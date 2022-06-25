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визит (2804) Молдова (1684) Майя Санду (177)

Президент Молдовы Санду готова посетить Украину с официальным визитом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санду

Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности посетить Киев. Анонсировать визит заранее не будут из соображений безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание NewsMaker.

Во время эфира местной передачи Санду заявила, что визит в Киев входит в ее планы.

"Есть это в планах. Но подробности я расскажу, когда мы подтвердим все моменты", - заявила президент.

Представитель Зеленского Сергей Никифоров отметил, что визиты в Украину не анонсируются заранее из соображений безопасности.

Читайте также: Молдова готова заплатить любую политическую цену за вступление в ЕС, - Санду
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Топ комментарии
+4
Ще товариша СИ потрібно запросити до Бучі і індусів
Україна має заполучити їх у друзі
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25.06.2022 12:56
+3
Покажите ей Бучу.
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25.06.2022 12:55
+1
Що ж,Молдова в'їхала в кандидатство на шиї воюючої України. Походу, "старша сестра Романія Маре" Молдову продинамила і киданула. Знову ж -" нє адін нарот"...Отож бо...Ок, хай. То маленька, слабосила держава з проблемою присутності москалів на своїх теренах і хапається за соломинку в надії на незалежність і самоствердження в Унії. Чомусь вона мені завжди асоціювалася з якщо не вдовою, то жінкою при нікудишньому чоловікові. Добре, що грузинським ********** УЕ дала відкоша.
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25.06.2022 16:41
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Покажите ей Бучу.
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25.06.2022 12:55 Ответить
Ще товариша СИ потрібно запросити до Бучі і індусів
Україна має заполучити їх у друзі
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25.06.2022 12:56 Ответить
в Бучу? шо так далеко? ближче ж Маріуполь.
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25.06.2022 14:59 Ответить
Що ж,Молдова в'їхала в кандидатство на шиї воюючої України. Походу, "старша сестра Романія Маре" Молдову продинамила і киданула. Знову ж -" нє адін нарот"...Отож бо...Ок, хай. То маленька, слабосила держава з проблемою присутності москалів на своїх теренах і хапається за соломинку в надії на незалежність і самоствердження в Унії. Чомусь вона мені завжди асоціювалася з якщо не вдовою, то жінкою при нікудишньому чоловікові. Добре, що грузинським ********** УЕ дала відкоша.
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25.06.2022 16:41 Ответить
******* Молдова є правонаступницею штучно створеної з окупованої частини Румунії і вкраденого українського Подністров"я так званої Малдавкай сср .
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25.06.2022 17:54 Ответить
а чи входить до планів Молдови вихід з СНД?
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25.06.2022 19:01 Ответить
Для Зеленського буде черговий привід ще 2 дні нічого не робити для оборони країни, влаштовувати зустрічі, інтерв"ю, знімати відосіки та зачитувати пафосні самолюбованські монологи про свою титанічну працю на благо України і Перемоги.
"День прошел - и *** с ним!" - так колись в радянській армії ходили і викрикували "дєди" перед дембелєм. Але вони, принаймні, не "косили" від служби в армії...
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25.06.2022 19:40 Ответить
 
 