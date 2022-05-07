Міст відновлено! На залізничний вокзал у Ірпені прибула електричка. ВIДЕО
Залізничне сполучення з містом Ірпінь відновлено. Сьогодні, 7 травня, на вокзал міста прибула електричка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ірпінський міський голова Олександр Маркушин.
"Маємо залізничне сполучення! Сьогодні вперше за кілька тижнів на ірпінський залізничний вокзал прибула електричка. Дякую керівництву та колективу Укрзалізниці, Міністру інфраструктури України Олександру Кубракову, керівнику Офіса Президента й нашому Президенту за сприяння у швидкому відновленні нашого легендарного мосту!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+24 Nataliia Mykhailova #463829
показати весь коментар07.05.2022 10:43 Відповісти Посилання
+14 xander #505939
показати весь коментар07.05.2022 10:54 Відповісти Посилання
+9 Garry Grant
показати весь коментар07.05.2022 10:48 Відповісти Посилання
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дьЕрмак на рельси срав
17.04.2022
Ти явно ще один з тих дурнів, які не знають, що є така штука, як технічний прогрес. Мислиш категоріями І Світової війни. Ти точно не знаєш нічого ні про сателіти-шпигуни, ні про ******* засоби зв*язку.
Мразота, яка спочатку війни десь ховалась, а потім фоткі, відосики, брехня і ...
Евакуацію првели піздно і дуже погано, але це лайно в броніку та каске з автоматом позував поряд з дітьми та жінками. Зброя призначена виключно для фоток, як і у решти зепокидьків
Вибори, вибори. Все за кацапо-китайським сценарієм. Політтехнологи ті ж. Та де гордість тих, хто це лайно промовляє? Чи на посаду їх призначив дерьмак?
Та кацапня і без публікацій на Цензорі , в деталях знає , що відбувається в Україні . !