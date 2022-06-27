На возможную "пощечину" из Приднестровья мы ответим ударом, - Зеленский

Украина ответит на попытки ударов со стороны Приднестровья

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с Майей Санду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сегодня поднимали вопрос о рисках (удара со стороны Приднестровья. – ред.). Если они будут, я считаю, что это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные получаем. Они неприятные. Но эти люди с временно оккупированных территорий Молдовы должны знать, что для нас это будет не удар, а пощечина, а мы на пощечину ответим ударом", - отметил глава государства.

По его словам, "необходимо сделать все, чтобы не было дестабилизации в регионе (Приднестровья – Ред.)".

"Мы всячески это показываем... Все такие случаи (информация о возможности ударов из Приднестровья. - Ред.) накручены, и сделано это со стороны РФ", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для противодействия агрессии РФ Украина и Молдова должны усилить сотрудничество по всем направлениям, - Зеленский