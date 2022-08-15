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Новости Война
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Пятая часть территории Украины загрязнена взрывчаткой, - Енин

міни

Сегодня пятая часть территории Украины загрязнена неразорвавшимися взрывоопасными предметами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Одна пятая часть территории Украины загрязнена неразорвавшимися минами, снарядами, авиабомбами. С начала войны пиротехнические подразделения ГСЧС уже обнаружили, изъяли и обезвредили более 180 тысяч взрывоопасных предметов, была обследована территория площадью более 68 тысяч гектаров. не останавливается ни на мгновение", - сказал чиновник.

По его словам, продолжается разминирование на освобожденных территориях.

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"Например, бои в Киевской области продолжались около месяца, а наши пиротехники уже в течение 5 месяцев продолжают очищать эти территории от ВОП. Например, в Киевской области до сих пор обезвреживают до 1000 взрывоопасных предметов в сутки, а всего за это время там обезвредили более 60 тысяч боеприпасов, и эта работа продолжается", – сказал Енин.

взрывчатка (847) разминирование (722) Енин Евгений (328)


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І кацапами теж
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15.08.2022 20:14 Ответить
Забруднення кацабидлом - це найгірше що може бути з усіх можливих, навіть гірше радіаційного!!
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15.08.2022 20:26 Ответить
Найгірше не забрудненя території, а забруднення нашої влади прокацапськими глистами.
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15.08.2022 20:55 Ответить
Хто наказав розмінувати Чонгар???
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15.08.2022 20:18 Ответить
На цю роботу пустити " Балаган 95" разом з його командиром та
говнокомандучим. Опит вже напрацьовен на Таврійському напрямі.
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15.08.2022 20:28 Ответить
і вибухівкою, і залізяччям і трупяками русні
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15.08.2022 20:33 Ответить
https://twitter.com/jmvasquez1974/status/1559159687236489216 Джеймс Васкес,ветеран ВС США, занимается разминированием.
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15.08.2022 20:35 Ответить
Хм, 1000 на добу, 5 місяців розміновують, 60 000 знешкодили,він рахувати, мабуть, у прокуратурі навчився...
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15.08.2022 20:36 Ответить
Ну и у нас в Карабахе о же самое, спасибо соседям-*********. Превратили цветущий край в Хиросиму. А счас уходят из Лачина, и жгут, и дома, и леса. Хуже немцев твари...
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15.08.2022 21:35 Ответить
 
 