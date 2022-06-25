Молдова готова заплатить любую политическую цену за вступление в ЕС, - Санду
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Президент Молдовы Мая Санду подчеркнула, что путь Молдовы в ЕС займет несколько лет, это не столько проект правительства или парламента, сколько проект поколений
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Jurnal TV со ссылкой на заявление Санду.
"Мы принимаем их и готовы заплатить любую политическую цену. Сегодня мы должны быть счастливы, а завтра нас ждет тяжелая и долгая работа по строительству европейской Молдовы", - заявила Майя Санду.
По ее словам, это успех всего общества, но особенно граждан, которые путем выборов, проведенных в последние годы, и солидарности продемонстрировали всему миру ценности, которыми они руководствуются.
Проект, который Молдова начала по пути в ЕС, продлится несколько лет. По словам президента Молдовы, это не столько проект правительства или парламента, сколько проект поколений.
"Мы маленькая, уязвимая страна, которой будет безопаснее в семье Европейского Союза. Вступление в ЕС означает интеграцию с европейским рынком, самым большим и богатым в мире, со значительными возможностями для роста, с четкими и уважаемыми правилами. Для граждан близость к ЕС означает гарантию прав, свобод и качество жизни", – отметила она.
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Але Україні також вигідно, якщо найближча сусідка також стане членом Євросоюзу.
Тому це і наш інтерес. Розширення зони безпеки і благополуччя. Уникнення кацапського впливу. І давно вже треба було спільними зусиллями позбутися Придністровської ракової пухлини. Її можна було вирізати акуратно і хірургічно, - за сприяння Заходу. Кацапи і не рипнулися би. А тепер це лише зайвий головний біль...
А те, що Молдова стала кандидатом разом з Україною, - вигідно Україні. Молдова має стати нашим міцним тилом.