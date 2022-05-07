Міст відновлено! На залізничний вокзал у Ірпені прибула електричка. ВIДЕО

Залізничне сполучення з містом Ірпінь відновлено. Сьогодні, 7 травня, на вокзал міста прибула електричка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ірпінський міський голова Олександр Маркушин.

"Маємо залізничне сполучення! Сьогодні вперше за кілька тижнів на ірпінський залізничний вокзал прибула електричка. Дякую керівництву та колективу Укрзалізниці, Міністру інфраструктури України Олександру Кубракову, керівнику Офіса Президента й нашому Президенту за сприяння у швидкому відновленні нашого легендарного мосту!", - йдеться у повідомленні.

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