На Київщині знешкодили майже 61 тисячу вибухонебезпечних предметів

У Київській області тривають роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Київській ОВА.

"Усього з початку робіт вони обстежили 20029,28 га території, з них – 4348,6499 га с/г угідь, 48,26 га акваторії водних об’єктів. Перевірили 1259 об’єктів, 1740 домогосподарств, 1398,117 км автомобільних доріг, 1313,745 км ліній електропередач та 11,443 км газопроводу. Протягом доби здійснювалось оперативне реагування на заяви від населення щодо виявлення вибухонебезпечних предметів у 4 населених пунктах Бучанського району: с. Загальці, с. Дружня, смт Макарів, с. Шпитьки", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що піротехніки обстежили 34,51 га території, зокрема 27,1 га с/г угідь. Перевірили 3 домогосподарства, 24,909 км автомобільних доріг, знешкодили 175 одиниць ВНП.