РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5993 посетителя онлайн
Новости Война
14 372 9

Группа украинского сопротивления в Мариуполе уничтожила танк оккупантов. ВИДЕО

поле,пожежа

Под Мариуполем в селе Безымянное люди сопротивляются - подожгли поле с зерном, пожар перекинулся на ремонтную базу врага, где загорелся танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Анрющенко.

"Немизида" передала очередной прицельный горячий привет в районе с. Безымянное. Очередное горящее поле с украинским зерном. Пожар перекинулся на ремонтную базу, расположенную на окраине поселка. На территории базы оккупанты ремонтируют и окрашивают тяжелую военную технику. В итоге либо из-за детонации БК, либо из-за топлива отремонтированный танк занялся и пошел за крейсером "Москва"", - говорится в сообщении.

Как отмечается, МЧС России пытается погасить пожар, чтобы спасти другую военную технику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда приравнял россиян в Мариуполе к немецким нацистам в Варшаве: "Одинаковые зверства"

Андрющенко подчеркнул, что возмездие не просто рядом, а оно уже на марше и обнародовал видео пожара.

Мариуполь (5718) поджог (1078) танк (2260) Андрющенко Петр (583)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
партизанэн ))))
показать весь комментарий
01.08.2022 20:07 Ответить
АТО ж.
показать весь комментарий
01.08.2022 20:25 Ответить
Слава мариупольским партизанам! Слава Украине!
Как греют мое сердце такие новости.
показать весь комментарий
01.08.2022 20:09 Ответить
пишаюся Героями
показать весь комментарий
01.08.2022 20:12 Ответить
Schön!
показать весь комментарий
01.08.2022 20:13 Ответить
tanku ja nezametil - no esli splili vmeste s polem - esho lutshe ibo nefig zerno krasti.
показать весь комментарий
01.08.2022 20:21 Ответить
треба нищити -- бо самі не підут
показать весь комментарий
01.08.2022 20:26 Ответить
Героям слава !!!
Бережи вас Господь
показать весь комментарий
01.08.2022 20:27 Ответить
 
 