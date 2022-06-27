Президентка Молдови Санду прибула до Києва

Президент Молдови Майя Санду прибула з офіційним візитом до Києва, вона відвідає Бородянку, Бучу, Ірпінь і зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Молдови.

"Президент Республіки Молдова Майя Санду сьогодні, 27 червня, перебуває з робочим візитом у Києві. Упродовж дня глава держави відвідає Бородянку, Бучу й Ірпінь, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться у повідомленні.

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