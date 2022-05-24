Украина начнет строительство евроколеи, – Шмыгаль
Украина начнет поэтапное строительство узкой европейской колеи, чтобы соединить свою железную дорогу с европейской.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По словам премьера, сначала это будет соединение крупных узлов и крупных городов, а дальше постепенное расширение по всей стране.
Ранее в разговоре с ЭП операционный директор Укрзализныци Вячеслав Еремин отмечал, что смена колеи – "это дорого, долго и сложно, но необходимо". По его словам, рассматриваются следующие этапы: Львов-Киев, Львов-Одесса, Львов-Кривой Рог.
Справка
Поезда в Украине двигаются по "широкому" пути (1 520 мм), распространенному на территории стран бывшего СССР. Такую же колею использует Литва, Латвия и Эстония, а также Беларусь. Большинство стран Евросоюза (за исключением Испании и Португалии), вместо этого, используют "узкий" путь (1 435 мм).
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В нашем же городе изготавливают еврошпалу для совмещенной колеи 1520 и 1435. Может проще дать этому загибающемуся заводу заказы и менять постепенно?
Скільки таких голодних сидить і краде? І що ще "корисного" воно робить за гроші платників податку?
З іншого боку, якщо до кожної шпали прив'язувати і закопувати зедепутата - то я за. Почати потрібно з пана боневтік, також відомого як янелох, ябувнапередовій, янеховався від призову аж 6 разів.
Только не смейтесь. В северных областях жить негде. Летом окно плёнкой затянут. В Украине стекло не производится. Нет горючего расчищать завалы. Нет газа. К зиме кацап начнёт выбивать электростанции.
Маниловские проекты. Начасі печки буржуйки варить из импортного металла. Опять же где дрова брать. Книгами и паркетом не натопишь.
прізвище шмигаля мало хто і згадає
щоб було сполучення від любліна до ******, від варшави до бухареста і від гданська до констанци...
яку знищили орки.
Все йде до того, що війна буде довго, а вся міжнародна логістика прямуватиме через західні кордони.