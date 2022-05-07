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Мост восстановлен! На железнодорожный вокзал в Ирпене прибыла электричка. ВИДЕО

Железнодорожное сообщение с городом Ирпень возобновлено. Сегодня, 7 мая, на вокзал города прибыла электричка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ирпенский городской голова Александр Маркушин.
"Есть железнодорожное сообщение! Сегодня впервые за несколько недель на ирпеньский железнодорожный вокзал прибыла электричка. Спасибо руководству и коллективу Укрзализныци, Министру инфраструктуры Украины Александру Кубракову, руководителю Офиса Президента и нашему Президенту за содействие в быстром восстановлении нашего легендарного моста!" .

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почти 120 архитекторов со всей страны прибыли в Ирпень для планирования стратегии развития города

железная дорога (1416) Ирпень (370) мост (1031) Маркушин Александр (38) восстановление (217)


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Топ комментарии
+24
ми в ЄС ідемо, чи все ж таки в тайожний союз із подяками міністру, преЗЕку та керівнику його оффіса ?
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07.05.2022 10:43 Ответить
+14
Кажуть, шо він там лічно шпали клав))
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07.05.2022 10:54 Ответить
+9
Цікаво, а без дєрьмака в Україні дітей хрестять?
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07.05.2022 10:48 Ответить
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подяка.... і керівнику оффіса лічно !
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07.05.2022 10:42 Ответить
ми в ЄС ідемо, чи все ж таки в тайожний союз із подяками міністру, преЗЕку та керівнику його оффіса ?
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07.05.2022 10:43 Ответить
Кажуть, шо він там лічно шпали клав))
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07.05.2022 10:54 Ответить
Нічого смішного. Мені нещодавно один зебіл на повному серйозі доказував що Вовік убив уже 12 москалів і з 2014 інкогніто був в АТО.
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07.05.2022 11:01 Ответить
цікава казка
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07.05.2022 11:14 Ответить
...напевне вирішив так під..бати порохобота..
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07.05.2022 11:31 Ответить
І в чому суть під.оба, хто б з зебілів пояснив.
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07.05.2022 13:29 Ответить
Кажуть, шо він там лічно шпали клав

дьЕрмак на рельси срав
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07.05.2022 12:31 Ответить
У нас можно робити все що хочешь. Головне вилизувати і хвалити Зе та не дай Боже щось погане про ньго сказати.
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07.05.2022 21:04 Ответить
Ловіть ракету *калібрі* в міст, молодці шо хвалитесь і показуєете!
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07.05.2022 10:44 Ответить
Ну так всім, кому порекомендували подякувати -подякував. Ролик відзнято. Тепер пох. Хай кацапня пуляє.
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07.05.2022 10:50 Ответить
Ти явно один з тих дурнів, які не знають, що є така штука, як технічний прогрес. Мислиш категоріями І Світової війни. Ти точно не знаєш нічого ні про сателіти-шпигуни, ні про ******* засоби зв*язку.
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07.05.2022 11:19 Ответить
Ты тоже до сих пор не понял, что Рашка и прогресс это вещи несовместимые. А вот Рашка и зависть это одно единое. Рашка старается уничтожить в первую очередь украинскую гордость и надежду и не будет жалеть на это средств и жертв.
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07.05.2022 11:23 Ответить
"У МЕРЕЖІ ОБУРЕНІ СЮЖЕТОМ "1+1", ПІСЛЯ ЯКОГО РОСІЯНИ РОЗБОМБИЛИ РЕМОНТНИЙ ЦЕХ БРОНЕТАНКОВОГО ЗАВОДУ В КИЄВІ"

17.04.2022
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07.05.2022 13:31 Ответить
координати незабудьте оркам вказати
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07.05.2022 10:47 Ответить
Ще один довбойолоп!
Ти явно ще один з тих дурнів, які не знають, що є така штука, як технічний прогрес. Мислиш категоріями І Світової війни. Ти точно не знаєш нічого ні про сателіти-шпигуни, ні про ******* засоби зв*язку.
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07.05.2022 11:21 Ответить
Та тут майже всі такі. Форум порошків.
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07.05.2022 11:25 Ответить
до чого тут це, рашці по кайфу ********** те чим ти пишаєшся та вихваляєшся. Відновили сраний міст у військовий час а пафосу ніби каліфорнійський тунель прорили під Азовсталь. Вся суть зелених сопель
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07.05.2022 12:57 Ответить
Цікаво, а без дєрьмака в Україні дітей хрестять?
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07.05.2022 10:48 Ответить
Головне, щоб робили без нього🙄
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07.05.2022 11:16 Ответить
маркушин - зегеройський мер! Фоткі, відосики, брехня і ... хіба цього мало?!
Мразота, яка спочатку війни десь ховалась, а потім фоткі, відосики, брехня і ...
Евакуацію првели піздно і дуже погано, але це лайно в броніку та каске з автоматом позував поряд з дітьми та жінками. Зброя призначена виключно для фоток, як і у решти зепокидьків
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07.05.2022 10:53 Ответить
Ви точно з Ірпеня? Бо ірпінці хвалили свого мера.
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07.05.2022 11:18 Ответить
Як задовбало це гнійно-радянське "дякую тов сраліну, цк компартї..."
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07.05.2022 10:54 Ответить
О, то це Зезідент з дерьмаком, татаровим, демченко, афірістовичем, тимошенко ті іншим, скинулись на лагодження мосту. Ну, нарешті.
Вибори, вибори. Все за кацапо-китайським сценарієм. Політтехнологи ті ж. Та де гордість тих, хто це лайно промовляє? Чи на посаду їх призначив дерьмак?
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07.05.2022 10:55 Ответить
"... як наш президент ЗАРАЗ... це не очікував ніхто" - читайте уважно. Сам Данилов такого не очікував. Тепер плекає надію, що ЗАРАЗ має бути і ПОТІМ.
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07.05.2022 15:39 Ответить
Сколько можно писать и выставлять фото то что отстроили и обновили.Завтра же эти сууи все уничтожат.До чего тупые.
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07.05.2022 11:12 Ответить
Ти гадаєш що у кацапської розвідки немає " вух і очей " у Києві і Ірпені ,, які бачать як курсує ця електричка .? . І що русня , на підставі цього , не може робити висновки ?
Та кацапня і без публікацій на Цензорі , в деталях знає , що відбувається в Україні . !
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07.05.2022 11:34 Ответить
Це ти про демченків-татарових? Та да...
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07.05.2022 13:14 Ответить
і препізденту також.... без лизоблюдів ані дня....
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07.05.2022 11:18 Ответить
в Україні до "права першої ночі" преза та його свити залишається не так далеко..(
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07.05.2022 11:19 Ответить
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07.05.2022 11:42 Ответить
На жаль Маркушин так і не отримав субєктність, хоча багато хто на це очікував. Не дарма Карплюк та Щербина вибрали його своєю маріонеткою, враховуючи явно невисокий інтелект. Тепер про міст: більш як за місяць його просто підняли і підперли,з однієї сторони! Конструкцію металеву і капітальні опори не відновлено. Місцеві ділки вже попросили "мільярда доларів» у Європи і потерають руки. Кокаіновий офіс певно теж не лишив по за увагою цю суму?!
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07.05.2022 12:17 Ответить
Це той голова Ірпеня, у якого 70 квартир? Ну, тоді зрозуміло, кому він дякує - раптом забудуть про 69
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07.05.2022 13:13 Ответить
 
 