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Президент Молдовы Санду прибыла в Киев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Молдовы Майя Санду прибыла с официальным визитом в Киев, посетит Бородянку, Бучу, Ирпень и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Молдовы.
"Президент Республики Молдова Майя Санду сегодня, 27 июня, находится с рабочим визитом в Киеве. В течение дня глава государства посетит Бородянку, Бучу и Ирпень встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+17 Мобильный крематорий
показать весь комментарий27.06.2022 11:50
+9 Aleks T c3834cab
показать весь комментарий27.06.2022 11:52
+9 Мобильный крематорий
показать весь комментарий27.06.2022 11:58
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У членов ЕС , военных баз росии на их территории нет.
Дивує мене одне: на форумі крутиш сракою, як індійський півень, але досі не записалося в армію *****.
Чого ж ти свиня кацаппська так по скромному?
Приєднуйся до 35 000 дохлих співвітчизників!
Так ось - такі гранати там теж зберігаються!
Це та зброя, яка складувалась у Східній Германії ще після Другої Світової, і вже тоді вона була геть не нова! Перед об'єднанням Германій це все звідтам вивезли в Ковбасну.
А взагалі - подивіться ліпше, що це за склади, і що за зброя там
Але ж Цензор розуміє, що розголос цієї події недоречний? Чи таки ні?