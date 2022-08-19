УКР
Власник аграрної компанії підірвався на міні та загинув на Сумщині, - ОВА

У Краснопольській громаді Сумської області на міні підірвався автомобіль. В результаті події загинув власник аграрної компанії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За словами Живицького, чоловік їхав у вантажному автомобілі ЗІЛ. Під час руху він розминувся із зустрічною автівкою та з'їхав на обочину, проігнорувавши попереджувальні таблички. Вантажівка вибухнула, чоловік загинув на місці.

"Це був Дейнека Іван Григорович, мешканець Краснопілля, місцевий фермер - власник аграрної компанії та депутат районної ради. Голова асоціації фермерів та приватних земле­власників Сумської області", - написав Живицький.

Живицький додає, що загиблий перебував в машині один, перевозив зібраний урожай.

Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей, - ДПСУ.

Міна не вибирає - кого вбивать!
19.08.2022 18:34 Відповісти
R.I.P.
співчуття рідним

дядько не втік до Монако, як сукіси, а вкалував
19.08.2022 18:44 Відповісти
Дєрьмаки прибирають власників агрокомпаній. І хто буде розслідувати міна то була чи прикріплена вибухівка? Дєрьмаковсько-портновські прокурори і мусора? Не смішіть бл.
19.08.2022 18:49 Відповісти
Цей власник не того рівня, щоб цікавити таких, хто може зацікавити на зілах не їздять.
19.08.2022 19:33 Відповісти
"Голова асоціації фермерів та приватних земле­власників Сумської області"
Ну так ,звичайний комбайнер з гектаром землі.
19.08.2022 19:38 Відповісти
загиблий перебував в машині один, перевозив зібраний урожай.
19.08.2022 19:49 Відповісти
І що??? Не всі бізнесмени по типу ахмета і коломи прийшли з рекету по трупам людей. І є багато керівників які беруть та іноді працюють разом зі своїми підопічними.
19.08.2022 20:34 Відповісти
И встречная машина на поле, выглядит подозрительно.
19.08.2022 20:37 Відповісти
Ого, ще один?
По ходу зешобло взялося віджимать агро сектор?
19.08.2022 21:51 Відповісти
 
 