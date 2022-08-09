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Новости Война
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США предоставит на разминирование Украины почти 90 млн долларов

міни

Государственный департамент США утвердил выделение 89 млн. долларов на подготовку саперов, которые будут разминировать Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание со ссылкой на представителя Госдепа пишет, что эти средства пойдут на оборудование для разминирования и обучения. Ожидается, что в течение года сможет оснастить 100 групп по обезвреживанию боеприпасов.

Напомним, ранее сообщалось, что Молдова планирует направить в Украину опытных саперов, участвовавших в миротворческих операциях на Балканах.

По оценкам ГСЧС, на разминирование после войны с Россией может уйти до 10 лет.

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США (27073) Украина (45003) разминирование (720)


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Для програми розмінування в нас вже є полонені свинособаки
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09.08.2022 21:43 Ответить
Дякуємо.
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09.08.2022 21:56 Ответить
за 90 лимонів, арестович сам босоніж, всю Україну на мінне поле заведе.
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09.08.2022 21:57 Ответить
Після війни треба поставити пам'ятник дружбі народів. Тільки з народами США, Польщі, Великобританії, балтійських країн
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09.08.2022 22:00 Ответить
Спасибо братаны
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09.08.2022 22:35 Ответить
 
 