Власник аграрної компанії підірвався на міні та загинув на Сумщині, - ОВА

У Краснопольській громаді Сумської області на міні підірвався автомобіль. В результаті події загинув власник аграрної компанії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За словами Живицького, чоловік їхав у вантажному автомобілі ЗІЛ. Під час руху він розминувся із зустрічною автівкою та з'їхав на обочину, проігнорувавши попереджувальні таблички. Вантажівка вибухнула, чоловік загинув на місці.

"Це був Дейнека Іван Григорович, мешканець Краснопілля, місцевий фермер - власник аграрної компанії та депутат районної ради. Голова асоціації фермерів та приватних земле­власників Сумської області", - написав Живицький.

Живицький додає, що загиблий перебував в машині один, перевозив зібраний урожай.

