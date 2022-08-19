У Києві змінять формат перепусток для транспорту

У Києві з 1 вересня запровадять перепустки нового формату для пересування транспортних засобів під час комендантської години.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська військова адміністрація із посиланням на коменданта міста Києва генерал-майора Віктора Плахтія.

Зазначається, що такі заходи спричинені частою підробкою перепусток та порушенням порядку пересування під час дії комендантської години. Саме тому нові перепустки матимуть складнішу систему захисту.

"Ми створили систему, щоб перепустками на транспортні засоби користувалися лише особи, які відносяться до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади. Цивільні особи, громадські організації, благодійні фонди, спілки, об’єднання, групи зазначеними перепустками забезпечуватися не будуть. Мешканцям та гостям міста Києва наполегливо рекомендуємо дотримуватися правил комендантської години та режиму світломаскування, які доводяться через міські засоби масової інформації, об’яви в громадському транспорті та повідомлення на дошках оголошень", – зазначив Плахтій.

У КМВА нагадали, що комендантська година в Києві триває із 23:00 до 05:00. Метрополітен у режимі перевезень працює із 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт – із 06:00 до 22:30.