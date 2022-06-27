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Новости Война в Украине
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Президент Молдовы Санду прибыла в Киев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

молдова,санду

Президент Молдовы Майя Санду прибыла с официальным визитом в Киев, посетит Бородянку, Бучу, Ирпень и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Молдовы.

"Президент Республики Молдова Майя Санду сегодня, 27 июня, находится с рабочим визитом в Киеве. В течение дня глава государства посетит Бородянку, Бучу и Ирпень встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентка Молдови Санду готова відвідати Україну з офіційним візитом
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Топ комментарии
+17
Этот визит не только знак солидарности с Украиной, но и пощечина свинарнику с их обстрелами.
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27.06.2022 11:50
+9
Очередной 3,14 ..ж. Пусть решают вопрос о Приднестровье.
У членов ЕС , военных баз росии на их территории нет.
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27.06.2022 11:52
+9
И на оси они вертели все потуги кацапни. Едут, не боятся. А теперь сравните с этими людьми хло. Трусливое, чмошное, как и все кацапы. Не вылазящее из бункера.
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27.06.2022 11:58
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И на оси они вертели все потуги кацапни. Едут, не боятся. А теперь сравните с этими людьми хло. Трусливое, чмошное, как и все кацапы. Не вылазящее из бункера.
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27.06.2022 11:58 Ответить
Пусть опять спросит- где Чаус?
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27.06.2022 11:48 Ответить
Чого тільки "спитає"? Хай забере собі дебільного Чауса...
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27.06.2022 14:05 Ответить
Этот визит не только знак солидарности с Украиной, но и пощечина свинарнику с их обстрелами.
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27.06.2022 11:50 Ответить
Зробили "Мекку" паломництво з Бучі і Ірпеня
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27.06.2022 11:50 Ответить
Там вже все прибрали більш менш.
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27.06.2022 12:16 Ответить
Очередной 3,14 ..ж. Пусть решают вопрос о Приднестровье.
У членов ЕС , военных баз росии на их территории нет.
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27.06.2022 11:52 Ответить
Відразу як ти вирішиш питання з Кримом.
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27.06.2022 17:58 Ответить
Її «привітав» нацист путлер, повітряна тривога по північним, західним областям та Києві.
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27.06.2022 11:52 Ответить
Или блокада придристровья с полным вырезанием свиноты. Кто знает, о чем договорятся Украина и Молдова.
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27.06.2022 12:01 Ответить
Йди ***** гівно кацапське.
Дивує мене одне: на форумі крутиш сракою, як індійський півень, але досі не записалося в армію *****.
Чого ж ти свиня кацаппська так по скромному?
Приєднуйся до 35 000 дохлих співвітчизників!
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27.06.2022 13:07 Ответить
Кацап
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27.06.2022 13:44 Ответить
Сподіваюсь, що будуть не тільки єкскурсії. Необхідно договоритись з Молдовою про деокупацію придністров'я : там великі склади *********** для ЗСУ.
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27.06.2022 12:13 Ответить
Хоть бы ваши слова оказались пророческими
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27.06.2022 12:21 Ответить
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27.06.2022 13:49 Ответить
терзают смутные сомнение по поводу складов больших,30 прапорщиков **********,дай бог чтоб 50 процентов осталось)
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27.06.2022 12:22 Ответить
Трішки підправлю - там великі склади ***********, строк зберігання яких давно вже вийшов, тож їх не те що використовувати неможливо, а навіть вивозити для підриву небезпечно!
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27.06.2022 12:26 Ответить
А,по нас яким лайном пуляють,яке лайно з бульбонії перевозять,яке лайно в нас за гроші переробляли,й на арсеналах підривали???
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27.06.2022 13:51 Ответить
Знаєте таку гранату, як РГ-14? Вона використовувалась ще в Першу Світову війну.

Так ось - такі гранати там теж зберігаються!

Це та зброя, яка складувалась у Східній Германії ще після Другої Світової, і вже тоді вона була геть не нова! Перед об'єднанням Германій це все звідтам вивезли в Ковбасну.

А взагалі - подивіться ліпше, що це за склади, і що за зброя там

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27.06.2022 21:35 Ответить
Там склади вибухонебезпечного мотлоху, друже, з 1946 року. Чи може Ви вважаєте, що все те пмр-івці вже б не пропили, якби не існувало загрози вибуху? Возможная детонация имеющихся боеприпасов может быть сравнима со взрывом ядерной бомбы мощностью 10 килотонн.
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27.06.2022 14:21 Ответить
Сами пусть воюют. За них ещё и повоевать нужно? Это из проблема. Если оно им нах не надо то мы тут при чем. У нас своя война у молдован будет своя. Мы поможем чем сможем.... беженцев примем. Остальное сами. Ну может ЕС поможет. То из дело
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27.06.2022 15:58 Ответить
Пока она в Киеве, надо срочно Приднестровье прихлопнуть. Потом скажем, Санду попросила.
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27.06.2022 12:13 Ответить
Ну добре - Прес-служба Президентки Молдови не усвідомлює, що в Україні іде війна, і прилітають ракети, тож видає анонс цього візиту.

Але ж Цензор розуміє, що розголос цієї події недоречний? Чи таки ні?
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27.06.2022 12:24 Ответить
Вони не мають випускаючого редактора .
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27.06.2022 12:30 Ответить
Й корректора
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27.06.2022 13:52 Ответить
‼️‼️Молдавия могла бы взять на себя снабжение украинской армии свежими фруктами и овощами , а также ОВОЩНОЙ консервацией . Пока юг Украины занят оккупантом
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27.06.2022 12:26 Ответить
Тоді гумдопомогою
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27.06.2022 13:53 Ответить
Бачу треба всім нагримати підручником з укр.мови по головам! Президенка....які ви не грамотні!
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27.06.2022 13:06 Ответить
Трудно быть президенткой карликовой слабой страны..
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27.06.2022 13:11 Ответить
Где она в марте или в апреле была? Пуйла не хотела расстраивать? Слишком хитро......ая. Как и грузины. Там сейчас уже более менее прибрали. Кое где уже и ремонт сделали. Смотреть там уже нечего особо и слава богу. Пора уже заканчивать этот цирк. Кто хотел тот приехал. Там людей убивали и в братских могилах хоронили. Скажите уже этим шапитошнткам зелёным. Они уже и трагедию в цирк превращают.
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27.06.2022 15:55 Ответить
Раді вітати, пані Санду!
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27.06.2022 18:00 Ответить
 
 