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Жители оккупированного Мариуполя неделями ждут разминирования своих дворов, - Андрющенко. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики производят разминирование исключительно в собственных интересах.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь остается сверхнебезопасным для гражданских. Разминирование оккупанты производят исключительно в точках собственного интереса - заводы, порт и пляжи, где отдыхает мраzота. В квартирах, во дворах, улицах остаются остатки мин, снарядов. Самое показательное – российская Точка-У на детской площадке. Российские саперы на вызовы не выезжают. Люди неделями ждут разминирования", - говорится в сообщении.

Также советник мэра рассказал, что в оккупированном Мариуполе под контролем захватчиков процветает рэкет и наркотрафик.

"От старых и даже новых предпринимателей требуют 50 процентов прибыли и бизнеса. С оформлением "бумаг". Ограбление и убийства с целью ограбления понемногу становятся правилом. На фоне собственного мародерства полиция большей частью закрывает глаза, если не задержана по горячим следам", - добавил Андрющенко.

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Мариуполь (5719) оккупация (10167) разминирование (717) Андрющенко Петр (583)


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скрепний мір прішол
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02.08.2022 12:09 Ответить
холєра ясна Точка У на дитячому маиданчику -- це вже перебор
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02.08.2022 12:10 Ответить
а що вони хотіли? ще кримчанам сказали: дєнєг нєт, но ви дєржитєсь. Є люди які не один раз наступають на перевернуті граблі. А потім все одно кладуть їх неправильно.
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02.08.2022 13:54 Ответить
 
 