Електроенергія із ЗАЕС належить Україні, - Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що Росія не має права від’єднувати Запорізьку АЕС від енергосистеми України, оскільки енергія, вироблена станцією, належить Україні.

"Очевидно, що електроенергія зі Запорізької АЕС належить Україні. Цей принцип слід повністю поважати", - сказав Гутерріш, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Раніше в НАЕК "Енергоатом" заявили, що російські загарбники готуються до зупинки ЗАЕС та відключення її від енергосистеми України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ядерний регулятор України заборонив запускати енергоблоки ЗАЕС, куди росіяни завезли військову техніку