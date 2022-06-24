Україна і Молдова домовились відновити залізничне сполучення в обхід Придністров’я
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Україна і Молдова домовились відновити залізничне сполучення в обхід Придністров’я на дільниці Березине – Басарабяска.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Завдяки реалізації цього проекту Україна отримає додаткові логістичні можливості для експорту/імпорту продукції через порти Румунії.
"Завдяки розвитку залізничного сполучення з Молдовою ми значно збільшимо експортно-імпортний потенціал України, у тому числі до Дунайських портів. В найближчих планах – ремонт існуючої та будівництво нової колії між пунктом Джурджулешти на українсько-молдовському кордоні та румунським портом Галац. Нова та відремонтована колія створить додатковий логістичний маршрут для торгівлі України. Це вигідно і нашим молдавським та румунських колегам, які мають змогу суттєво збільшити свою транзитну роль" – прокоментував міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Рух на ділянці Березине – Басарабяска, протяжність якої складає 22 км, було припинено у 1999 році.
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https://deepstatemap.live/#11.75/47.7767/36.6352
ну тримайся не до кінця розмінований південь...
зелені тебе таки дораізмінують...
Можно и вторую скоростную ветку проложить только для зерна.
Ze...,бальшой любитель чувака из Питера ..
где должна было быть по планам?))