взрывоопасными предметами.

"В настоящее время, мобилизовав усилия ГСЧС и других структур, занимающихся разминированием, а также международных партнеров, уже удалось разминировать более 60 тысяч гектаров. И работа в этом направлении ведется очень интенсивно. Но мы должны понимать, что эта работа будет продолжаться годами", - уточнил Витовецкий.

Представитель ГСЧС напомнил о рекомендациях для граждан, что делать, если они найдут взрывоопасный предмет. В частности, в ГСЧС прежде всего советуют людям не трогать такие предметы.

Также смотрите: "Здесь делать нечего. Все уезжают". Все больше людей пытаются покинуть Мариуполь, - горсовет. ВИДЕО

"Во-вторых, попытаться обозначить как-то эту территорию, чтобы к ней с осторожностью наши граждане приближались, лучше – сделать невозможным их приближение. Затем – отойти на безопасное расстояние. Отойти необходимо для того, чтобы сигнал с мобильных устройств не сработал как катализатор для инициирования этого взрывоопасного предмета. И также нужно позвонить по телефону на 101 или 102, чтобы вызвать группу пиротехников или взрывотехников", - сказал он.

ГСЧС (4953) разминирование (712)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
В нас в ОПі сидять хороші спеціалісти по розмінуванню
показать весь комментарий
12.07.2022 15:11
+3
Наверняка половина из этих 30 из кацапии. Уже нужен закон запрещающий заниматься восстановлением, разминированием и т.д. тем, кто хоть как-т ос кацапией связан. Кого ждем, Спартц? Она придет и таки порядок наведет.
показать весь комментарий
12.07.2022 15:04
+2
во во , лысый и юзик , ваще самый топ
показать весь комментарий
12.07.2022 15:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так це добре.
показать весь комментарий
12.07.2022 14:58 Ответить
Але спочатку покінчити з рашизмом.
показать весь комментарий
12.07.2022 14:59 Ответить
Наверняка половина из этих 30 из кацапии. Уже нужен закон запрещающий заниматься восстановлением, разминированием и т.д. тем, кто хоть как-т ос кацапией связан. Кого ждем, Спартц? Она придет и таки порядок наведет.
показать весь комментарий
12.07.2022 15:04 Ответить
В нас в ОПі сидять хороші спеціалісти по розмінуванню
показать весь комментарий
12.07.2022 15:11 Ответить
Розсіюванню.
показать весь комментарий
12.07.2022 15:15 Ответить
Чемпіони світу
показать весь комментарий
12.07.2022 15:25 Ответить
во во , лысый и юзик , ваще самый топ
показать весь комментарий
12.07.2022 15:39 Ответить
Ага, ностальгуючий за радянським союзом Арестович)https://www.youtube.com/watch?v=wodcANqBs9U
показать весь комментарий
12.07.2022 16:02 Ответить
От лічно я довіряю тільки молдованам. Бо вони - як не розмінують, то самі підірвуться (ето нєудачная шютка)
показать весь комментарий
12.07.2022 15:31 Ответить
классный бизнес - поставил мины, составил карту полей, зарегил контору рога и копыта и сосешь деньги из бюджета на своих же полях... и так бесконечно не удивлюсь если 99% контор по разминированию созданы вчера вечером....
показать весь комментарий
12.07.2022 16:11 Ответить
 
 