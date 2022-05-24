Украина начнет строительство евроколеи, – Шмыгаль

Украина начнет поэтапное строительство узкой европейской колеи, чтобы соединить свою железную дорогу с европейской.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам премьера, сначала это будет соединение крупных узлов и крупных городов, а дальше постепенное расширение по всей стране.

Ранее в разговоре с ЭП операционный директор Укрзализныци Вячеслав Еремин отмечал, что смена колеи – "это дорого, долго и сложно, но необходимо". По его словам, рассматриваются следующие этапы: Львов-Киев, Львов-Одесса, Львов-Кривой Рог.

Справка

Поезда в Украине двигаются по "широкому" пути (1 520 мм), распространенному на территории стран бывшего СССР. Такую же колею использует Литва, Латвия и Эстония, а также Беларусь. Большинство стран Евросоюза (за исключением Испании и Португалии), вместо этого, используют "узкий" путь (1 435 мм).

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