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Новини За кордоном
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Молдова (1293) Євросоюз (6998) Майя Санду (204)

Молдова готова заплатити будь-яку політичну ціну за вступ до ЄС, - Санду

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

молдова,санду

Президентка Молдови Мая Санду наголосила, що шлях Молдови до ЄС займе кілька років, це не так проєкт уряду чи парламенту, як проєкт поколінь

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Jurnal TV з посиланням на заяву Санду.

"Ми приймаємо їх і готові заплатити будь-яку політичну ціну. Сьогодні ми маємо бути щасливими, а завтра на нас чекає важка і довга робота з будівництва європейської Молдови", - заявила Мая Санду.

За її словами, це успіх всього суспільства, але особливо громадян, які шляхом виборів, проведених останніми роками, та солідарності продемонстрували усьому світові цінності, якими вони керуються.

Проєкт, який Молдова розпочала на шляху до ЄС, триватиме кілька років. За словами президентки Молдови, це не так проєкт уряду чи парламенту, як проєкт поколінь.

"Ми маленька, вразлива країна, якій буде безпечніше в сім'ї Європейського Союзу. Вступ до ЄС означає інтеграцію з європейським ринком, найбільшим і найбагатшим у світі, зі значними можливостями для росту, з чіткими та шанованими правилами. Для громадян близькість до ЄС означає гарантію прав, свобод та якість життя", - зазначила вона.

Також читайте: Україна і Молдова домовились відновити залізничне сполучення в обхід Придністров’я

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
..поки дуже велику ціну платить Україна. Тисячами життів, кров*ю та сльозами... А Молдова вцепилася за український потяг і завдяки Україні так і приїде у ЄС.
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25.06.2022 00:56
+12
Ну, так. Ви маєте рацію.
Але Україні також вигідно, якщо найближча сусідка також стане членом Євросоюзу.
Тому це і наш інтерес. Розширення зони безпеки і благополуччя. Уникнення кацапського впливу. І давно вже треба було спільними зусиллями позбутися Придністровської ракової пухлини. Її можна було вирізати акуратно і хірургічно, - за сприяння Заходу. Кацапи і не рипнулися би. А тепер це лише зайвий головний біль...
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25.06.2022 01:08
+10
Мая будь яка ціна це вибиття ЗСМ кацапів з придністров'я
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25.06.2022 00:49
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Мая будь яка ціна це вибиття ЗСМ кацапів з придністров'я
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25.06.2022 00:49 Відповісти
*******
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25.06.2022 00:51 Відповісти
Ага. Політичну. Розмріялась. А "прітєснєніє рускагаварящіх" і " їх захист" у виконанні кацапні не хоче?
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25.06.2022 00:54 Відповісти
80% мешканців придністровського лугандону мають або молдавські, або, навіть, румунські паспорти. Дуже багато на заробітках в ЄС.
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25.06.2022 00:55 Відповісти
З нашими паспортами там теж люди є. Й немало.
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25.06.2022 01:06 Відповісти
Придністрянщина (Лівобережжя Дністра) - то споконвічна українська територія споконвіків заселена українцями. Проидністрянщина ніколи не ляже під Румунію - про це чітко було заявлено і зроблено в 90-ті роки, коли кордон ліг по Дністру. Які паспорти би вони не мали (це вигідно з міркувань бізнесових...)- вони українці і повернення Лівобережжя до складу України - то лиш питання часу.
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26.06.2022 17:07 Відповісти
..поки дуже велику ціну платить Україна. Тисячами життів, кров*ю та сльозами... А Молдова вцепилася за український потяг і завдяки Україні так і приїде у ЄС.
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25.06.2022 00:56 Відповісти
Ну, так. Ви маєте рацію.
Але Україні також вигідно, якщо найближча сусідка також стане членом Євросоюзу.
Тому це і наш інтерес. Розширення зони безпеки і благополуччя. Уникнення кацапського впливу. І давно вже треба було спільними зусиллями позбутися Придністровської ракової пухлини. Її можна було вирізати акуратно і хірургічно, - за сприяння Заходу. Кацапи і не рипнулися би. А тепер це лише зайвий головний біль...
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25.06.2022 01:08 Відповісти
...це єдине... чому Молдову беруть в кандидати. Повірте... 80 відсотків мешканців Молдови від кацапсячих і придністровців нічим не відлічаються. Масова вата зі скигленням братерства зі смердячою рашкою... тупий совок . З більшою радістью вони б зустрічали російску мразоту... чим якесь там ЄС. Та й зараз поведінка Молдови більш ніж дивна. Транзит зброї для України заборонений.... Використовувати аєропорти Кишиніва та Маркуешт заборонили навіть для гуманітарних перевезень. Молдова банально чекає...хто кото...(((
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25.06.2022 10:17 Відповісти
Молдову взяли прицепом только из-за местоположения а грузин отодвинули ..
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25.06.2022 01:10 Відповісти
Молдовани рятують українців, а грузини кацапіздів...
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25.06.2022 03:56 Відповісти
Не зовсім так. Молдовани нарешті обрали "правильного" президента, що поведе їх шляхом демократії до ЄС. Тому ЄС надав молдованам "пряник" у вигляді кандидатства. А грузини вчинила невірно - обрали прокацапську владу, за що "пряника" від ЄС не отримали. Але в грузинів ще є час подумати і зробити вірні висновки.
А те, що Молдова стала кандидатом разом з Україною, - вигідно Україні. Молдова має стати нашим міцним тилом.
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25.06.2022 02:15 Відповісти
ціна №1 - звільнення придністров'я
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25.06.2022 01:47 Відповісти
А де заяви Молдови про звільнення придністров'я від російських окупантів?
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25.06.2022 05:29 Відповісти
Шкода що Сакартвело не взяли цього разу. Вони давно заслужили бути членом ЄС.
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25.06.2022 05:29 Відповісти
Пусть Санду каждый день благодарит Украину, они получили статус благодаря успехам наших ВСУ, на плечах которых, а не за что-то иное этот статус и мы получили. Авансом.
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25.06.2022 08:00 Відповісти
А за то, что молдаване нам на продали 6 штук МиГ 29 мы помним, это учтется в дальнейшем.
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25.06.2022 08:01 Відповісти
без шансів....
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25.06.2022 08:12 Відповісти
так запроси ЗСУ погостювати... в придністров'я.
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25.06.2022 08:45 Відповісти
Без ликвидации пмр дальнейшее продвижение Молдовы в ЕС невозможно. Но Санду готова войти в Румынию без Приднестровья. А главное, запустить коррумпированные рученки своих приближенных в бюджет и фонды ЕС!
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25.06.2022 09:26 Відповісти
Якби не Україна, х@р би вам був би, а не кандидацтво в ЄС. Виїхали на нашій спині...
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25.06.2022 09:35 Відповісти
Санду умница!
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25.06.2022 11:03 Відповісти
Намекает европейцам что готова отказаться от Приднестровья если они гарантируют принятие. Зачем держаться за этот кусок земли, который скорее всего никогда не удастся вернуть.
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25.06.2022 11:46 Відповісти
Повоюете в пмр еще. Это вопрос времени. Как только начнет затухать в Украине, пуйло начнёт разжигать все очень где только сможет. Карабах, Грузия, Молдова... Беларусь . Это будут последние конвульсии недоимперии, но крови они ещё попьют очень у многих. Может ещё и с нато повоевать успеют. Не долго конечно, но вполне вероятно. Ну в потом все
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25.06.2022 17:39 Відповісти
 
 