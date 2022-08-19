УКР
Кабмін затвердив план заходів до цьогорічного Дня Незалежності

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів із відзначення 31-ї річниці Незалежності України.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду в п’ятницю, 19 серпня, інформує пресслужба МКІП, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд затвердив план заходів з відзначення 31-ї річниці незалежності України. Попри повномасштабну війну, на державному рівні у 2022 році відзначатимуть День Державного Прапора України та День Незалежності України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, "цьогоріч День Незалежності України має для всіх українців особливе значення".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київський метрополітен скоротить години роботи напередодні Дня незалежності

"У нас триває війна, і окупанти скаженіють від своєї безпорадності. Українці ж продовжують гідно протистояти нелюдам й вражати світ своєю незламністю, силою та емпатією до тих, хто поруч. Саме зараз ми переживаємо історичний момент, наша нація гартується у боротьбі. Ми назавжди запам'ятаємо те, хто нам друг, а хто ворог. Щиро вірю, що зовсім скоро ми гучно святкуватимемо нашу перемогу", - сказав Ткаченко.

Згідно з планом заходів, 23 серпня в м. Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах, військових частинах проведуть офіційні урочисті церемонії підняття Державного Прапора України.

24 серпня монумент "Батьківщина-мати" у Києві та інші знакові місця підсвітять кольорами Державного Прапора України, а в Національному заповіднику Софія Київська священники всіх церков молитимуться за Україну.

Окрім того, на столичному Хрещатику відбудеться виставка знищеної російської військової техніки.

Повідомляється, що також пройде низка інших акцій та флешмобів, спрямованих на єднання та підтримку українців.

Під час офіційних заходів хвилиною мовчання вшановуватимуть усіх загиблих у війні проти російських окупантів.

24 серпня 2022 року Україна відзначатиме 31-у річницю Незалежності.

День Незалежності (714) Кабмін (14386) Ткаченко Олександр (509)
КРЫМ: О, Господи! Вы это видели?
КИЕВ: А что случилось?
КРЫМ: Армагеддон! Взрывы! Полный пиз.ец!
НИКОЛАЕВ: (с интересом) И много взрывов?
КРЫМ: Восемь! Нет, двенадцать!
ЧЕРНОБАЕВКА (позевывая) Всего?
КРЫМ: Но ведь я так хорошо жил все эти восемь лет! Так спокойно! Так душевно!
ДОНЕЦКАЯ И ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТИ: ******!
КРЫМ: Но ведь у меня мирные люди! Простые гражданские отдыхающие!
ВИННИЦА и КРЕМЕНЧУГ: Та ти шо!
КРЫМ: Но ведь я курорт! Как теперь купаться людям в море?
ОДЕССА: Мысленно! Пусть развивают воображение.
КРЫМ: И что мне теперь делать?
НИКОЛАЕВ: Не ссы!
ЧЕРНИГОВ: Подвалы есть? Укрытия?
КРЫМ: (в панике) Нет! Какие укрытия! Я же курортный…
ОДЕССА: Шо-шо?
КРЫМ: (обреченно) Нет у меня укрытий.
ХАРЬКОВ: Хреново. Значит копай.
КРЫМ: Как?!
БАХМУТ: (рявкает) В полный рост, блеять!
ХЕРСОН: И мой совет - прибери все лишнее. Если что - поможем!
КРЫМ: (в панике) Что? Что я должен убрать?!
ВСЕ: (хором) Обломки моста!
КРЫМ: Какие обломки? Это же мост! Он стоит!
ЗАЛУЖНЫЙ: Это только кажется, что он есть. А по сути - его уже нет!
А зелупа буде в цьому році знову запрошувати малоросів артистів які в кацапії виступали?
Без Маріуполя, без Херсона,
без Вовчанська, Балаклії...
Без солі, черешень, кавунів...
Без Азовського моря...
тисячі вбитих і закатованих ...

.... на черзі нова інсталяція з газованою водою !
А зелупа буде в цьому році знову запрошувати малоросів артистів які в кацапії виступали?
показати весь коментар
19.08.2022 20:08 Відповісти
Боже, яке убожество!!!
геть з України москаль некрасівий
⚡️У Бєлгороді знову щось горить, повідомляють місцеві телеграм-канали.
Бавовна... https://www.facebook.com/100bavovna/videos/8197014833672280/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
знову отаке?
А що ви очікували від малороса? Причому він і малий, і росіянин (кацап)!)))
Гроші на святкування виділили і треба ж списати…чому пропадатимуть
Без Маріуполя, без Херсона,
без Вовчанська, Балаклії...
Без солі, черешень, кавунів...
Без Азовського моря...
тисячі вбитих і закатованих ...

Відповість за все! 👿
Будемо сподіватись що цього року зеленський з бадоєвим на день Незалежності України не примусять весь світ дивитись на дупу підстилки Яника Наташі Могилевської.
Ви впевнені? Я не дуже...
А воно *** коли іде війна, коли частина України окупована коли щодня гинуть люди воно зараз *** НА ЧАСІ?!!!
у зелені в голові совок, який і війна не вирве.
Я відмовляюся святкувати день незалежності без Херсонщини Запоріжжя Маріуполя і інших окупованих регіонів! Я бойкотую всі державні свята поки триває окупація!!! А ви, суки київські святкуйте, у вас же війни немає!
