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візит (1294) Молдова (1293) Майя Санду (204)

Президентка Молдови Санду готова відвідати Україну з офіційним візитом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санду

Президентка Молдови Майя Санду заявила про готовність відвідати Київ. Анонсувати візит заздалегідь не будуть з міркувань безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання NewsMaker.

Під час ефіру місцевої передачі Санду заявила, що візит до Києва входить до її планів.

"Є це у планах. Але подробиці я розповім, коли ми підтвердимо всі моменти", - заявила президентка.

Речник Зеленського Сергій Никифоров зазначив, що візити до України не анонсуються заздалегідь з міркувань безпеки.

Також читайте: Молдова готова заплатити будь-яку політичну ціну за вступ до ЄС, - Санду

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Ще товариша СИ потрібно запросити до Бучі і індусів
Україна має заполучити їх у друзі
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25.06.2022 12:56
+3
Покажите ей Бучу.
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25.06.2022 12:55
+1
Що ж,Молдова в'їхала в кандидатство на шиї воюючої України. Походу, "старша сестра Романія Маре" Молдову продинамила і киданула. Знову ж -" нє адін нарот"...Отож бо...Ок, хай. То маленька, слабосила держава з проблемою присутності москалів на своїх теренах і хапається за соломинку в надії на незалежність і самоствердження в Унії. Чомусь вона мені завжди асоціювалася з якщо не вдовою, то жінкою при нікудишньому чоловікові. Добре, що грузинським ********** УЕ дала відкоша.
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25.06.2022 16:41
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Покажите ей Бучу.
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25.06.2022 12:55 Відповісти
Ще товариша СИ потрібно запросити до Бучі і індусів
Україна має заполучити їх у друзі
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25.06.2022 12:56 Відповісти
в Бучу? шо так далеко? ближче ж Маріуполь.
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25.06.2022 14:59 Відповісти
Що ж,Молдова в'їхала в кандидатство на шиї воюючої України. Походу, "старша сестра Романія Маре" Молдову продинамила і киданула. Знову ж -" нє адін нарот"...Отож бо...Ок, хай. То маленька, слабосила держава з проблемою присутності москалів на своїх теренах і хапається за соломинку в надії на незалежність і самоствердження в Унії. Чомусь вона мені завжди асоціювалася з якщо не вдовою, то жінкою при нікудишньому чоловікові. Добре, що грузинським ********** УЕ дала відкоша.
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25.06.2022 16:41 Відповісти
******* Молдова є правонаступницею штучно створеної з окупованої частини Румунії і вкраденого українського Подністров"я так званої Малдавкай сср .
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25.06.2022 17:54 Відповісти
а чи входить до планів Молдови вихід з СНД?
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25.06.2022 19:01 Відповісти
Для Зеленського буде черговий привід ще 2 дні нічого не робити для оборони країни, влаштовувати зустрічі, інтерв"ю, знімати відосіки та зачитувати пафосні самолюбованські монологи про свою титанічну працю на благо України і Перемоги.
"День прошел - и *** с ним!" - так колись в радянській армії ходили і викрикували "дєди" перед дембелєм. Але вони, принаймні, не "косили" від служби в армії...
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25.06.2022 19:40 Відповісти
 
 