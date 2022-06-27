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Новости Война в Украине
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Молдова (1685) пособие (580) разминирование (605) Майя Санду (177) восстановление (174)

Молдова готова помочь Украине в разминировании и восстановлении, - Санду

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санду

Молдова готова оказать поддержку Украине в разминировании и продолжать гуманитарную помощь.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Молдова имеет широкий международный опыт в гуманитарных миссиях, миссиях по разминированию в разных регионах мира, и мы готовы оказать поддержку в этой сфере Украине вместе с другими странами и международными организациями. Молдова – это маленькая страна со скромными инструментами, но мы готовы оказать поддержку в послевоенном восстановлении Украины", - сказала она.

Санду отметила тот факт, что молдавское правительство оказывало гуманитарную помощь в Виннице, Одессе и Черновцах, в Николаевской области, и готово продолжить это делать.

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Кроме того, президент Молдовы отметила, что с начала полномасштабного российского вторжения около 500 тысяч человек выехали из Украины в Молдову, им предоставили временное место жительства, продовольствие и другие базовые вещи. До сих пор в Молдове, по данным главы государства, остаются 70 тысяч беженцев из Украины, из них 42 тысячи детей, что составляет 10% от всех детей в стране.

"Борясь за свою свободу, Украина также борется и за свободу своих соседей в Европе, и мы в Молдове понимаем это и очень ценим", – подчеркнула Санду.

Как сообщал Укринформ, Президент Молдовы Майя Санду в понедельник пребывает с визитом в Украине. Она посетила Ирпень, Бучу и Бородянку.
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Топ комментарии
+8
Та приберіть вже цей гнійник ПМР на власних теренах. От буде щира допомога.
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27.06.2022 20:52
+8
Нехай сандА краще скаже яким чином в придністровську клоаку потрапляють кацапи?!
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27.06.2022 20:58
+7
Это нам нужно помочь Молдове, задавить Приднестровье и вернуть его в лоно Молдовы.
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27.06.2022 21:06
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Правила форума Совет форумчан
Та приберіть вже цей гнійник ПМР на власних теренах. От буде щира допомога.
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27.06.2022 20:52 Ответить
Це політика кометаторів цензора, чи ти сам довбойоб ?

Проясніть ситуацію?
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27.06.2022 21:36 Ответить
Ти зараз втручаєшся в міжнардні відносини,
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27.06.2022 21:37 Ответить
Пошти годину, висить на цензорі прокацапське гімно.
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27.06.2022 21:40 Ответить
Тобто семен молодець?
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27.06.2022 21:45 Ответить
Оце і є капські наративи
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27.06.2022 22:19 Ответить
А скін у мене Є
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27.06.2022 22:24 Ответить
Воинам нужны витамины - овощи , фрукты , СУХОФРУКТЫ. А то Таран с подельниками уже пытался военных дерьмом кормить
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27.06.2022 20:53 Ответить
помогите Украине разминируя кремлевский анклав в Приднестровье. Большего не надо!
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27.06.2022 20:53 Ответить
Да вы со своим приднестровьем разберитесь помогатели грозные
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27.06.2022 20:54 Ответить
Они уже третий месяц обещают помочь в разминировании.
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27.06.2022 20:55 Ответить
дай згоду демонтувати пмр
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27.06.2022 20:56 Ответить
Нехай сандА краще скаже яким чином в придністровську клоаку потрапляють кацапи?!
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27.06.2022 20:58 Ответить
Літаками
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27.06.2022 22:41 Ответить
Через Украину....Даже у Красносельского есть одесская прописка.
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27.06.2022 22:44 Ответить
Молдавани,вам саме час забрати своє,а ви яйця чешете,ой пардон пи..у!
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27.06.2022 21:01 Ответить
Фу як некультурно
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27.06.2022 21:15 Ответить
тут иногда говорят правду
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27.06.2022 21:26 Ответить
Пробачте, але Ви не дуже культурна людина якщо до вас правда доходить тільки з матюками.
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28.06.2022 07:28 Ответить
Ещё одни строители готовы помогать осваивать еврокоедиты. Там уже сцук очередь прям.
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27.06.2022 21:02 Ответить
Это нам нужно помочь Молдове, задавить Приднестровье и вернуть его в лоно Молдовы.
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27.06.2022 21:06 Ответить
было бы лучше, если бы занялись лечением своих пэмээров, а то нам сейчас даже некогда свою жопу на западе почесать.
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27.06.2022 21:12 Ответить
Що ви хочете від Санду? Дякую хоч Європейського курсу дотримується, це вам не колишній президент Литви Грібаускайте, там немає внутрішнього стрижня.
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27.06.2022 21:18 Ответить
Ну не знаю,але я би не ризикнув ходити там де молдавани розміновували )
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27.06.2022 22:19 Ответить
Ты сидишь в сытной Франции и ерничаешь, зачем тебе ходить по бывшим минным полям? А у нас сапёры отличные и опытные - после приднестровской войны (в которой Украина всячески помогла Кремлю) разминировали всё и никто не разрывается на полях.
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27.06.2022 22:56 Ответить
Санду не може воювати то нехай прискорить будівництво мосту через Дністер Косєуц- Ямпіль це покращить логістику.
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27.06.2022 22:57 Ответить
Помощь сапёрами лишней не бывает!
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28.06.2022 10:09 Ответить
Эту воспалённую прямую кишку Франкенштейна - Приднестровье, нужно обезвредить и восстановить в ней молдавскую национально-патриотическую власть. Грузия не исключение, там тоже, больные, венерические области нуждаются в излечении. Большевистская краснознаменная падаль, никакие в РФ не русские, русские ушли с Врангелем из России в 1920 году: "Над Черным морем, над белым Крымом, летела слава России дымом. И плакал ангел над мёртвым ангелом, мы уходили за море с Врангелем". Именно в этих строках кроится сакральная информация о том, что русских в РФ нет и быть не может. РФ населяет советское быдло.
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28.06.2022 12:48 Ответить
 
 