Кабмін планує ліквідувати Державне агентство резерву України

Кабінет Міністрів України прийняв Стратегію реформування системи державного матеріального резерву на період до 2025 року, в рамках якої планується ліквідувати Держрезерв.

"Уряд ухвалив розпорядження про схвалення Стратегії реформування системи державного матеріального резерву на період до 2025 року. Це рішення дає старт масштабній трансформації системи та дозволяє адаптувати її до нових умов, з якими Україна зіштовхнулась після повномасштабного вторгнення РФ", — йдеться в повідомленні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, пропонується ліквідувати Державне агентство резерву разом з вирішенням питання заборгованостей підприємства, передачею збиткових підприємств до Фонду державного майна, а нафтобаз – до НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що на місці ліквідованого Агентства буде створено новий центральний орган виконавчої влади, який діятиме за новими принципами.

Крім того, зазначеним розпорядженням актуалізована номенклатура матеріальних цінностей держрезерву, яка складатиметься з соціально важливих товарів за напрямками:

енергетичний кошик (вугілля, газ, бензин, дизпаливо);

оборонний кошик (авіаційний керосин, моторні мастила, дизельне паливо, військові сухпайки, комплекси хімічного захисту);

продовольчий кошик (білкові та супові суміші, сублімовані фрукти та овочі, продукти тривалого зберігання, таблетки для очищення води);

медичний кошик (антибіотики, ліки першої необхідності, медичні маски, фізрозчини, шприци тощо).

За інформацією Міністерства економіки України, яке координує роботу Держрезерву, інформація про усі запаси матеріального резерву буде переведена у "цифру". Їхній рух та облік буде здійснюватися через електронні реєстри.

Держрезерв (135) Кабмін (14392)
Для початку, хочеться дізнатися, то де ті миші, що все зероно держрезерву зжерли?
показати весь коментар
19.08.2022 22:54 Відповісти
+13
А ще хотілось би знати, чому ті виродки як продали всі маски і захисні костюми у лютому 2020-го досі не сидять. Чому країна опинилася в пандемії без захисних засобів.
показати весь коментар
19.08.2022 22:56 Відповісти
+12
Прячуть кінці крадіжок називається в Україні реформа
показати весь коментар
19.08.2022 22:57 Відповісти
