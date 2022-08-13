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Новости Война
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Разминировать нужно 270 тысяч квадратных километров. На это уйдет 5-10 лет, - МВД

патрон,пес,розмінування

В Украине в гуманитарном разминировании нуждается территория площадью около 270 тысяч квадратных километров. Эта цифра включает временно захваченные территории.

Об этом шла речь во время встречи МВД Украины и посольства Британии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Стороны обсудили возможности решения проблем гуманитарного разминирования. В настоящее время такого разминирования требует территория площадью около 270 тысяч квадратных километров, включая временно оккупированные территории", - говорится в сообщении.

Полное разминирование загрязненных взрывоопасными предметами территорий будет длиться 5-10 лет.

Стороны встречи договорились об разработке списка первоочередных потребностей для пиротехнических подразделений ГСЧС Украины.

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Автор: 

МВД (9327) разминирование (722)


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Топ комментарии
+6
Ну Чонгар миттю розмінували...а тут великі труднощі...
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13.08.2022 10:12 Ответить
+4
ще кацапи атакують, а мусора вже даунбас різміновують по кишенях
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13.08.2022 10:27 Ответить
+3
Если 60% выделенных средств на разминирование исчезнут "в неизвестном направление",то разминирование может продолжаться бесконечно.
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13.08.2022 10:18 Ответить
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Ну Чонгар миттю розмінували...а тут великі труднощі...
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13.08.2022 10:12 Ответить
Чонгар самі ж і мінували, а тут і наші, і рашистські міни. Хоча так - треба ж заробити грошенят
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13.08.2022 10:18 Ответить
Если 60% выделенных средств на разминирование исчезнут "в неизвестном направление",то разминирование может продолжаться бесконечно.
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13.08.2022 10:18 Ответить
ще кацапи атакують, а мусора вже даунбас різміновують по кишенях
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13.08.2022 10:27 Ответить
Так вони вже і трофейну зброю в населення відбирають, а в той же час "найвеличніший" закликає населення до спротиву окупантам.
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13.08.2022 10:46 Ответить
В Берлине работали ещё и 1973 году.
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13.08.2022 10:49 Ответить
Війна ще не закінчилась, й невідомо коли закінчиться, а вони вже порахували, й мабуть вже кошти на розмінування освоюють. Цирк!
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13.08.2022 10:49 Ответить
В маленькій Хорватії, де війна закінчилася більше 20 років тому, досі є ділянки, які ще не розміновані. Думаю, 10 років для України - це занадто оптимістично.
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13.08.2022 11:20 Ответить
Майже 40 % території?????
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13.08.2022 11:51 Ответить
Тсс, не мішайте людям бюджети дєрібаніть.
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13.08.2022 12:11 Ответить
Не треба звиздіти. На розмінування потрібні лише гроші. Це все робиться за тижні, а не за роки!
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13.08.2022 18:00 Ответить
 
 