Мост восстановлен! На железнодорожный вокзал в Ирпене прибыла электричка. ВИДЕО
Железнодорожное сообщение с городом Ирпень возобновлено. Сегодня, 7 мая, на вокзал города прибыла электричка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ирпенский городской голова Александр Маркушин.
"Есть железнодорожное сообщение! Сегодня впервые за несколько недель на ирпеньский железнодорожный вокзал прибыла электричка. Спасибо руководству и коллективу Укрзализныци, Министру инфраструктуры Украины Александру Кубракову, руководителю Офиса Президента и нашему Президенту за содействие в быстром восстановлении нашего легендарного моста!" .
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+24 Nataliia Mykhailova #463829
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дьЕрмак на рельси срав
17.04.2022
Ти явно ще один з тих дурнів, які не знають, що є така штука, як технічний прогрес. Мислиш категоріями І Світової війни. Ти точно не знаєш нічого ні про сателіти-шпигуни, ні про ******* засоби зв*язку.
Мразота, яка спочатку війни десь ховалась, а потім фоткі, відосики, брехня і ...
Евакуацію првели піздно і дуже погано, але це лайно в броніку та каске з автоматом позував поряд з дітьми та жінками. Зброя призначена виключно для фоток, як і у решти зепокидьків
Вибори, вибори. Все за кацапо-китайським сценарієм. Політтехнологи ті ж. Та де гордість тих, хто це лайно промовляє? Чи на посаду їх призначив дерьмак?
Та кацапня і без публікацій на Цензорі , в деталях знає , що відбувається в Україні . !