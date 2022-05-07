Мост восстановлен! На железнодорожный вокзал в Ирпене прибыла электричка. ВИДЕО

Железнодорожное сообщение с городом Ирпень возобновлено. Сегодня, 7 мая, на вокзал города прибыла электричка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ирпенский городской голова Александр Маркушин.

"Есть железнодорожное сообщение! Сегодня впервые за несколько недель на ирпеньский железнодорожный вокзал прибыла электричка. Спасибо руководству и коллективу Укрзализныци, Министру инфраструктуры Украины Александру Кубракову, руководителю Офиса Президента и нашему Президенту за содействие в быстром восстановлении нашего легендарного моста!" .

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