УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6707 відвідувачів онлайн
Новини
1 684 1

Агентство S&P підвищило кредитний рейтинг України

and,standart,poor

Рейтингове агентство S&P підвищило довгостроковий і короткостроковий суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті до "CCC+C" з "SDSD".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

S&P Global Ratings підвищило довгостроковий і короткостроковий суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті "CCC+/C" з "SD/SD" і довгостроковий рейтинг випуску реструктурованих валютних облігацій до "CCC+" з "D". Прогноз по довгострокових рейтингах - стабільний

На думку агентства, Україна завершила реструктуризацію проблемного боргу, проте її здатність обслуговувати борг залишається вразливою і залежить від сприятливих економічних умов.

Також читайте: Fitch і S&P погіршили рейтинг України до "обмеженого дефолту"

Як уточнює S&P, уряд України реструктурував єврооблігації на суму в розмірі 22,6 млрд доларів, а також єврооблігації з державною гарантією на суму близько 1,5 млрд доларів після отримання з боку необхідної більшості власників облігацій згоди на відстрочку виплат відсотків основної суми боргу на 24 місяці.

Автор: 

рейтинг (1684) економіка (985)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
интерпретация рейтинга "кружится вокруг сливного отверстия".
показати весь коментар
21.08.2022 09:20 Відповісти
 
 