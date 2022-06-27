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На возможную "пощечину" из Приднестровья мы ответим ударом, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Украина ответит на попытки ударов со стороны Приднестровья

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с Майей Санду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сегодня поднимали вопрос о рисках (удара со стороны Приднестровья. – ред.). Если они будут, я считаю, что это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные получаем. Они неприятные. Но эти люди с временно оккупированных территорий Молдовы должны знать, что для нас это будет не удар, а пощечина, а мы на пощечину ответим ударом", - отметил глава государства.

По его словам, "необходимо сделать все, чтобы не было дестабилизации в регионе (Приднестровья – Ред.)".

"Мы всячески это показываем... Все такие случаи (информация о возможности ударов из Приднестровья. - Ред.) накручены, и сделано это со стороны РФ", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для противодействия агрессии РФ Украина и Молдова должны усилить сотрудничество по всем направлениям, - Зеленский
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Топ комментарии
+16
Н-ну. Лукашенко и ты уже дал "ляпаса" Только вчера рашисты ударили по Киеву с территории Белоруссии. Или это другое Почему посол бульбашей не стоит раком. Где нота МИД Украины ? Ляпасы оно раздает ...
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27.06.2022 17:04
+15
Нужно срочно забрать их военные склады - это 40 тыс. тонн советских боеприпасов. Нам такое добро очень к стати.
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27.06.2022 17:13
+11
Щойно ********* ослабне Придністровя припинить своє існування. Потрібно вже зараз укладати міждержавні угоди які цей процес дозволять провести мирним шляхом в правовому полі Молдови. Якщо ж мирний шлях не влаштовує гагаузів та совкодрочерів то це вже їх проблеми.
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27.06.2022 17:00
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Ойу лузі червона калина
https://www.youtube.com/watch?v=4mQUpWug2hE
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27.06.2022 16:55 Ответить
Щойно ********* ослабне Придністровя припинить своє існування. Потрібно вже зараз укладати міждержавні угоди які цей процес дозволять провести мирним шляхом в правовому полі Молдови. Якщо ж мирний шлях не влаштовує гагаузів та совкодрочерів то це вже їх проблеми.
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27.06.2022 17:00 Ответить
треба ляпас першому наносити
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27.06.2022 17:01 Ответить
Н-ну. Лукашенко и ты уже дал "ляпаса" Только вчера рашисты ударили по Киеву с территории Белоруссии. Или это другое Почему посол бульбашей не стоит раком. Где нота МИД Украины ? Ляпасы оно раздает ...
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27.06.2022 17:04 Ответить
Якщо ти не розумієш для чого це роблять кацапи то ти дурень.
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27.06.2022 17:37 Ответить
ау,идиот...посольство Бульбастана ******** до начала войны.
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27.06.2022 18:31 Ответить
Что мешает договориться с Молдовой и разоружить этих ушлепков в приднестровьи? Другого шанса помочь себе и соседу может не быть. Там большие склады советского оружия и боеприпасов. Мож для чего и сгодилось бы
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27.06.2022 17:04 Ответить
Молдові самій то нафіг впало,у цьому і проблема
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27.06.2022 17:29 Ответить
Ви це про що? Ви хоча б поцікавтеся хто кормить ... поставляє паливо.. рашкоконтингенту в Придністров*я! МОЛДОВА!!! Чи то може рашка якось туди все поставляє? Придністровські вояки вільно пересуваються Молдовою на свойому особистому транспорті з придністровськими номерами. Ніхто іх не чіпає. А як там виживає миротворчий контингент руснявих? А ще Молдова заборонила транзит зброї для України через свою територію. І навіть закрила свої два аеропорти для гуманітарних перевезень. Які переговори? Молдова банально вичікує і не більш.
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27.06.2022 18:49 Ответить
бей первый зеля, **** вы все какието перепуганые .. война идет
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27.06.2022 17:05 Ответить
Ударь уже себя айкосиком и заглохни наконец-то. Наш Генштаб знает что делать и не надо своих Бездумных наблюдателей посылать в центры принятия решений.
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27.06.2022 17:08 Ответить
Нужно срочно забрать их военные склады - это 40 тыс. тонн советских боеприпасов. Нам такое добро очень к стати.
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27.06.2022 17:13 Ответить
я такое уже давно говорил
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27.06.2022 17:38 Ответить
Якщо вони вкрали Чауса, то захопити приміщення в 500 м. від кордону має бути простішим завданням
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27.06.2022 17:57 Ответить
Думаю в этом нет смысла. Во-первых все ценные калибры снарядов и ракет еще при Кучме через Украины по ж/д в россию вывезли, во-вторых кацапы точно там все заминировали и взорвут при малейшем подозрении.
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27.06.2022 19:51 Ответить
Бабочка вызовет преза Приднестровья на дуэль!
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27.06.2022 17:28 Ответить
Пипетками.
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27.06.2022 18:05 Ответить
96 часов на выезд из Приднестровья дать населению, а потом начать разоружение ватной клоаки.
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27.06.2022 17:31 Ответить
нельзя, склады спалят
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27.06.2022 17:41 Ответить
Там є ще більш ватна Гагаузія. Придністров'я відпочиває
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27.06.2022 17:56 Ответить
Они крутые и важные перед Кишеневом. А сейчас сидят тихо, как тараканы под плинтусом.
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27.06.2022 18:06 Ответить
Нащо чекати на ляпас - бий першим!
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27.06.2022 18:34 Ответить
Хах, походу домовилися! Чудово! Пмр хана!
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27.06.2022 19:46 Ответить
Треба бити першими, маємо право! Війну не виграєш, якщо тільки відповідати!
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27.06.2022 22:45 Ответить
Всё верно сказал.
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28.06.2022 04:54 Ответить
 
 