Разминировать нужно 270 тысяч квадратных километров. На это уйдет 5-10 лет, - МВД
В Украине в гуманитарном разминировании нуждается территория площадью около 270 тысяч квадратных километров. Эта цифра включает временно захваченные территории.
Об этом шла речь во время встречи МВД Украины и посольства Британии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Стороны обсудили возможности решения проблем гуманитарного разминирования. В настоящее время такого разминирования требует территория площадью около 270 тысяч квадратных километров, включая временно оккупированные территории", - говорится в сообщении.
Полное разминирование загрязненных взрывоопасными предметами территорий будет длиться 5-10 лет.
Стороны встречи договорились об разработке списка первоочередных потребностей для пиротехнических подразделений ГСЧС Украины.
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