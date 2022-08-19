Украинцев призывают быть особенно внимательными в День Независимости, - МВД

В Министерстве внутренних дел призывают украинцев быть особенно бдительными в день празднования Дня Независимости Украины.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы прекрасно знаем, что российский лидер любит символизм. Именно поэтому мы ждем "особых сюрпризов" для всех жителей нашей страны. Могу сразу сказать, и это не секрет, что никакого штурма столицы или наступления россиян в этот день не ожидается. вооружении у россиян есть и ракеты, и авиабомбы и другие "сюрпризы", приготовленные преимущественно для мирного населения Украины", – отметил он.

Енин призвал украинцев быть особенно внимательными 24 августа и накануне.

"Именно поэтому в эти дни я особо хотел бы обратиться к вам, уважаемые соотечественники, прислушаться к советам, которые даем мы, дают военные администрации, - соблюдать требования комендантского часа и реагировать должным образом на сигналы воздушной или ракетной тревоги", - добавил первый заместитель министра внутренних дел.

