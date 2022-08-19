Кабмін затвердив план заходів до цьогорічного Дня Незалежності

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів із відзначення 31-ї річниці Незалежності України.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду в п’ятницю, 19 серпня, інформує пресслужба МКІП, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд затвердив план заходів з відзначення 31-ї річниці незалежності України. Попри повномасштабну війну, на державному рівні у 2022 році відзначатимуть День Державного Прапора України та День Незалежності України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, "цьогоріч День Незалежності України має для всіх українців особливе значення".

"У нас триває війна, і окупанти скаженіють від своєї безпорадності. Українці ж продовжують гідно протистояти нелюдам й вражати світ своєю незламністю, силою та емпатією до тих, хто поруч. Саме зараз ми переживаємо історичний момент, наша нація гартується у боротьбі. Ми назавжди запам'ятаємо те, хто нам друг, а хто ворог. Щиро вірю, що зовсім скоро ми гучно святкуватимемо нашу перемогу", - сказав Ткаченко.

Згідно з планом заходів, 23 серпня в м. Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах, військових частинах проведуть офіційні урочисті церемонії підняття Державного Прапора України.

24 серпня монумент "Батьківщина-мати" у Києві та інші знакові місця підсвітять кольорами Державного Прапора України, а в Національному заповіднику Софія Київська священники всіх церков молитимуться за Україну.

Окрім того, на столичному Хрещатику відбудеться виставка знищеної російської військової техніки.

Повідомляється, що також пройде низка інших акцій та флешмобів, спрямованих на єднання та підтримку українців.

Під час офіційних заходів хвилиною мовчання вшановуватимуть усіх загиблих у війні проти російських окупантів.

24 серпня 2022 року Україна відзначатиме 31-у річницю Незалежності.