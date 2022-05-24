Україна розпочне будівництво євроколії, – Шмигаль
Україна розпочне поетапне будівництво вузької європейської колії, аби з’єднати свою залізницю з європейською.
Про це заявив прем’єр-мініср Денис Шмигаль під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За словами прем’єра, спочатку це буде сполучення великих вузлів та великих міст, а далі поступове розширення по всій країні.
Раніше в розмові з ЕП операційний директор Укрзалізниці В’ячеслав Єрьомін зазначав, що зміна колії – "це дорого, довго та складно, але необхідно". За його словами, розглядаються такі етапи: Львів-Київ, Львів-Одеса, Львів-Кривий Ріг.
Довідка.
Потяги в Україні рухаються "широкою" колією (1 520 мм), розповсюдженою на теренах країн колишнього СРСР. Таку ж колію використовує Литва, Латвія та Естонія, а також – Білорусь. Більшість країн Євросоюзу (за винятком Іспанії та Португалії), натомість, послуговуються "вузькою" колією (1 435 мм).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В нашем же городе изготавливают еврошпалу для совмещенной колеи 1520 и 1435. Может проще дать этому загибающемуся заводу заказы и менять постепенно?
Скільки таких голодних сидить і краде? І що ще "корисного" воно робить за гроші платників податку?
З іншого боку, якщо до кожної шпали прив'язувати і закопувати зедепутата - то я за. Почати потрібно з пана боневтік, також відомого як янелох, ябувнапередовій, янеховався від призову аж 6 разів.
Только не смейтесь. В северных областях жить негде. Летом окно плёнкой затянут. В Украине стекло не производится. Нет горючего расчищать завалы. Нет газа. К зиме кацап начнёт выбивать электростанции.
Маниловские проекты. Начасі печки буржуйки варить из импортного металла. Опять же где дрова брать. Книгами и паркетом не натопишь.
прізвище шмигаля мало хто і згадає
щоб було сполучення від любліна до ******, від варшави до бухареста і від гданська до констанци...
яку знищили орки.
Все йде до того, що війна буде довго, а вся міжнародна логістика прямуватиме через західні кордони.