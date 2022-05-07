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Міст відновлено! На залізничний вокзал у Ірпені прибула електричка. ВIДЕО

Залізничне сполучення з містом Ірпінь відновлено. Сьогодні, 7 травня, на вокзал міста прибула електричка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ірпінський міський голова Олександр Маркушин.

"Маємо залізничне сполучення! Сьогодні вперше за кілька тижнів на ірпінський залізничний вокзал прибула електричка. Дякую керівництву та колективу Укрзалізниці, Міністру інфраструктури України Олександру Кубракову, керівнику Офіса Президента й нашому Президенту за сприяння у швидкому відновленні нашого легендарного мосту!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 120 архітекторів з усієї країни прибули до Ірпеня для планування стратегії розвитку міста

залізниця (1521) Ірпінь (358) міст (1240) Маркушин Олександр (48) відбудова (362)


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Топ коментарі
+24
ми в ЄС ідемо, чи все ж таки в тайожний союз із подяками міністру, преЗЕку та керівнику його оффіса ?
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07.05.2022 10:43 Відповісти
+14
Кажуть, шо він там лічно шпали клав))
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07.05.2022 10:54 Відповісти
+9
Цікаво, а без дєрьмака в Україні дітей хрестять?
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07.05.2022 10:48 Відповісти
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подяка.... і керівнику оффіса лічно !
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07.05.2022 10:42 Відповісти
ми в ЄС ідемо, чи все ж таки в тайожний союз із подяками міністру, преЗЕку та керівнику його оффіса ?
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07.05.2022 10:43 Відповісти
Кажуть, шо він там лічно шпали клав))
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07.05.2022 10:54 Відповісти
Нічого смішного. Мені нещодавно один зебіл на повному серйозі доказував що Вовік убив уже 12 москалів і з 2014 інкогніто був в АТО.
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07.05.2022 11:01 Відповісти
цікава казка
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07.05.2022 11:14 Відповісти
...напевне вирішив так під..бати порохобота..
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07.05.2022 11:31 Відповісти
І в чому суть під.оба, хто б з зебілів пояснив.
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07.05.2022 13:29 Відповісти
Кажуть, шо він там лічно шпали клав

дьЕрмак на рельси срав
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07.05.2022 12:31 Відповісти
У нас можно робити все що хочешь. Головне вилизувати і хвалити Зе та не дай Боже щось погане про ньго сказати.
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07.05.2022 21:04 Відповісти
Ловіть ракету *калібрі* в міст, молодці шо хвалитесь і показуєете!
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07.05.2022 10:44 Відповісти
Ну так всім, кому порекомендували подякувати -подякував. Ролик відзнято. Тепер пох. Хай кацапня пуляє.
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07.05.2022 10:50 Відповісти
Ти явно один з тих дурнів, які не знають, що є така штука, як технічний прогрес. Мислиш категоріями І Світової війни. Ти точно не знаєш нічого ні про сателіти-шпигуни, ні про ******* засоби зв*язку.
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07.05.2022 11:19 Відповісти
Ты тоже до сих пор не понял, что Рашка и прогресс это вещи несовместимые. А вот Рашка и зависть это одно единое. Рашка старается уничтожить в первую очередь украинскую гордость и надежду и не будет жалеть на это средств и жертв.
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07.05.2022 11:23 Відповісти
"У МЕРЕЖІ ОБУРЕНІ СЮЖЕТОМ "1+1", ПІСЛЯ ЯКОГО РОСІЯНИ РОЗБОМБИЛИ РЕМОНТНИЙ ЦЕХ БРОНЕТАНКОВОГО ЗАВОДУ В КИЄВІ"

17.04.2022
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07.05.2022 13:31 Відповісти
координати незабудьте оркам вказати
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07.05.2022 10:47 Відповісти
Ще один довбойолоп!
Ти явно ще один з тих дурнів, які не знають, що є така штука, як технічний прогрес. Мислиш категоріями І Світової війни. Ти точно не знаєш нічого ні про сателіти-шпигуни, ні про ******* засоби зв*язку.
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07.05.2022 11:21 Відповісти
Та тут майже всі такі. Форум порошків.
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07.05.2022 11:25 Відповісти
до чого тут це, рашці по кайфу ********** те чим ти пишаєшся та вихваляєшся. Відновили сраний міст у військовий час а пафосу ніби каліфорнійський тунель прорили під Азовсталь. Вся суть зелених сопель
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07.05.2022 12:57 Відповісти
Цікаво, а без дєрьмака в Україні дітей хрестять?
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07.05.2022 10:48 Відповісти
Головне, щоб робили без нього🙄
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07.05.2022 11:16 Відповісти
маркушин - зегеройський мер! Фоткі, відосики, брехня і ... хіба цього мало?!
Мразота, яка спочатку війни десь ховалась, а потім фоткі, відосики, брехня і ...
Евакуацію првели піздно і дуже погано, але це лайно в броніку та каске з автоматом позував поряд з дітьми та жінками. Зброя призначена виключно для фоток, як і у решти зепокидьків
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07.05.2022 10:53 Відповісти
Ви точно з Ірпеня? Бо ірпінці хвалили свого мера.
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07.05.2022 11:18 Відповісти
Як задовбало це гнійно-радянське "дякую тов сраліну, цк компартї..."
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07.05.2022 10:54 Відповісти
О, то це Зезідент з дерьмаком, татаровим, демченко, афірістовичем, тимошенко ті іншим, скинулись на лагодження мосту. Ну, нарешті.
Вибори, вибори. Все за кацапо-китайським сценарієм. Політтехнологи ті ж. Та де гордість тих, хто це лайно промовляє? Чи на посаду їх призначив дерьмак?
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07.05.2022 10:55 Відповісти
"... як наш президент ЗАРАЗ... це не очікував ніхто" - читайте уважно. Сам Данилов такого не очікував. Тепер плекає надію, що ЗАРАЗ має бути і ПОТІМ.
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07.05.2022 15:39 Відповісти
Сколько можно писать и выставлять фото то что отстроили и обновили.Завтра же эти сууи все уничтожат.До чего тупые.
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07.05.2022 11:12 Відповісти
Ти гадаєш що у кацапської розвідки немає " вух і очей " у Києві і Ірпені ,, які бачать як курсує ця електричка .? . І що русня , на підставі цього , не може робити висновки ?
Та кацапня і без публікацій на Цензорі , в деталях знає , що відбувається в Україні . !
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07.05.2022 11:34 Відповісти
Це ти про демченків-татарових? Та да...
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07.05.2022 13:14 Відповісти
і препізденту також.... без лизоблюдів ані дня....
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07.05.2022 11:18 Відповісти
в Україні до "права першої ночі" преза та його свити залишається не так далеко..(
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07.05.2022 11:19 Відповісти
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07.05.2022 11:42 Відповісти
На жаль Маркушин так і не отримав субєктність, хоча багато хто на це очікував. Не дарма Карплюк та Щербина вибрали його своєю маріонеткою, враховуючи явно невисокий інтелект. Тепер про міст: більш як за місяць його просто підняли і підперли,з однієї сторони! Конструкцію металеву і капітальні опори не відновлено. Місцеві ділки вже попросили "мільярда доларів» у Європи і потерають руки. Кокаіновий офіс певно теж не лишив по за увагою цю суму?!
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07.05.2022 12:17 Відповісти
Це той голова Ірпеня, у якого 70 квартир? Ну, тоді зрозуміло, кому він дякує - раптом забудуть про 69
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07.05.2022 13:13 Відповісти
 
 