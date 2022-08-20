УКР
Знищено російський радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк 1", - ОК "Південь"

За минулу добу українські військові знищили на Південному напрямку 17 російських окупантів, радіолокаційний комплекс "Зоопарк 1" та чотири одинці автомобільної та броньованої техніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Протягом дня намагався покращити тактичне положення шляхом проведення штурмових дій в напрямку Благодатне - Партизанське силами до двох десантно-штурмових відділень за підтримки танків, броньованої техніки та артилерії. Ввечері силами до взводу з Олександрівки намагався просунутись в бік Таврійського. Успіху не мав, відступив", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог, обмежений в русі суходолом, застосував вже звичну тактику авіаційних ударів по позиціях вздовж лінії зіткнення. В українських захисників - без втрат.

Важкою 152 мм артилерією загарбники продовжували обстрілювати Марганець, а "Градами" гатили по Мирівській громаді Нікопольщини. Є поранені цивільні особи, зруйновано будівлю закладу соціальної інфраструктури, пошкоджено п'ять приватних будинків.

Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по ворожих позиціях в районах Олександрівки, Благодатного, Великопілля, Новопетрівки, Костромки, Білогірки, Брускінського.

ЗСУ (7947)
+17
Зоопарк - хорошо! Вместе со зверями ?
20.08.2022 02:06 Відповісти
+16
Це страшна контрбатарейна гидота - та дуже дорога. Мільйонів 10 вартість...
20.08.2022 02:06 Відповісти
+10
думаю, что они у нас есть уже недели три или даже четыре в виде РГСН на GMLRS-ER. Это видно по статистике уничтоженных ЗРК. Жаль, что отдельно нет статистики уничтоженных контрбатарейных радаров, тогда бы эта картина была бы еще более яркая. Что касается AGM-88 воздушного базирования, то это вряд ли. Хотя не исключаю, что переданный нам Миг-29МУ1 адаптирован с этим оружием, но судя по потерям - это явно не похоже на работу одного борта.
20.08.2022 02:39 Відповісти
Целый вольер свинособак!
20.08.2022 04:16 Відповісти
Это HARMы, которых у нас тоже как бы нет.
показати весь коментар
20.08.2022 02:09 Відповісти
следующая помощь их включает. Возможно что есть - это помощь не от США
показати весь коментар
20.08.2022 02:15 Відповісти
думаю, что они у нас есть уже недели три или даже четыре в виде РГСН на GMLRS-ER. Это видно по статистике уничтоженных ЗРК. Жаль, что отдельно нет статистики уничтоженных контрбатарейных радаров, тогда бы эта картина была бы еще более яркая. Что касается AGM-88 воздушного базирования, то это вряд ли. Хотя не исключаю, что переданный нам Миг-29МУ1 адаптирован с этим оружием, но судя по потерям - это явно не похоже на работу одного борта.
20.08.2022 02:39 Відповісти
и да - это помощь точно от США. И спасибо компании Northrop Grumman, точнее его предприятию Orbital ATK, которое и разрабатывало и интегрировало противорадарную систему наведения в ракету GMLRS.
20.08.2022 02:49 Відповісти
а почему вы исключаете из версии апгрейд пары Сушек добавлением поддержки шины по протоколу MIL-STD-1553?
20.08.2022 10:34 Відповісти
Или вообще поставку такой модификации от союзников.
20.08.2022 10:44 Відповісти
Никакого подтвержденного случая интеграции ракеты AGM-88 HARM в самолеты Су-24, Су-25, Су-27 и МиГ-29, которые есть в распоряжении Воздушных Сил Украины - нет. А единственный известный проект по интеграции западного вооружения на советские самолеты - это предложения израильской компании Elbit. В частности, в 2020 году Elbit Systems получила от Израиля все разрешительные документы для реализации проекта по модернизации украинских истребителей МиГ-29. Работы включали интеграцию в истребитель, как ракет "воздух-воздух", так и "воздух-земля" западных образцов без указания типов.
Предварительная договоренность о таких работах была достигнута еще в 2019 году и предусматривала обновление 11 самолетов. Из-за необходимости переработки фактически аналогового МиГ-29 на "цифровой" борт с новыми системами, включая радар, стоила бы около 40 млн долларов за самолет. Информации по реализации этой договоренности - не существует. А просто подвесить AGM-88 HARM к условному советскому МиГ-29 - невозможно. Даже просто для ее закрепления на пилон необходимо как-то прикрепить специальный держатель, не говоря уже об обеспечении электропитания, обмене информацией с ракетой от бортовой авионики и еще множество других задач. Так что такой апгрейд выглядит на самом деле значительно сложнее, чем можно себе представить неспециалисту.
Что касается поставок бортов с уже интегрированными возможностями применения HARM, то у меня к сожалению, а скорее к счастью, такой информации нет, поэтому сплю я хорошо )))
20.08.2022 11:52 Відповісти
Должен признать: не ожидал, что процесс будет идти таким стремительным домкратом - "Літак, з яким вони інтегрували HARM, це їхній літак МіГ. Вони насправді успішно інтегрували це таким чином, що ми визначили це, як технічно здійсненним, і, виходячи з цього ми надали їм цю можливість", - повідомив представник Пентагону під час брифінгу для преси.

для пуску HARM зараз застосовують винищувач, який, на перший погляд, мав доволі обмежені можливості щодо роботи по наземних цілях.

Зокрема українські МіГ-29 (9-12) та МіГ-29МУ1 не є повноцінними багатофункціональними винищувачами й не мають бортових комплексів для завдання ударів по наземних цілях. Це питання мала вирішити модернізація МіГ-29МУ2, яка почала проходити випробування у 2019 році. Станом на 2020 рік МіГ-29МУ2 вже літав з ракетами класу "повітря-земля". А у березні 2021 року повідомлялось, що випробування наближаються до фінальної стадії, але замовлення немає

Також маємо нагадати, що у пакетах військової допомоги від союзників зазначались "деталі та запасні частини" до МіГ-29, а досвід роботи з модернізації цих літаків є не тільки в Україні, але й в інших країнах НАТО, зокрема Польщі, Словаччини, а також у Румунії.
20.08.2022 14:22 Відповісти
Сколько жигулей? Я не военный, я так нипанимаю
20.08.2022 03:16 Відповісти
Єто русохфвобия
20.08.2022 03:36 Відповісти
"Зоопарк 1", скрєпная назва . Батальйони кадиркі називаються "зоофіл 1...2, 3"
20.08.2022 06:41 Відповісти
Наші котикі
20.08.2022 06:43 Відповісти
Та ладно. Я думаю оно и так не работало, просто прапор геолокацию слил за пузырь бояры
20.08.2022 07:16 Відповісти
Ну и названия.... А Чебурашки у них на вооружении есть ?
20.08.2022 07:45 Відповісти
Конечно есть. Именуется "Чебурнет".
20.08.2022 08:45 Відповісти
Є Буратіно...
20.08.2022 10:25 Відповісти
потрібно знищити зоопарк під назвою московія, і відсторонити зоопарк на Банковоі
20.08.2022 09:10 Відповісти
на Банковой - зеопарк. Не путайте.
20.08.2022 11:53 Відповісти
 
 