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Кубраков оцінив вартість переходу на євроколію
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Міністр інфраструктури Олександр Кубраков сказав, що переведення однієї залізничної лінії на стандарт ЄС коштуватиме від 2 до 3 мільярдів доларів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на FT.
І при цьому, за його словами, потрібні додаткові інвестиції для збільшення пропускної спроможності на прикордонних переходах.
Як повідомлялося, Україна розпочне поетапне будівництво вузької європейської колії, аби з’єднати свою залізницю з європейською. Операційний директор Укрзалізниці В’ячеслав Єрьомін зазначав, що зміна колії – "це дорого, довго та складно, але необхідно". За його словами, розглядаються такі етапи: Львів-Київ, Львів-Одеса, Львів-Кривий Ріг.
Топ коментарі
+15 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар04.06.2022 20:30
+12 Григорій Григорович
показати весь коментар04.06.2022 20:30
+8 Andrii Shevchenko
показати весь коментар04.06.2022 20:26
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Будь ласка, зачекайте...
рахувати треба, а не гаслами кидатися!
Якби я був міністром я би терміново проклав європейську колію до Києва з вантажними терміналами по крупних станціях на шляху. Це дало би можливість накрити більшу частину України вантажними операціями на вузькій колії. А вже потім планово, роками переходити на цю колію скрізь. Тут треба розуміти що проблема не вичерпується колією. Рухомий склад теж треба переобладнувати на цю ж колію. Я не знаю чи наш рухомий склад проходить по габариту на європейській колії. Якщо ні, то це мрак
До чого тут Іспанія, коли найкращі потяги там ходять саме по колії 1435 мм?
Вона буде йти від Києва до Буковеля. Про яке переставляння пар Ви говорите?
состав России, по этому и оставили в Польше этот участок.
євроколія з румунії до польщі через чернівці, франківськ,львів може вирішити цю проблему...її може збудувати євросоюз своїм коштом...
а україні залишиться збудувати вздовж неї термінали по накопиченню, збереженню і навантаженню товарів - зерна, рудного окатиша, металу та інше
Він гадить Українцям по закупці авто з нульовою растоможкою
Як давно він був нищим журналістом , а зараз їздить на джипах І ГАДИТЬ УКРАІНЦАМ
Найема у відставку , або самі ідіть у відставку разом з Найемом
С другой стороны, выбор сделан. И поэтому лучше это один раз пережить и не мучиться со старым парком вагонов с сомнительным качеством. Стандартизация тоже экономит кучу средств со временем. Тем более, что враг сосед останется, и никуда не денется, даже после Победы.
Поэтому важнее иметь единую транспортную систему с нашими друзьями, чем с врагом.
И дадут гарантию.
5 травня 2022, 13:21 Читать на русском
Інфляція в Туреччині виросла до 70%
Річна інфляція в Туреччині виросла до 69,97%, перевищивши прогнози. Рекордний за двадцять років ріст цін спричинений російсько-української війною та подорожчанням енергоносіїв та сировини після обвалу ліри у 2021, пише Reuters.(с)
а саме для металу, рудного окатиша та металу...
тобто в україні мають бути термінали де вантажитимуть ці товари для європи, та у балтійські дунайські порти, і зараз, поки така ситуація на чорнім морі..і на майбутнє
тобто до харкова її не треба також..зерно до терміналів в україні можна довезти так само, як довозять зараз
а з києва до сімферополя через одесу взагалі неможливо доїхати, навіть зараз
"однієї" - это количество или в смысле "тільки залізничної лінії"?
1. Перехід на євроколею-2 млрд.
2. Інщі витрати-1млрд.
Ітого: ...................4,5млрд.