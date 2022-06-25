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Новости За рубежом
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Молдова (1684) Евросоюз (15868) Майя Санду (177)

Молдова готова заплатить любую политическую цену за вступление в ЕС, - Санду

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

молдова,санду

Президент Молдовы Мая Санду подчеркнула, что путь Молдовы в ЕС займет несколько лет, это не столько проект правительства или парламента, сколько проект поколений

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Jurnal TV со ссылкой на заявление Санду.

"Мы принимаем их и готовы заплатить любую политическую цену. Сегодня мы должны быть счастливы, а завтра нас ждет тяжелая и долгая работа по строительству европейской Молдовы", - заявила Майя Санду.

По ее словам, это успех всего общества, но особенно граждан, которые путем выборов, проведенных в последние годы, и солидарности продемонстрировали всему миру ценности, которыми они руководствуются.

Проект, который Молдова начала по пути в ЕС, продлится несколько лет. По словам президента Молдовы, это не столько проект правительства или парламента, сколько проект поколений.

"Мы маленькая, уязвимая страна, которой будет безопаснее в семье Европейского Союза. Вступление в ЕС означает интеграцию с европейским рынком, самым большим и богатым в мире, со значительными возможностями для роста, с четкими и уважаемыми правилами. Для граждан близость к ЕС означает гарантию прав, свобод и качество жизни", – отметила она.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
..поки дуже велику ціну платить Україна. Тисячами життів, кров*ю та сльозами... А Молдова вцепилася за український потяг і завдяки Україні так і приїде у ЄС.
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25.06.2022 00:56
+12
Ну, так. Ви маєте рацію.
Але Україні також вигідно, якщо найближча сусідка також стане членом Євросоюзу.
Тому це і наш інтерес. Розширення зони безпеки і благополуччя. Уникнення кацапського впливу. І давно вже треба було спільними зусиллями позбутися Придністровської ракової пухлини. Її можна було вирізати акуратно і хірургічно, - за сприяння Заходу. Кацапи і не рипнулися би. А тепер це лише зайвий головний біль...
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25.06.2022 01:08
+10
Мая будь яка ціна це вибиття ЗСМ кацапів з придністров'я
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25.06.2022 00:49
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Мая будь яка ціна це вибиття ЗСМ кацапів з придністров'я
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25.06.2022 00:49 Ответить
*******
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25.06.2022 00:51 Ответить
Ага. Політичну. Розмріялась. А "прітєснєніє рускагаварящіх" і " їх захист" у виконанні кацапні не хоче?
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25.06.2022 00:54 Ответить
80% мешканців придністровського лугандону мають або молдавські, або, навіть, румунські паспорти. Дуже багато на заробітках в ЄС.
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25.06.2022 00:55 Ответить
З нашими паспортами там теж люди є. Й немало.
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25.06.2022 01:06 Ответить
Придністрянщина (Лівобережжя Дністра) - то споконвічна українська територія споконвіків заселена українцями. Проидністрянщина ніколи не ляже під Румунію - про це чітко було заявлено і зроблено в 90-ті роки, коли кордон ліг по Дністру. Які паспорти би вони не мали (це вигідно з міркувань бізнесових...)- вони українці і повернення Лівобережжя до складу України - то лиш питання часу.
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26.06.2022 17:07 Ответить
..поки дуже велику ціну платить Україна. Тисячами життів, кров*ю та сльозами... А Молдова вцепилася за український потяг і завдяки Україні так і приїде у ЄС.
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25.06.2022 00:56 Ответить
Ну, так. Ви маєте рацію.
Але Україні також вигідно, якщо найближча сусідка також стане членом Євросоюзу.
Тому це і наш інтерес. Розширення зони безпеки і благополуччя. Уникнення кацапського впливу. І давно вже треба було спільними зусиллями позбутися Придністровської ракової пухлини. Її можна було вирізати акуратно і хірургічно, - за сприяння Заходу. Кацапи і не рипнулися би. А тепер це лише зайвий головний біль...
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25.06.2022 01:08 Ответить
...це єдине... чому Молдову беруть в кандидати. Повірте... 80 відсотків мешканців Молдови від кацапсячих і придністровців нічим не відлічаються. Масова вата зі скигленням братерства зі смердячою рашкою... тупий совок . З більшою радістью вони б зустрічали російску мразоту... чим якесь там ЄС. Та й зараз поведінка Молдови більш ніж дивна. Транзит зброї для України заборонений.... Використовувати аєропорти Кишиніва та Маркуешт заборонили навіть для гуманітарних перевезень. Молдова банально чекає...хто кото...(((
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25.06.2022 10:17 Ответить
Молдову взяли прицепом только из-за местоположения а грузин отодвинули ..
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25.06.2022 01:10 Ответить
Молдовани рятують українців, а грузини кацапіздів...
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25.06.2022 03:56 Ответить
Не зовсім так. Молдовани нарешті обрали "правильного" президента, що поведе їх шляхом демократії до ЄС. Тому ЄС надав молдованам "пряник" у вигляді кандидатства. А грузини вчинила невірно - обрали прокацапську владу, за що "пряника" від ЄС не отримали. Але в грузинів ще є час подумати і зробити вірні висновки.
А те, що Молдова стала кандидатом разом з Україною, - вигідно Україні. Молдова має стати нашим міцним тилом.
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25.06.2022 02:15 Ответить
ціна №1 - звільнення придністров'я
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25.06.2022 01:47 Ответить
А де заяви Молдови про звільнення придністров'я від російських окупантів?
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25.06.2022 05:29 Ответить
Шкода що Сакартвело не взяли цього разу. Вони давно заслужили бути членом ЄС.
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25.06.2022 05:29 Ответить
Пусть Санду каждый день благодарит Украину, они получили статус благодаря успехам наших ВСУ, на плечах которых, а не за что-то иное этот статус и мы получили. Авансом.
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25.06.2022 08:00 Ответить
А за то, что молдаване нам на продали 6 штук МиГ 29 мы помним, это учтется в дальнейшем.
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25.06.2022 08:01 Ответить
без шансів....
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25.06.2022 08:12 Ответить
так запроси ЗСУ погостювати... в придністров'я.
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25.06.2022 08:45 Ответить
Без ликвидации пмр дальнейшее продвижение Молдовы в ЕС невозможно. Но Санду готова войти в Румынию без Приднестровья. А главное, запустить коррумпированные рученки своих приближенных в бюджет и фонды ЕС!
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25.06.2022 09:26 Ответить
Якби не Україна, х@р би вам був би, а не кандидацтво в ЄС. Виїхали на нашій спині...
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25.06.2022 09:35 Ответить
Санду умница!
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25.06.2022 11:03 Ответить
Намекает европейцам что готова отказаться от Приднестровья если они гарантируют принятие. Зачем держаться за этот кусок земли, который скорее всего никогда не удастся вернуть.
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25.06.2022 11:46 Ответить
Повоюете в пмр еще. Это вопрос времени. Как только начнет затухать в Украине, пуйло начнёт разжигать все очень где только сможет. Карабах, Грузия, Молдова... Беларусь . Это будут последние конвульсии недоимперии, но крови они ещё попьют очень у многих. Может ещё и с нато повоевать успеют. Не долго конечно, но вполне вероятно. Ну в потом все
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25.06.2022 17:39 Ответить
 
 