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Новини Війна в Україні
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Молдова (1294) допомога і підтримка (836) розмінування (758) Майя Санду (204) відбудова (275)

Молдова готова допомогти Україні у розмінуванні та відбудові, - Санду

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санду

Молдова готова надати підтримку Україні щодо розмінування та продовжувати гуманітарну допомогу.

Про це заявила президентка Молдови Майя Санду на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Молдова має широкий міжнародний досвід у гуманітарних місіях, розмінувальних місіях у різних регіонах світу, і ми готові надати підтримку у цій сфері Україні разом з іншими країнами і міжнародними організаціями. Молдова – це маленька країна зі скромними інструментами, але ми готові надати підтримку у повоєнній відбудові України", - сказала вона.

Санду відзначила той факт, що молдавський уряд надавав гуманітарну допомогу у Вінниці, Одесі й Чернівцях, у Миколаївській області і готовий і надалі це робити.

Дивіться також: Зеленський у Києві зустрівся з президенткою Молдови Санду. ВIДЕО

Крім того, президентка Молдови зазначила, що від початку повномасштабного російського вторгнення близько 500 тисяч людей виїхали з України у Молдову, їм надали тимчасове місце проживання, харчі й інші базові речі. Досі в Молдові, за даними глави держави, залишаються 70 тисяч біженців з України, з них 42 тисячі дітей, що становить 10% усіх дітей у країні.

"Борючись за свою свободу, Україна також бореться за свободу своїх сусідів у Європі, і ми в Молдові розуміємо це і дуже цінуємо", - підкреслила Санду.

Як повідомлялося, президентка Молдови Майя Санду у понеділок перебуває з візитом в Україні. Вона відвідала Ірпінь, Бучу та Бородянку.
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Топ коментарі
+8
Та приберіть вже цей гнійник ПМР на власних теренах. От буде щира допомога.
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27.06.2022 20:52
+8
Нехай сандА краще скаже яким чином в придністровську клоаку потрапляють кацапи?!
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27.06.2022 20:58
+7
Это нам нужно помочь Молдове, задавить Приднестровье и вернуть его в лоно Молдовы.
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27.06.2022 21:06
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Та приберіть вже цей гнійник ПМР на власних теренах. От буде щира допомога.
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27.06.2022 20:52 Відповісти
Це політика кометаторів цензора, чи ти сам довбойоб ?

Проясніть ситуацію?
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27.06.2022 21:36 Відповісти
Ти зараз втручаєшся в міжнардні відносини,
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27.06.2022 21:37 Відповісти
Пошти годину, висить на цензорі прокацапське гімно.
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27.06.2022 21:40 Відповісти
Тобто семен молодець?
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27.06.2022 21:45 Відповісти
Оце і є капські наративи
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27.06.2022 22:19 Відповісти
А скін у мене Є
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27.06.2022 22:24 Відповісти
Воинам нужны витамины - овощи , фрукты , СУХОФРУКТЫ. А то Таран с подельниками уже пытался военных дерьмом кормить
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27.06.2022 20:53 Відповісти
помогите Украине разминируя кремлевский анклав в Приднестровье. Большего не надо!
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27.06.2022 20:53 Відповісти
Да вы со своим приднестровьем разберитесь помогатели грозные
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27.06.2022 20:54 Відповісти
Они уже третий месяц обещают помочь в разминировании.
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27.06.2022 20:55 Відповісти
дай згоду демонтувати пмр
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27.06.2022 20:56 Відповісти
Нехай сандА краще скаже яким чином в придністровську клоаку потрапляють кацапи?!
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27.06.2022 20:58 Відповісти
Літаками
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27.06.2022 22:41 Відповісти
Через Украину....Даже у Красносельского есть одесская прописка.
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27.06.2022 22:44 Відповісти
Молдавани,вам саме час забрати своє,а ви яйця чешете,ой пардон пи..у!
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27.06.2022 21:01 Відповісти
Фу як некультурно
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27.06.2022 21:15 Відповісти
тут иногда говорят правду
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27.06.2022 21:26 Відповісти
Пробачте, але Ви не дуже культурна людина якщо до вас правда доходить тільки з матюками.
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28.06.2022 07:28 Відповісти
Ещё одни строители готовы помогать осваивать еврокоедиты. Там уже сцук очередь прям.
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27.06.2022 21:02 Відповісти
Это нам нужно помочь Молдове, задавить Приднестровье и вернуть его в лоно Молдовы.
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27.06.2022 21:06 Відповісти
было бы лучше, если бы занялись лечением своих пэмээров, а то нам сейчас даже некогда свою жопу на западе почесать.
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27.06.2022 21:12 Відповісти
Що ви хочете від Санду? Дякую хоч Європейського курсу дотримується, це вам не колишній президент Литви Грібаускайте, там немає внутрішнього стрижня.
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27.06.2022 21:18 Відповісти
Ну не знаю,але я би не ризикнув ходити там де молдавани розміновували )
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27.06.2022 22:19 Відповісти
Ты сидишь в сытной Франции и ерничаешь, зачем тебе ходить по бывшим минным полям? А у нас сапёры отличные и опытные - после приднестровской войны (в которой Украина всячески помогла Кремлю) разминировали всё и никто не разрывается на полях.
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27.06.2022 22:56 Відповісти
Санду не може воювати то нехай прискорить будівництво мосту через Дністер Косєуц- Ямпіль це покращить логістику.
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27.06.2022 22:57 Відповісти
Помощь сапёрами лишней не бывает!
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28.06.2022 10:09 Відповісти
Эту воспалённую прямую кишку Франкенштейна - Приднестровье, нужно обезвредить и восстановить в ней молдавскую национально-патриотическую власть. Грузия не исключение, там тоже, больные, венерические области нуждаются в излечении. Большевистская краснознаменная падаль, никакие в РФ не русские, русские ушли с Врангелем из России в 1920 году: "Над Черным морем, над белым Крымом, летела слава России дымом. И плакал ангел над мёртвым ангелом, мы уходили за море с Врангелем". Именно в этих строках кроится сакральная информация о том, что русских в РФ нет и быть не может. РФ населяет советское быдло.
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28.06.2022 12:48 Відповісти
 
 