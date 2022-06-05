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залізниця (659) Кубраков Олександр (251)

Кубраков оцінив вартість переходу на євроколію

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

залізниця

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков сказав, що переведення однієї залізничної лінії на стандарт ЄС коштуватиме від 2 до 3 мільярдів доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на FT.

І при цьому, за його словами, потрібні додаткові інвестиції для збільшення пропускної спроможності на прикордонних переходах.

Як повідомлялося, Україна розпочне поетапне будівництво вузької європейської колії, аби з’єднати свою залізницю з європейською. Операційний директор Укрзалізниці В’ячеслав Єрьомін зазначав, що зміна колії – "це дорого, довго та складно, але необхідно". За його словами, розглядаються такі етапи: Львів-Київ, Львів-Одеса, Львів-Кривий Ріг.

Читайте також: Україна розпочне будівництво євроколії, – Шмигаль
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Топ коментарі
+15
в порівнянні з тими коштами, котрі "зе" влада заасвальтувала для швидкого наступу рашиста- дрібниці
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04.06.2022 20:30
+12
від 2х до 3х....кажи зразу 23
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04.06.2022 20:30
+8
Це потрібно було робити ще з 14 року.
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04.06.2022 20:26
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а пофарбуй всі вокзали в рожевий .. дебіл
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04.06.2022 20:23 Відповісти
Агов, фахівці! А чи можливо зробити гібридну колію з однією подвійною рейкою, щоб могли ходити й такі, й такі поїзди? На стрілках можна якось зробити?
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04.06.2022 20:24 Відповісти
Вікіпедія - не фахівець, але в неї є суміщена колія / dual gauge railway
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04.06.2022 20:40 Відповісти
можна все, але чи доцільно?
рахувати треба, а не гаслами кидатися!
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04.06.2022 21:02 Відповісти
зробити можна але це все одно що будувати нову колію. Виграшу ні в часі ні в грошах немає.
Якби я був міністром я би терміново проклав європейську колію до Києва з вантажними терміналами по крупних станціях на шляху. Це дало би можливість накрити більшу частину України вантажними операціями на вузькій колії. А вже потім планово, роками переходити на цю колію скрізь. Тут треба розуміти що проблема не вичерпується колією. Рухомий склад теж треба переобладнувати на цю ж колію. Я не знаю чи наш рухомий склад проходить по габариту на європейській колії. Якщо ні, то це мрак
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04.06.2022 21:14 Відповісти
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04.06.2022 22:33 Відповісти
Гладко било на бумагє да забилі про оврагі. На думку картинці показана колія з дерев'яними шпалами. Можна легко порахувати скільки їх треба і відповідно скільки треба зрубати дерев. Зараз колія на залізобетонних шпалах, а на них подібний номер не вийде - треба виготовляти нові шпали відповідної конструкції і перекладати колію. Це що стосується колії. А як у цьому випадку виглядає стрілочний перевод, я навіть не уявляю
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04.06.2022 23:52 Відповісти
це так на вузькому мосту....за мостом картина інша...і її уявити можна
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05.06.2022 06:23 Відповісти
Це потрібно було робити ще з 14 року.
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04.06.2022 20:26 Відповісти
В 14 році державна казна була з"їдена риговськими пацюками
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04.06.2022 20:51 Відповісти
не вгадав...ще із 91-го
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05.06.2022 06:00 Відповісти
Навіщо, ми не транзитна держава в Європі. Британці, іспанці, фіни якось живуть.
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04.06.2022 20:26 Відповісти
Ми не транзитна, але ми дуже зацікавлені в більш швидкий логістиці. А перехід з однієї колії на вужчу це час! Час, якого не вистачає.
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04.06.2022 20:53 Відповісти
ну то зробити окрему колію для вантажних перевезень і підвести туди вантажні термінали. цього достатньо
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04.06.2022 22:55 Відповісти
До чого тут Британія? 😟

