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залізниця (657) Молдова (1291) Придністров'я (369) Мінінфраструктури (691)

Україна і Молдова домовились відновити залізничне сполучення в обхід Придністров’я

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

дорога,железная,рельсы

Україна і Молдова домовились відновити залізничне сполучення в обхід Придністров’я на дільниці Березине – Басарабяска.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Завдяки реалізації цього проекту Україна отримає додаткові логістичні можливості для експорту/імпорту продукції через порти Румунії.

"Завдяки розвитку залізничного сполучення з Молдовою ми значно збільшимо експортно-імпортний потенціал України, у тому числі до Дунайських портів. В найближчих планах – ремонт існуючої та будівництво нової колії між пунктом Джурджулешти на українсько-молдовському кордоні та румунським портом Галац. Нова та відремонтована колія створить додатковий логістичний маршрут для торгівлі України. Це вигідно і нашим молдавським та румунських колегам, які мають змогу суттєво збільшити свою транзитну роль" – прокоментував міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Рух на ділянці Березине – Басарабяска, протяжність якої складає 22 км, було припинено у 1999 році.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Домовились би краще ще приднестровье демілітаризовати та денацифікувати.
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24.06.2022 18:06
+9
ВСУ отбили несколько населенных пунктов на западе донецкой области https://m.youtube.com/watch?v=I8v3tQjQ3_M
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24.06.2022 18:05
+6
Вопрос с Приднестровьем решится автоматически сразу же после Победы Украины.
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24.06.2022 18:30
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ВСУ отбили несколько населенных пунктов на западе донецкой области https://m.youtube.com/watch?v=I8v3tQjQ3_M
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24.06.2022 18:05 Відповісти
Новопіль звільнили ще 22.05
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24.06.2022 18:49 Відповісти
Вже тижні зо три:
https://deepstatemap.live/#11.75/47.7767/36.6352
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24.06.2022 22:20 Відповісти
Чому Литва на нашу підтримку може блокувати Кенінсберг, а ми за 8 років війни і 4 місяці тотального вторгнення так і не сподобалися на повну блокаду придністровья?
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24.06.2022 23:46 Відповісти
а шо там у Молдові щє кого викрадати? вагонами?
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24.06.2022 18:05 Відповісти
минуло лише 30 років ...
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24.06.2022 18:06 Відповісти
до речі, декілька раз такі проекти висувалися, побачимо, чи тепер реалізують
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24.06.2022 18:10 Відповісти
Если честно, то реально тема нужная. Вот в Болгарию будет ездить одно удовольствие. Автобус👎
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24.06.2022 18:14 Відповісти
Домовились би краще ще приднестровье демілітаризовати та денацифікувати.
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24.06.2022 18:06 Відповісти
Вопрос с Приднестровьем решится автоматически сразу же после Победы Украины.
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24.06.2022 18:30 Відповісти
страшне шо робиться...
ну тримайся не до кінця розмінований південь...
зелені тебе таки дораізмінують...
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24.06.2022 18:11 Відповісти
То ми впоралися? От що ти маєш робити
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24.06.2022 18:19 Відповісти
Тільки тепер розумієш, ціль приїзду, президента Румунії до України разом із «тріо любителів путіна»!
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24.06.2022 18:20 Відповісти
Вот и канал для экспорта зерна.
Можно и вторую скоростную ветку проложить только для зерна.
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24.06.2022 18:23 Відповісти
Из Мацковии может удрать только хмырь путлера...Александр Невзоров самальотом до Вильнюса а дальше на такси до Києва...
Ze...,бальшой любитель чувака из Питера ..
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24.06.2022 18:25 Відповісти
Та вкакався тобі той Невзоров. Я його не бачу. Чи він чимось загороджує гарізонт?
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24.06.2022 18:39 Відповісти
а сбу все это время что те бесчинствовали бы
где должна было быть по планам?))
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24.06.2022 18:33 Відповісти
А ще краще - Молдові стати Молдовою (як і має бути) без ніяких анклавів "уzкого мира", та жити і розвиватись як всі нормальні країни (у Молдови, для цього є все!!!).
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24.06.2022 20:13 Відповісти
Ні ну молодці. Молдова через Дунай якраз побудувала в Румунію портові термінали на тій землі що Кучма поміняв їм на ділянку залізниці біля Дністра
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24.06.2022 22:17 Відповісти
цікаво ,а хто саме лобіював закриття цього маршруту у 1999 році?
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25.06.2022 09:22 Відповісти
 
 