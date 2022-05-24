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Украина начнет строительство евроколеи, – Шмыгаль

укрзалізниця

Украина начнет поэтапное строительство узкой европейской колеи, чтобы соединить свою железную дорогу с европейской.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам премьера, сначала это будет соединение крупных узлов и крупных городов, а дальше постепенное расширение по всей стране.

Ранее в разговоре с ЭП операционный директор Укрзализныци Вячеслав Еремин отмечал, что смена колеи – "это дорого, долго и сложно, но необходимо". По его словам, рассматриваются следующие этапы: Львов-Киев, Львов-Одесса, Львов-Кривой Рог.

Справка

Поезда в Украине двигаются по "широкому" пути (1 520 мм), распространенному на территории стран бывшего СССР. Такую же колею использует Литва, Латвия и Эстония, а также Беларусь. Большинство стран Евросоюза (за исключением Испании и Португалии), вместо этого, используют "узкий" путь (1 435 мм).

Также смотрите: Мост восстановлен! На железнодорожный вокзал в Ирпене прибыла электричка. ВИДЕО

железная дорога (1411) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+31
Нарешті!!! На 30 років спізнюється Україна з цим. До речі, пане Шмигаль, коли в бік раші і білораші ПОВНІСТЮ буде розібрано колії і насипи зрівняно а мости зруйновано?
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24.05.2022 18:58
+28
Твою ж мать. Знову велике крадівництво?
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24.05.2022 18:52
+15
лучше переставлять каждый раз колесные пары на каждом вагоне?
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24.05.2022 19:09
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Страница 2 из 2
Когда к ЕВРО-2012 готовились сняли объездную вокруг нашего города. Рельс им не хватало. Шкандаль был еще тот. Дорога минобороны принадлежала. Интересно, где они терь рельс накопают?
В нашем же городе изготавливают еврошпалу для совмещенной колеи 1520 и 1435. Может проще дать этому загибающемуся заводу заказы и менять постепенно?
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24.05.2022 19:48 Ответить
Да опнуть по рельсам кувалдой, они сами ближе станут!
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24.05.2022 19:50 Ответить
Наша, старая российская колея идёт до Пшемишля.
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24.05.2022 19:57 Ответить
Колія 1524 мм іде від Бреста до Берліна. Від Чопа до Кошіце та через усю Польщу із півночі на південь
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24.05.2022 20:30 Ответить
Шмизі потрібно боло б в є... табло дати.
Скільки таких голодних сидить і краде? І що ще "корисного" воно робить за гроші платників податку?
З іншого боку, якщо до кожної шпали прив'язувати і закопувати зедепутата - то я за. Почати потрібно з пана боневтік, також відомого як янелох, ябувнапередовій, янеховався від призову аж 6 разів.
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24.05.2022 20:01 Ответить
А может сразу,- монорельс? и поезда по 500 км/ч ?
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24.05.2022 20:20 Ответить
Правильне рішення ,хоч і з запізненням на 10 років.Головне що б це не перетворилося на друге "велике будівництво" ,тому залучайте європейські інвестиції та компанії у ці проєкти!
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24.05.2022 20:21 Ответить
Наскільки я зрозумів, першочергове завдання до Львова з Одеси (зерно) і Львів Київ (пасажири і логістика). Це вже давно потрібно було б зробити, та і орки не могли б користуватися.
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24.05.2022 20:22 Ответить
Наскільки я зрозумів, першочергове завдання организовывать в каждой области штабы по подготовке к зимнему периоду. 5 месяцев осталось.
Только не смейтесь. В северных областях жить негде. Летом окно плёнкой затянут. В Украине стекло не производится. Нет горючего расчищать завалы. Нет газа. К зиме кацап начнёт выбивать электростанции.
Маниловские проекты. Начасі печки буржуйки варить из импортного металла. Опять же где дрова брать. Книгами и паркетом не натопишь.
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24.05.2022 20:55 Ответить
так...треба із цього розпочинати
прізвище шмигаля мало хто і згадає
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24.05.2022 21:14 Ответить
Это ж надо быть каким идиотом что бы не знать о том, что - Проблема пересечения границы Польши и Украины заключается в разнице ширины колеи. Поляки подготовили инновационную систему SUW-2000, которая позволяет заменить колеса всего за 20 минут. Но их восточные соседи не проявили интереса к системе, а это тормозит реализацию проекта.
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24.05.2022 20:26 Ответить
С этой системой были какие то промшествия. По этому ее широко не используют.
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24.05.2022 22:33 Ответить
Не стыдно не знать, стыдно не учиться
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25.05.2022 07:10 Ответить
До Львова и Ковеля, Ужгорода и Черновцов уже давно пора было построить.
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24.05.2022 20:29 Ответить
від львова до чернівців, це простіше...
щоб було сполучення від любліна до ******, від варшави до бухареста і від гданська до констанци...
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24.05.2022 21:18 Ответить
А Гіперлуууп вже працює?
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24.05.2022 20:30 Ответить
Киньте це лайно на передову, може пойме що зараз потрібно.Достали злодії при владі.
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24.05.2022 20:31 Ответить
Хороша схема,один кілометр зроблять поставлять мітку і прилетить іскандер а гроші в оп поплили
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24.05.2022 20:31 Ответить
А главное - вовремя! Начинайте прям сейчас, чтоб орки успели всю эту колію разбомбить!
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24.05.2022 20:54 Ответить
Так вони ще накрутять на закупці рейок. В Україні рейки виробляла ''Азовсталь'',
яку знищили орки.
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24.05.2022 20:56 Ответить
челяба допоможе. до того йде
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24.05.2022 21:06 Ответить
Пардоньте, колия нам конечно нужна. Но *** в стране война, наши солдаты собирают копейки на беспилотники, народ нищий... какая сейчас колея
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24.05.2022 21:22 Ответить
Нарід сам вибрав собі життя в злиднях
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25.05.2022 08:09 Ответить
накінець то дочекались слуги народу - чергового крадівництва на будівництві - це вони вміють годі й казати на дорогах такий курс підвищення кваліфікації пройшли - що можуть то можуть ...
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24.05.2022 21:25 Ответить
Підтримую. Думаю, деякі західні країни не лише профінансують, а й побудують якісь ділянки доріг.
Все йде до того, що війна буде довго, а вся міжнародна логістика прямуватиме через західні кордони.
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24.05.2022 21:40 Ответить
велике коліївництво
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24.05.2022 22:08 Ответить
Це вже щось. Досить мацкву обслуговувати.
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24.05.2022 22:28 Ответить
Не уверен, что сейчас подходящее время менять колею. В Финляндии до сих пор широкая, и ничего, живут как-то
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25.05.2022 07:13 Ответить
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