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Президентка Молдови Санду прибула до Києва
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Президент Молдови Майя Санду прибула з офіційним візитом до Києва, вона відвідає Бородянку, Бучу, Ірпінь і зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Молдови.
"Президент Республіки Молдова Майя Санду сьогодні, 27 червня, перебуває з робочим візитом у Києві. Упродовж дня глава держави відвідає Бородянку, Бучу й Ірпінь, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+17 Мобильный крематорий
показати весь коментар27.06.2022 11:50
+9 Aleks T c3834cab
показати весь коментар27.06.2022 11:52
+9 Мобильный крематорий
показати весь коментар27.06.2022 11:58
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Будь ласка, зачекайте...
У членов ЕС , военных баз росии на их территории нет.
Дивує мене одне: на форумі крутиш сракою, як індійський півень, але досі не записалося в армію *****.
Чого ж ти свиня кацаппська так по скромному?
Приєднуйся до 35 000 дохлих співвітчизників!
Так ось - такі гранати там теж зберігаються!
Це та зброя, яка складувалась у Східній Германії ще після Другої Світової, і вже тоді вона була геть не нова! Перед об'єднанням Германій це все звідтам вивезли в Ковбасну.
А взагалі - подивіться ліпше, що це за склади, і що за зброя там
Але ж Цензор розуміє, що розголос цієї події недоречний? Чи таки ні?