До чого тут Іспанія, коли найкращі потяги там ходять саме по колії 1435 мм?
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04.06.2022 21:01 Відповісти
від 2х до 3х....кажи зразу 23
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04.06.2022 20:30 Відповісти
Ага, нефіговий такий відкатик він собі намалював у ярд баксів. 😁
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04.06.2022 21:22 Відповісти
в порівнянні з тими коштами, котрі "зе" влада заасвальтувала для швидкого наступу рашиста- дрібниці
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04.06.2022 20:30 Відповісти
Дороги поделали, давай в железку ударим. Бабло отобьем.
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04.06.2022 20:39 Відповісти
а якщо трохи менше красти, то буде в 10 разів дешевше
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04.06.2022 20:42 Відповісти
Я так понимаю, что старая колея, там где будет проложена узкая , будет демонтирована. Как при этом будут ходить популярные зимой в мирное время поезда напр. из Киева на Прикарпатье (Буковель)? С пересадками или сменой колесных пар? А как удобство пассажиров внутри страны? Или главное - уподобиться Европе для интуристов, а свои могут и потерпеть?
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04.06.2022 20:46 Відповісти
1435 мм -- це не вузька колія.

Вона буде йти від Києва до Буковеля. Про яке переставляння пар Ви говорите?
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04.06.2022 21:02 Відповісти
Из Украины от Мостиска до Пшемышля шло две колии. Одна европейская , а другая российская. До 1917 года часть Польши входила в
состав России, по этому и оставили в Польше этот участок.
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04.06.2022 20:47 Відповісти
Немає ніякого пшемисля, є Перемишль! Ще раз Перемишль. Ти ж не називаєш Київ - кійов
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04.06.2022 21:05 Відповісти
***** це треба під час війни?
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04.06.2022 20:48 Відповісти
щоб не було такої ситуації, як зараз з зерном, звичайно треба мати вихід на порти євросоюзу...і у балтійському і у чорному морі..
євроколія з румунії до польщі через чернівці, франківськ,львів може вирішити цю проблему...її може збудувати євросоюз своїм коштом...
а україні залишиться збудувати вздовж неї термінали по накопиченню, збереженню і навантаженню товарів - зерна, рудного окатиша, металу та інше
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05.06.2022 06:19 Відповісти
Дирижабли нью-васюки---франкфурт на Майне каждый полетят!
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04.06.2022 20:52 Відповісти
А що робити з Метро та трамваем ? Там стара россійська.
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04.06.2022 20:53 Відповісти
А нафіга трамваєм їздити у Берлін?!
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04.06.2022 21:14 Відповісти
Кубраков, а що робить афганец Найем в ваших замах ? Людина без спец освіти , пистун одним реченням
Він гадить Українцям по закупці авто з нульовою растоможкою
Як давно він був нищим журналістом , а зараз їздить на джипах І ГАДИТЬ УКРАІНЦАМ


Найема у відставку , або самі ідіть у відставку разом з Найемом
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04.06.2022 20:55 Відповісти
От не засне сволота, допоки схемку не виліпить! Просто як Бандюкович в ході дискусії про Еуроінтеґрацію України: "Як дасте 160млрд, то згодимося і "покриємо" всі ризики і виклики наших смердючих злодійських ненажерливих нещасних ніяких сутностей.
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04.06.2022 20:56 Відповісти
Щось думається, що то навіть не Боневтік Ботут то вимислив, йому не дано...
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04.06.2022 20:59 Відповісти
Далі курви будують "повітряні замки", та вспокойтеся нарешті, треба Рашку спочатку перемогти.
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04.06.2022 21:00 Відповісти
Біля кацапського кордону неповинно бути не суміщених не кацапських ширин колії.
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04.06.2022 21:02 Відповісти
Перехід на євроколію є життєво необхідним . Тільки повний дибіл чи кацапський диверсант може з цим непогоджуватись .
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04.06.2022 21:06 Відповісти
Я не спец в этой области, но более широкая колея, по идее кажется более устойчивой при поворотах и вообще лучше для грузоперевозок.
С другой стороны, выбор сделан. И поэтому лучше это один раз пережить и не мучиться со старым парком вагонов с сомнительным качеством. Стандартизация тоже экономит кучу средств со временем. Тем более, что враг сосед останется, и никуда не денется, даже после Победы.
Поэтому важнее иметь единую транспортную систему с нашими друзьями, чем с врагом.
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04.06.2022 21:06 Відповісти
"более устойчивой при поворотах" - при каких поворотах? там разница в 9 см, или 5,8%
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05.06.2022 01:37 Відповісти
На 8,5 см, якщо точніше. До речі, рекорд швидкості для звичайних "залізок" встановлений саме на колії 1435 мм, у Франції: потяг розігнали до 574 км/год. Це до ремарки про стійкість.
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05.06.2022 01:43 Відповісти
Если подряд поручить полякам или туркам, они скажут точную смету.
И дадут гарантию.
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04.06.2022 21:07 Відповісти
турки пойдут вслед за рузским кораблем! они заняты - хомячат ворованное украинское зерно!
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05.06.2022 02:04 Відповісти
туркам саме ніколи.

