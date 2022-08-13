На Киевщине обезвредили почти 61 тысячу взрывоопасных предметов

В Киевской области продолжаются работы по уничтожению взрывоопасных предметов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Киевской ОВА.

"Всего с начала работ обследовали 20029,28 га территории, в часности 4348,6499 га с/х угодий, 48,26 га акватории водных объектов. Проверили 1259 объектов, 1740 домохозяйств, 1398,117 км автомобильных дорог, 1313,745 км линий электропередачи и 11,443 км газопровода. В течение суток оперативное реагирование на заявления от населения относительно выявления взрывоопасных предметов в 4 населенных пунктах Бучанского района: с. Загальцы, с. Дружня, пгт Макаров, с. Шпитьки", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что пиротехники обследовали 34,51 га территории, в том числе 27,1 га с/х угодий. Проверили 3 домохозяйства, 24,909 км автомобильных дорог, обезвредили 175 единиц ВОП.