Fitch і S&P погіршили рейтинг України до "обмеженого дефолту"
Рейтингові агентства Fitch і S&P погіршили кредитні рейтинги України у зв’язку з відтермінуванням платежів за державним боргом на два роки.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
10 серпня Міністерство фінансів оголосило, що строки погашення всіх 13-ти серій суверенних єврооблігацій буде продовжено на два роки. Купонні платежі, які припадають на наступні два роки, також відстрочуються на цей період. Завдяки цьому за два наступні роки Україна зможе зекономити майже $6 млрд.
Проте з точки зору рейтингових агентств це означає дефолт.
У Fitch заявили, що розглядають завершення операції з управління державними борговими зобов’язаннями як обмін проблемного боргу і тому знижують рейтинг України до 'RD' (restricted default), а усіх випусків облігацій – до 'D'. Раніше вони знаходилися на переддефолтному рівні 'C'.
За шкалою S&P рейтинг України тепер знаходиться на рівні 'SD' (selective default), а євробондів – на рівні 'D'.
Коли реструктуризація комерційного боргу у іноземній валюті набуде чинності, агентства зможуть вважати, що Україна вийшла з дефолту, а її рейтинг буде підвищено з 'SD'.
Це вже вдруге Україна змушена через війну з Росією домовлятися із кредиторами про зміну умов виплати боргу. У 2015 році рейтингові агентства так само погіршували рейтинг України до дефолтного, але після реструктуризації повертали його.
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Юридически - НЕТ, война не объявлена.
А в бизнесе друзей нет.
Як ви вже дістали - юрісти - онаністи ,, з одною звивиною в голові ..
Война - это точно форс-мажор.
А антитеррористическая (для примера) операция - НЕТ.
Взял на себя обязанности - исполняй, а не *** людям мозги.
Фот и фсё
Вопрос в другом - почему Украина ёрзает и не объявляет это войной?
Чому ти такий тупий хлопче ,, ну невже це для тебе так важко - сісти і подумати над доволі простими речами . ?!
Объявление войны - это не нападение.
Это состояние.
Если Вы не видите разницы, то дело уже в Вашей тупости и совсем необязательно её так выпячивать.
Оголошення війни - юридична, дипломатична процедура в міжнародному праві та міжнародній політиці, яка полягає в офіційному, в установленому порядку повідомленні однією державою іншої про припинення між ними миру та перехід у стан війни.
Этот рейтинг - рейтинг нынешней власти, но не общества.
Украина не просто богатая страна, а неприлично богатая. Единственный ограничитель ее успеха - это российское кодло у власти. Но это не вечно, несмотря на все старания кремлевской рухляди.
Що там, золото-валютні резерви, яких "бариги" залишили на рівні 28 мільярдів доларів США пропали і складають 22 мільярди доларів США і це притому, що США фінансують армію і пенсіонерів? А де гроші? Зброї немає нам дають, омуніції немає, нам дають, продуктів немає нам дають і годують всю країну, а де бюджетні гроші?
Бабломойський- за дефолт.
Ненависні наріду Порошенко, Гонтарева, Яресько, Яценюк витягують Україну з дефолту. Повертали борги. Держскарбниця- 130 млрд. Падлюки.
2022. Економіка знищена. Продуктові картки. Нові багатоміліардні борги. Держскарбниця розграбована. ОніУчатся. Бубочки.
Что конкретно из написанного мешает объявить войну - ну кроме денег за транзит ?