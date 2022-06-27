Молдова готова помочь Украине в разминировании и восстановлении, - Санду

Молдова готова оказать поддержку Украине в разминировании и продолжать гуманитарную помощь.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Молдова имеет широкий международный опыт в гуманитарных миссиях, миссиях по разминированию в разных регионах мира, и мы готовы оказать поддержку в этой сфере Украине вместе с другими странами и международными организациями. Молдова – это маленькая страна со скромными инструментами, но мы готовы оказать поддержку в послевоенном восстановлении Украины", - сказала она.

Санду отметила тот факт, что молдавское правительство оказывало гуманитарную помощь в Виннице, Одессе и Черновцах, в Николаевской области, и готово продолжить это делать.

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Кроме того, президент Молдовы отметила, что с начала полномасштабного российского вторжения около 500 тысяч человек выехали из Украины в Молдову, им предоставили временное место жительства, продовольствие и другие базовые вещи. До сих пор в Молдове, по данным главы государства, остаются 70 тысяч беженцев из Украины, из них 42 тысячи детей, что составляет 10% от всех детей в стране.

"Борясь за свою свободу, Украина также борется и за свободу своих соседей в Европе, и мы в Молдове понимаем это и очень ценим", – подчеркнула Санду.

Как сообщал Укринформ, Президент Молдовы Майя Санду в понедельник пребывает с визитом в Украине. Она посетила Ирпень, Бучу и Бородянку.