Знищено російський радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк 1", - ОК "Південь"

За минулу добу українські військові знищили на Південному напрямку 17 російських окупантів, радіолокаційний комплекс "Зоопарк 1" та чотири одинці автомобільної та броньованої техніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Протягом дня намагався покращити тактичне положення шляхом проведення штурмових дій в напрямку Благодатне - Партизанське силами до двох десантно-штурмових відділень за підтримки танків, броньованої техніки та артилерії. Ввечері силами до взводу з Олександрівки намагався просунутись в бік Таврійського. Успіху не мав, відступив", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог, обмежений в русі суходолом, застосував вже звичну тактику авіаційних ударів по позиціях вздовж лінії зіткнення. В українських захисників - без втрат.

Важкою 152 мм артилерією загарбники продовжували обстрілювати Марганець, а "Градами" гатили по Мирівській громаді Нікопольщини. Є поранені цивільні особи, зруйновано будівлю закладу соціальної інфраструктури, пошкоджено п'ять приватних будинків.

Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по ворожих позиціях в районах Олександрівки, Благодатного, Великопілля, Новопетрівки, Костромки, Білогірки, Брускінського.

