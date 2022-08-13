Разминировать нужно 270 тысяч квадратных километров. На это уйдет 5-10 лет, - МВД

В Украине в гуманитарном разминировании нуждается территория площадью около 270 тысяч квадратных километров. Эта цифра включает временно захваченные территории.

Об этом шла речь во время встречи МВД Украины и посольства Британии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Стороны обсудили возможности решения проблем гуманитарного разминирования. В настоящее время такого разминирования требует территория площадью около 270 тысяч квадратных километров, включая временно оккупированные территории", - говорится в сообщении.

Полное разминирование загрязненных взрывоопасными предметами территорий будет длиться 5-10 лет.

Стороны встречи договорились об разработке списка первоочередных потребностей для пиротехнических подразделений ГСЧС Украины.

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