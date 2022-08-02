Жители оккупированного Мариуполя неделями ждут разминирования своих дворов, - Андрющенко. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики производят разминирование исключительно в собственных интересах.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь остается сверхнебезопасным для гражданских. Разминирование оккупанты производят исключительно в точках собственного интереса - заводы, порт и пляжи, где отдыхает мраzота. В квартирах, во дворах, улицах остаются остатки мин, снарядов. Самое показательное – российская Точка-У на детской площадке. Российские саперы на вызовы не выезжают. Люди неделями ждут разминирования", - говорится в сообщении.

Также советник мэра рассказал, что в оккупированном Мариуполе под контролем захватчиков процветает рэкет и наркотрафик.

"От старых и даже новых предпринимателей требуют 50 процентов прибыли и бизнеса. С оформлением "бумаг". Ограбление и убийства с целью ограбления понемногу становятся правилом. На фоне собственного мародерства полиция большей частью закрывает глаза, если не задержана по горячим следам", - добавил Андрющенко.

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