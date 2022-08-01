Группа украинского сопротивления в Мариуполе уничтожила танк оккупантов. ВИДЕО
Под Мариуполем в селе Безымянное люди сопротивляются - подожгли поле с зерном, пожар перекинулся на ремонтную базу врага, где загорелся танк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Анрющенко.
"Немизида" передала очередной прицельный горячий привет в районе с. Безымянное. Очередное горящее поле с украинским зерном. Пожар перекинулся на ремонтную базу, расположенную на окраине поселка. На территории базы оккупанты ремонтируют и окрашивают тяжелую военную технику. В итоге либо из-за детонации БК, либо из-за топлива отремонтированный танк занялся и пошел за крейсером "Москва"", - говорится в сообщении.
Как отмечается, МЧС России пытается погасить пожар, чтобы спасти другую военную технику.
Андрющенко подчеркнул, что возмездие не просто рядом, а оно уже на марше и обнародовал видео пожара.
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