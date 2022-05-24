Україна розпочне будівництво євроколії, – Шмигаль

Україна розпочне поетапне будівництво вузької європейської колії, аби з’єднати свою залізницю з європейською.

Про це заявив прем’єр-мініср Денис Шмигаль під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами прем’єра, спочатку це буде сполучення великих вузлів та великих міст, а далі поступове розширення по всій країні.

Раніше в розмові з ЕП операційний директор Укрзалізниці В’ячеслав Єрьомін зазначав, що зміна колії – "це дорого, довго та складно, але необхідно". За його словами, розглядаються такі етапи: Львів-Київ, Львів-Одеса, Львів-Кривий Ріг.

Довідка.

Потяги в Україні рухаються "широкою" колією (1 520 мм), розповсюдженою на теренах країн колишнього СРСР. Таку ж колію використовує Литва, Латвія та Естонія, а також – Білорусь. Більшість країн Євросоюзу (за винятком Іспанії та Португалії), натомість, послуговуються "вузькою" колією (1 435 мм).

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