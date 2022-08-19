РУС
Украинцев призывают быть особенно внимательными в День Независимости, - МВД

В Министерстве внутренних дел призывают украинцев быть особенно бдительными в день празднования Дня Независимости Украины.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы прекрасно знаем, что российский лидер любит символизм. Именно поэтому мы ждем "особых сюрпризов" для всех жителей нашей страны. Могу сразу сказать, и это не секрет, что никакого штурма столицы или наступления россиян в этот день не ожидается. вооружении у россиян есть и ракеты, и авиабомбы и другие "сюрпризы", приготовленные преимущественно для мирного населения Украины", – отметил он.

Енин призвал украинцев быть особенно внимательными 24 августа и накануне.

"Именно поэтому в эти дни я особо хотел бы обратиться к вам, уважаемые соотечественники, прислушаться к советам, которые даем мы, дают военные администрации, - соблюдать требования комендантского часа и реагировать должным образом на сигналы воздушной или ракетной тревоги", - добавил первый заместитель министра внутренних дел.

Так что, фраеров зайцев ушастых, слава Богу, теперь не будет?
А ще у русні є полонені захисники Маріуполя.
Раз удар неизбежен (а это очевидно так), то нельзя давать Путину возможность сделать это с позиции силы. Надо ударить 22-го первыми по Беларуси или по Белгороду, чтобы действия Путина выглядели как жалкая месть и слабая угроза, а не демонстрация своих возможностей. Пускай отвечают, вероятность иного исхода событий крайне мала, Путин не может показать такую слабость спустя полгода войны, тем более кацапский народ на дачах сидит и занят своими делами, на войну им уже плевать становится.
Угу..И страна не узнает-сменила ли Могилевская трусы.
Вот нажрусь и буду уважным. Хотя у меня 24-го не получится
Побачиш кнопку від хаймарса - жми до потєрі пульса! 😁
И не только 24-го, но и 23-го и 25-го.
Раз удар неизбежен (а это очевидно так), то нельзя давать Путину возможность сделать это с позиции силы. Надо ударить 22-го первыми по Беларуси или по Белгороду, чтобы действия Путина выглядели как жалкая месть и слабая угроза, а не демонстрация своих возможностей. Пускай отвечают, вероятность иного исхода событий крайне мала, Путин не может показать такую слабость спустя полгода войны, тем более кацапский народ на дачах сидит и занят своими делами, на войну им уже плевать становится.
Я не хочу накликать беду, но кажется за войну ещё ни разу путин не привязал какое-то событие к дате. Хоть бы что там говорили. «К концу весны», «на 9 мая», «после дождя в четверг»… все это не сработало ни разу. Не удивлюсь, если они там ничего к этим датам не планировали и просто ржут над нами
Ге ж.
Святкуватимемо, постійно і пильненько роззираючись навкруг себе.
