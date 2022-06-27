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На можливий "ляпас" з Придністров'я ми відповімо ударом, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Україна відповість на спроби ударів з боку Придністров'я.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу з Майєю Санду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна.

"Ми сьогодні порушували питання про ризики (удару з боку Придністров'я. - ред.). Якщо вони будуть, я вважаю, що це глобальна помилка. Ми сигнали ті чи інші якісь отримуємо. Вони неприємні. Але ці люди з тимчасово окупованих територій Молдови мають знати, що для нас це буде не удар, а ляпас, а ми на ляпас відповімо ударом", - зазначив глава держави.

За його словами, "необхідно зробити все, щоб не було дестабілізації у регіоні (Придністров'ї. - Ред.)".

"Ми всіляко це показуємо... Усі такі випадки (інформація про можливість ударів із Придністров'я. - Ред.) накручені, й зроблено це з боку РФ", - додав Зеленський.

Також читайте: Для протидії агресії РФ Україна та Молдова мають посилити співпрацю в усіх напрямках, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Н-ну. Лукашенко и ты уже дал "ляпаса" Только вчера рашисты ударили по Киеву с территории Белоруссии. Или это другое Почему посол бульбашей не стоит раком. Где нота МИД Украины ? Ляпасы оно раздает ...
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27.06.2022 17:04
+15
Нужно срочно забрать их военные склады - это 40 тыс. тонн советских боеприпасов. Нам такое добро очень к стати.
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27.06.2022 17:13
+11
Щойно ********* ослабне Придністровя припинить своє існування. Потрібно вже зараз укладати міждержавні угоди які цей процес дозволять провести мирним шляхом в правовому полі Молдови. Якщо ж мирний шлях не влаштовує гагаузів та совкодрочерів то це вже їх проблеми.
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27.06.2022 17:00
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Ойу лузі червона калина
https://www.youtube.com/watch?v=4mQUpWug2hE
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27.06.2022 16:55 Відповісти
Щойно ********* ослабне Придністровя припинить своє існування. Потрібно вже зараз укладати міждержавні угоди які цей процес дозволять провести мирним шляхом в правовому полі Молдови. Якщо ж мирний шлях не влаштовує гагаузів та совкодрочерів то це вже їх проблеми.
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27.06.2022 17:00 Відповісти
треба ляпас першому наносити
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27.06.2022 17:01 Відповісти
Н-ну. Лукашенко и ты уже дал "ляпаса" Только вчера рашисты ударили по Киеву с территории Белоруссии. Или это другое Почему посол бульбашей не стоит раком. Где нота МИД Украины ? Ляпасы оно раздает ...
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27.06.2022 17:04 Відповісти
Якщо ти не розумієш для чого це роблять кацапи то ти дурень.
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27.06.2022 17:37 Відповісти
ау,идиот...посольство Бульбастана ******** до начала войны.
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27.06.2022 18:31 Відповісти
Что мешает договориться с Молдовой и разоружить этих ушлепков в приднестровьи? Другого шанса помочь себе и соседу может не быть. Там большие склады советского оружия и боеприпасов. Мож для чего и сгодилось бы
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27.06.2022 17:04 Відповісти
Молдові самій то нафіг впало,у цьому і проблема
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27.06.2022 17:29 Відповісти
Ви це про що? Ви хоча б поцікавтеся хто кормить ... поставляє паливо.. рашкоконтингенту в Придністров*я! МОЛДОВА!!! Чи то може рашка якось туди все поставляє? Придністровські вояки вільно пересуваються Молдовою на свойому особистому транспорті з придністровськими номерами. Ніхто іх не чіпає. А як там виживає миротворчий контингент руснявих? А ще Молдова заборонила транзит зброї для України через свою територію. І навіть закрила свої два аеропорти для гуманітарних перевезень. Які переговори? Молдова банально вичікує і не більш.
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27.06.2022 18:49 Відповісти
бей первый зеля, **** вы все какието перепуганые .. война идет
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27.06.2022 17:05 Відповісти
Ударь уже себя айкосиком и заглохни наконец-то. Наш Генштаб знает что делать и не надо своих Бездумных наблюдателей посылать в центры принятия решений.
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27.06.2022 17:08 Відповісти
Нужно срочно забрать их военные склады - это 40 тыс. тонн советских боеприпасов. Нам такое добро очень к стати.
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27.06.2022 17:13 Відповісти
я такое уже давно говорил
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27.06.2022 17:38 Відповісти
Якщо вони вкрали Чауса, то захопити приміщення в 500 м. від кордону має бути простішим завданням
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27.06.2022 17:57 Відповісти
Думаю в этом нет смысла. Во-первых все ценные калибры снарядов и ракет еще при Кучме через Украины по ж/д в россию вывезли, во-вторых кацапы точно там все заминировали и взорвут при малейшем подозрении.
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27.06.2022 19:51 Відповісти
Бабочка вызовет преза Приднестровья на дуэль!
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27.06.2022 17:28 Відповісти
Пипетками.
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27.06.2022 18:05 Відповісти
96 часов на выезд из Приднестровья дать населению, а потом начать разоружение ватной клоаки.
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27.06.2022 17:31 Відповісти
нельзя, склады спалят
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27.06.2022 17:41 Відповісти
Там є ще більш ватна Гагаузія. Придністров'я відпочиває
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27.06.2022 17:56 Відповісти
Они крутые и важные перед Кишеневом. А сейчас сидят тихо, как тараканы под плинтусом.
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27.06.2022 18:06 Відповісти
Нащо чекати на ляпас - бий першим!
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27.06.2022 18:34 Відповісти
Хах, походу домовилися! Чудово! Пмр хана!
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27.06.2022 19:46 Відповісти
Треба бити першими, маємо право! Війну не виграєш, якщо тільки відповідати!
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27.06.2022 22:45 Відповісти
Всё верно сказал.
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28.06.2022 04:54 Відповісти
 
 