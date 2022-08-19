Електроенергія із ЗАЕС належить Україні, - Гутерріш
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що Росія не має права від’єднувати Запорізьку АЕС від енергосистеми України, оскільки енергія, вироблена станцією, належить Україні.
"Очевидно, що електроенергія зі Запорізької АЕС належить Україні. Цей принцип слід повністю поважати", - сказав Гутерріш, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Раніше в НАЕК "Енергоатом" заявили, що російські загарбники готуються до зупинки ЗАЕС та відключення її від енергосистеми України.
Меньше чем нам хотелось бы.
Но больше чем можешь например ты со своего дивана.
2. тем более генсек ООН не распоряжается альянсом НАТО.
3. поскольку в Совбезе ООН у России есть право вето - то ты требуешь невозможного.
Что она может сделать для Украины.
очень мало.
во-вторых - орки легко остановят подачу электрики в сторону Украины. и если не будет куда девать электрику - будет Фукусима...
Орки тут распоясались в комментах - злорадствуют что ООН с ними ничего сделать не может.
фу, гыдота...
пересмотреть предыдущее требование о том, чтобы МАГАТЭ
приехало на Запорожскую АЭС через российскую территорию
колись.