Електроенергія із ЗАЕС належить Україні, - Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що Росія не має права від’єднувати Запорізьку АЕС від енергосистеми України, оскільки енергія, вироблена станцією, належить Україні.

"Очевидно, що електроенергія зі Запорізької АЕС належить Україні. Цей принцип слід повністю поважати", - сказав Гутерріш, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Раніше в НАЕК "Енергоатом" заявили, що російські загарбники готуються до зупинки ЗАЕС та відключення її від енергосистеми України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ядерний регулятор України заборонив запускати енергоблоки ЗАЕС, куди росіяни завезли військову техніку

ООН (3449) Гутерріш Антоніу (411) Запорізька АЕС (1456) атака на ЗАЕС (174)
+9
Гутерриш сказал - Гутерриш сделал. Пацан, а ****
19.08.2022 18:43 Відповісти
+7
ООН разбушевался...
19.08.2022 18:45 Відповісти
+7
Спасіба, кеп!
19.08.2022 18:47 Відповісти
ну і ....
19.08.2022 18:42 Відповісти
Гутерриш сказал - Гутерриш сделал. Пацан, а ****
19.08.2022 18:43 Відповісти
он много что может и от его слова многое зависит.
Меньше чем нам хотелось бы.
Но больше чем можешь например ты со своего дивана.
19.08.2022 19:25 Відповісти
Ну, по крайней мере, мне не за отвечание поставят фингал, как предупреждение в первый раз. во второй раз писануут ножиком несмертельно, но больно. За третий раз я даже боюсь думать
19.08.2022 19:33 Відповісти
Если чо, я пошутил. Я не из этих, но знаю
19.08.2022 19:45 Відповісти
ООН разбушевался...
19.08.2022 18:45 Відповісти
то може ви ще й голубі каски із військ НАТО організуєте?
19.08.2022 18:50 Відповісти
1. Генсек ООН не распоряжается остылкой или не отсылкой голубых касок.
2. тем более генсек ООН не распоряжается альянсом НАТО.
3. поскольку в Совбезе ООН у России есть право вето - то ты требуешь невозможного.
19.08.2022 19:27 Відповісти
Російські окупанти вже почали вивозити свої сім'ї з Мелітополя, а місцевих колаборантів до окупованого Криму не пускають, розвертають на пункті пропуску назад.
19.08.2022 18:46 Відповісти
Это лозунги, а покажите, что за организация ООН.
Что она может сделать для Украины.
19.08.2022 18:47 Відповісти
ты читать умеешь? прочти устав ООН и будешь знать что они могут.
очень мало.
19.08.2022 19:28 Відповісти
Спасіба, кеп!
19.08.2022 18:47 Відповісти
Гутерріш просто геній...
19.08.2022 18:49 Відповісти
Може вже пора валити ЛЕП в сторону купантів (зокрема на Крим) від ЗАЕС? Та й непогано було б повбивати все що навколо ЗАЕС *************...
19.08.2022 18:50 Відповісти
во-первых, что-то уже взорвали
во-вторых - орки легко остановят подачу электрики в сторону Украины. и если не будет куда девать электрику - будет Фукусима...
19.08.2022 19:30 Відповісти
разъяренный мышонок топнул ножкой...
19.08.2022 18:50 Відповісти
Гуттеріш,не ганьбись ще більше,заликаючи до порядку того,хто тобі неодноразово харкав у вічі..Всі уже і так побачили,що ти повністю безпорадний.Розпускай свою імпотентну кормушку ООН та йди на пенсію.Як це не сумно звучить.
19.08.2022 18:51 Відповісти
Закликаючи
19.08.2022 18:52 Відповісти
Иванов, кацап, ты палишься.
Орки тут распоясались в комментах - злорадствуют что ООН с ними ничего сделать не может.
фу, гыдота...
19.08.2022 19:32 Відповісти
Без удобрений РФ в 2022 году еды не будет хватать в 2023-м, заявил генеральный секретарь Гутерріш. Тому висновок: Чим більше рашистів піде на добрива - тим більше врожай - а також більше їжі
19.08.2022 18:57 Відповісти
Путин заявил президенту Франции Макрону, что готов
пересмотреть предыдущее требование о том, чтобы МАГАТЭ
приехало на Запорожскую АЭС через российскую территорию
19.08.2022 19:02 Відповісти
прекрасная новость. Отказ Зели встречаться с Путиным подействовал отрезвляюще.
19.08.2022 20:36 Відповісти
Странный тип , странная организация . Ссутся , но деньги получают . Иногда сильно ссутся , зовут на помощь Ердогана .
19.08.2022 19:04 Відповісти
Перейменувати "оон" в "осз"-організація стурбованих закликів
19.08.2022 19:21 Відповісти
Платіть мені 1% від фінансів на утримання апарату ООН - і я буду казати те саме. Це буде величезна економія для сіх країн
19.08.2022 20:16 Відповісти
а у тебя есть власть вынести какой-то вопрос на голосование и повлиять на другие страны чтобы они голосовали против России на Генассамблее?
19.08.2022 20:42 Відповісти
Організація Обєднаних Нємощєй - здатна тільки доїти гроші із багатших країн і кормити африканських дармоїдів.
19.08.2022 20:16 Відповісти
а тебе много платят за комменты на Цензоре? сколько ты налогов заплатил в России за прошлый год? Доплачивают за то что научился пользоваться Гугл-транслейтом?
колись.
19.08.2022 20:43 Відповісти
Чего бл...ть?А кому?Зімбабве?
19.08.2022 21:05 Відповісти
 
 