5 травня 2022, 13:21 Читать на русском

Інфляція в Туреччині виросла до 70%

Річна інфляція в Туреччині виросла до 69,97%, перевищивши прогнози. Рекордний за двадцять років ріст цін спричинений російсько-української війною та подорожчанням енергоносіїв та сировини після обвалу ліри у 2021, пише Reuters.(с)
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05.06.2022 14:13 Відповісти
Якісь рагульні плани у зебілів. А якже центр Східної України? Логічно будувати дорогу Львів-Київ-Харків. Про кривий ріг я взагалі промовчу - це лютий треш. Львів - Дніпро з перспективою до українського Донецька. Так само має бути - Київ - Одеса- Сімферополь
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04.06.2022 21:12 Відповісти
її навіть у київ пасажирів возити не треба...
а саме для металу, рудного окатиша та металу...
тобто в україні мають бути термінали де вантажитимуть ці товари для європи, та у балтійські дунайські порти, і зараз, поки така ситуація на чорнім морі..і на майбутнє
тобто до харкова її не треба також..зерно до терміналів в україні можна довезти так само, як довозять зараз
а з києва до сімферополя через одесу взагалі неможливо доїхати, навіть зараз
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05.06.2022 06:12 Відповісти
Крок за кроком це треба зробити.
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04.06.2022 21:15 Відповісти
Таааак, зє-кодло знову буде ******* гроші. "Павзросламу"
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04.06.2022 21:16 Відповісти
Для держави - це невеликі гроші. А от прибуток в майбутньому буде суттєвий.
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04.06.2022 21:20 Відповісти
Навіщо переходити на колії двохсотрічної давнини?
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04.06.2022 21:23 Відповісти
Зросійщине прізвище.
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04.06.2022 21:30 Відповісти
В первую очередь это вопрос безопасности.Если русня опять полезет в Украину с разных направлений, то в случае захвата ж/д узлов они спокойно поставят свои поезда и будут гонять ими из рашки оружие и боеприпасы.С узкоколейкой такое уже не прокатит.А вообще все ж/д колии соединенные с белорашкой и рашкой нужно демонтировать минимум на 50 километров вглубь.
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04.06.2022 22:07 Відповісти
Саме так. А замість них зробити рокадну 1435-мм колію вздовж всього кордону, від Шацьких озер до Новоазовська. І не просту, а укріплену чимось. Щоб в разі нападу вздовж кордону можна було швидко переміщуватися.
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05.06.2022 01:45 Відповісти
"однієї залізничної лінії"

"однієї" - это количество или в смысле "тільки залізничної лінії"?
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04.06.2022 22:40 Відповісти
Це справді дороговартісне питання - перехід на європейську колію,(і немаленьке у часовому вимірі) а при наявному рівні корупції в УЗ його реалізація взагалі може вилитись у астрономічну суму і десятки років "великогокрадівництва".🤔 Але це важливе питання окрім економічного і логістичного для України має ще левову частину БЕЗПЕКОВОГО сенсу. Саме такі системні( як і від'єднання від єдиної енергосистеми з парашею )рішення є частиною того самого "європейського валу" - а не отой ганебний корупційний паркан сєні кроліка🤓. Незалежність від параші має бути ПОВНОЮ - в усіх вимірах: політичному, економічному, енергетичному та логістичному!
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04.06.2022 23:13 Відповісти
Цей довбойоб взагалі повинен мовчати.
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04.06.2022 23:34 Відповісти
ХЙНЯ ! АХМЕТОВ МОЖЕТ ЗАПЛАТИТЬ !)
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05.06.2022 03:06 Відповісти
Если бы у нас была евроколея кацапы бы отсосоли использовать наши ЖД...вот что давно надо было менять.
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05.06.2022 08:55 Відповісти
БРЕШЕТ! Гораздо на порядки дешевле и это окупится (надо преходить уже сейчас)!
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05.06.2022 08:58 Відповісти
Баланс:
1. Перехід на євроколею-2 млрд.
2. Інщі витрати-1млрд.
Ітого: ...................4,5млрд.
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05.06.2022 11:36 Відповісти
 
 