Знищено російський радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк 1", - ОК "Південь"
За минулу добу українські військові знищили на Південному напрямку 17 російських окупантів, радіолокаційний комплекс "Зоопарк 1" та чотири одинці автомобільної та броньованої техніки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Протягом дня намагався покращити тактичне положення шляхом проведення штурмових дій в напрямку Благодатне - Партизанське силами до двох десантно-штурмових відділень за підтримки танків, броньованої техніки та артилерії. Ввечері силами до взводу з Олександрівки намагався просунутись в бік Таврійського. Успіху не мав, відступив", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що ворог, обмежений в русі суходолом, застосував вже звичну тактику авіаційних ударів по позиціях вздовж лінії зіткнення. В українських захисників - без втрат.
Важкою 152 мм артилерією загарбники продовжували обстрілювати Марганець, а "Градами" гатили по Мирівській громаді Нікопольщини. Є поранені цивільні особи, зруйновано будівлю закладу соціальної інфраструктури, пошкоджено п'ять приватних будинків.
Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по ворожих позиціях в районах Олександрівки, Благодатного, Великопілля, Новопетрівки, Костромки, Білогірки, Брускінського.
Предварительная договоренность о таких работах была достигнута еще в 2019 году и предусматривала обновление 11 самолетов. Из-за необходимости переработки фактически аналогового МиГ-29 на "цифровой" борт с новыми системами, включая радар, стоила бы около 40 млн долларов за самолет. Информации по реализации этой договоренности - не существует. А просто подвесить AGM-88 HARM к условному советскому МиГ-29 - невозможно. Даже просто для ее закрепления на пилон необходимо как-то прикрепить специальный держатель, не говоря уже об обеспечении электропитания, обмене информацией с ракетой от бортовой авионики и еще множество других задач. Так что такой апгрейд выглядит на самом деле значительно сложнее, чем можно себе представить неспециалисту.
Что касается поставок бортов с уже интегрированными возможностями применения HARM, то у меня к сожалению, а скорее к счастью, такой информации нет, поэтому сплю я хорошо )))
для пуску HARM зараз застосовують винищувач, який, на перший погляд, мав доволі обмежені можливості щодо роботи по наземних цілях.
Зокрема українські МіГ-29 (9-12) та МіГ-29МУ1 не є повноцінними багатофункціональними винищувачами й не мають бортових комплексів для завдання ударів по наземних цілях. Це питання мала вирішити модернізація МіГ-29МУ2, яка почала проходити випробування у 2019 році. Станом на 2020 рік МіГ-29МУ2 вже літав з ракетами класу "повітря-земля". А у березні 2021 року повідомлялось, що випробування наближаються до фінальної стадії, але замовлення немає
Також маємо нагадати, що у пакетах військової допомоги від союзників зазначались "деталі та запасні частини" до МіГ-29, а досвід роботи з модернізації цих літаків є не тільки в Україні, але й в інших країнах НАТО, зокрема Польщі, Словаччини, а також у Румунії.