Кубраков оценил стоимость перехода на евроколею
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Министр инфраструктуры Александр Кубраков сказал, что перевод одной железнодорожной линии на стандарт ЕС будет стоить от 2 до 3 миллиардов долларов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на FT.
И при этом, по его словам, требуются дополнительные инвестиции для увеличения пропускной способности на пограничных переходах.
Как сообщалось, Украина начнет поэтапное строительство узкой европейской колеи, чтобы соединить свою железную дорогу с европейской. Операционный директор Укрзализныци Вячеслав Еремин отмечал, что смена колеи – "это дорого, долго и сложно, но необходимо". По его словам, рассматриваются следующие этапы: Львов-Киев, Львов-Одесса, Львов-Кривой Рог.
Топ комментарии
+15 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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+12 Григорій Григорович
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+8 Andrii Shevchenko
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рахувати треба, а не гаслами кидатися!
Якби я був міністром я би терміново проклав європейську колію до Києва з вантажними терміналами по крупних станціях на шляху. Це дало би можливість накрити більшу частину України вантажними операціями на вузькій колії. А вже потім планово, роками переходити на цю колію скрізь. Тут треба розуміти що проблема не вичерпується колією. Рухомий склад теж треба переобладнувати на цю ж колію. Я не знаю чи наш рухомий склад проходить по габариту на європейській колії. Якщо ні, то це мрак
До чого тут Іспанія, коли найкращі потяги там ходять саме по колії 1435 мм?
Вона буде йти від Києва до Буковеля. Про яке переставляння пар Ви говорите?
состав России, по этому и оставили в Польше этот участок.
євроколія з румунії до польщі через чернівці, франківськ,львів може вирішити цю проблему...її може збудувати євросоюз своїм коштом...
а україні залишиться збудувати вздовж неї термінали по накопиченню, збереженню і навантаженню товарів - зерна, рудного окатиша, металу та інше
Він гадить Українцям по закупці авто з нульовою растоможкою
Як давно він був нищим журналістом , а зараз їздить на джипах І ГАДИТЬ УКРАІНЦАМ
Найема у відставку , або самі ідіть у відставку разом з Найемом
С другой стороны, выбор сделан. И поэтому лучше это один раз пережить и не мучиться со старым парком вагонов с сомнительным качеством. Стандартизация тоже экономит кучу средств со временем. Тем более, что враг сосед останется, и никуда не денется, даже после Победы.
Поэтому важнее иметь единую транспортную систему с нашими друзьями, чем с врагом.
И дадут гарантию.
5 травня 2022, 13:21 Читать на русском
Інфляція в Туреччині виросла до 70%
Річна інфляція в Туреччині виросла до 69,97%, перевищивши прогнози. Рекордний за двадцять років ріст цін спричинений російсько-української війною та подорожчанням енергоносіїв та сировини після обвалу ліри у 2021, пише Reuters.(с)
а саме для металу, рудного окатиша та металу...
тобто в україні мають бути термінали де вантажитимуть ці товари для європи, та у балтійські дунайські порти, і зараз, поки така ситуація на чорнім морі..і на майбутнє
тобто до харкова її не треба також..зерно до терміналів в україні можна довезти так само, як довозять зараз
а з києва до сімферополя через одесу взагалі неможливо доїхати, навіть зараз
"однієї" - это количество или в смысле "тільки залізничної лінії"?
1. Перехід на євроколею-2 млрд.
2. Інщі витрати-1млрд.
Ітого: ...................4,5млрд.