США предоставит на разминирование Украины почти 90 млн долларов
Государственный департамент США утвердил выделение 89 млн. долларов на подготовку саперов, которые будут разминировать Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Издание со ссылкой на представителя Госдепа пишет, что эти средства пойдут на оборудование для разминирования и обучения. Ожидается, что в течение года сможет оснастить 100 групп по обезвреживанию боеприпасов.
Напомним, ранее сообщалось, что Молдова планирует направить в Украину опытных саперов, участвовавших в миротворческих операциях на Балканах.
По оценкам ГСЧС, на разминирование после войны с Россией может уйти до 10 лет.
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Roman I #410422
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