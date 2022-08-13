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Новини
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Fitch і S&P погіршили рейтинг України до "обмеженого дефолту"

дефолт

Рейтингові агентства Fitch і S&P погіршили кредитні рейтинги України у зв’язку з відтермінуванням платежів за державним боргом на два роки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

10 серпня Міністерство фінансів оголосило, що строки погашення всіх 13-ти серій суверенних єврооблігацій буде продовжено на два роки. Купонні платежі, які припадають на наступні два роки, також відстрочуються на цей період. Завдяки цьому за два наступні роки Україна зможе зекономити майже $6 млрд.

Проте з точки зору рейтингових агентств це означає дефолт.

У Fitch заявили, що розглядають завершення операції з управління державними борговими зобов’язаннями як обмін проблемного боргу і тому знижують рейтинг України до 'RD' (restricted default), а усіх випусків облігацій – до 'D'. Раніше вони знаходилися на переддефолтному рівні 'C'.

За шкалою S&P рейтинг України тепер знаходиться на рівні 'SD' (selective default), а євробондів – на рівні 'D'.

Також читайте: Fitch присвоїв Україні переддефолтний рейтинг. Причина - переговори про відкладення платежів

Коли реструктуризація комерційного боргу у іноземній валюті набуде чинності, агентства зможуть вважати, що Україна вийшла з дефолту, а її рейтинг буде підвищено з 'SD'.

Це вже вдруге Україна змушена через війну з Росією домовлятися із кредиторами про зміну умов виплати боргу. У 2015 році рейтингові агентства так само погіршували рейтинг України до дефолтного, але після реструктуризації повертали його.

Автор: 

Fitch (336) дефолт (206) рейтинг (1667)


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Топ коментарі
+26
А вот это не совсем так.
Этот рейтинг - рейтинг нынешней власти, но не общества.
Украина не просто богатая страна, а неприлично богатая. Единственный ограничитель ее успеха - это российское кодло у власти. Но это не вечно, несмотря на все старания кремлевской рухляди.
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13.08.2022 08:57 Відповісти
+23
Результати бездарного правління клоуна і його шапіто просто вже неможливо приховати.
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13.08.2022 09:11 Відповісти
+13
не готовились к войне, потому, что, якобы, заботились о экономике, теперь экономики нет, есть война, есть десятки тысяч погибших граждан и потеря четверти территорий
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13.08.2022 09:09 Відповісти
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Пофиг-мы воюем!
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13.08.2022 08:53 Відповісти
Фактически - да, воюете

Юридически - НЕТ, война не объявлена.

А в бизнесе друзей нет.
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13.08.2022 09:17 Відповісти
Яка нах різниця - як це називається , війна чи спєцапєрация , якщо йдуть бойові дії в результаті яких гинуть тисячі людей . ? Чи по твоєму , фактично - вони гинуть , а юридично ні . ?? .
Як ви вже дістали - юрісти - онаністи ,, з одною звивиною в голові ..
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13.08.2022 11:08 Відповісти
Есть договор, в котором всё чётко прописано.
Война - это точно форс-мажор.
А антитеррористическая (для примера) операция - НЕТ.
Взял на себя обязанности - исполняй, а не *** людям мозги.
Фот и фсё
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13.08.2022 20:15 Відповісти
Агресори просто нападають без об'явлення війни. Німці в другій світовій робили офіційні заяви СССР, бо були педанти.
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13.08.2022 12:00 Відповісти
Ну русские и не называли это войной, они чётко всё обозначили.
Вопрос в другом - почему Украина ёрзает и не объявляет это войной?
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13.08.2022 20:16 Відповісти
От я не розумію , ти дійсно ідіот , чи тільки вдаєш ? Ти хоч розумієш що пропонуєш ,, ти хочеш щоб Україна першою оголосила війну кацапам .? . Щоб вони вже завтра розтрубили на весь світ про те що - змушені захищатись , тому що Україна їм оголосила війну . !!
Чому ти такий тупий хлопче ,, ну невже це для тебе так важко - сісти і подумати над доволі простими речами . ?!
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13.08.2022 21:10 Відповісти
Вот только не надо путать хрен с трамвайной ручкой.
Объявление войны - это не нападение.
Это состояние.
Если Вы не видите разницы, то дело уже в Вашей тупости и совсем необязательно её так выпячивать.

Оголошення війни - юридична, дипломатична процедура в міжнародному праві та міжнародній політиці, яка полягає в офіційному, в установленому порядку повідомленні однією державою іншої про припинення між ними миру та перехід у стан війни.
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14.08.2022 08:12 Відповісти
Зеля допомогае проводити спецоперацію. Візи ніхто не скасовував. Грамадянство олігархам Московії надається.
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13.08.2022 13:25 Відповісти
А вот это не совсем так.
Этот рейтинг - рейтинг нынешней власти, но не общества.
Украина не просто богатая страна, а неприлично богатая. Единственный ограничитель ее успеха - это российское кодло у власти. Но это не вечно, несмотря на все старания кремлевской рухляди.
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13.08.2022 08:57 Відповісти
Як на мене у власті євреі
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13.08.2022 09:00 Відповісти
Тобто русскіє зі знаком якості...(не я придумав).
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13.08.2022 09:11 Відповісти
Проросійські
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13.08.2022 09:14 Відповісти
Украине треба Достроково приєднуватися до США 52 штатом, чому лднрам та ін. можна а нам не можна?
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13.08.2022 09:05 Відповісти
Гениально
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13.08.2022 11:24 Відповісти
Ми могли стати заблоковим союзником США ще рік тому. Але шмаркля та Маркарова відмовилися. Дуже злякалися за долю Бені.
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13.08.2022 13:22 Відповісти
не готовились к войне, потому, что, якобы, заботились о экономике, теперь экономики нет, есть война, есть десятки тысяч погибших граждан и потеря четверти территорий
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13.08.2022 09:09 Відповісти
Ключевое слово - якобы.
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14.08.2022 08:15 Відповісти
Результати бездарного правління клоуна і його шапіто просто вже неможливо приховати.
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13.08.2022 09:11 Відповісти
Шмарклю-геть !
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13.08.2022 10:44 Відповісти
Рейтингові агентства Fitch і S&P тупо брешуть, так 73%? Я вірив і вірю в геніальність Найвєлічайшого і його правдиві слова, що епоха бідності пройшла щразу після виборів 2019 року. Це їх завидки беруть, як Володя збагатив свою родину, своє антимайданівське оточення, прийшовши без команди за допомогою телевізора коломойсько-медведчуковського телеканалу 1+1 і всього одного фільму про Голобородька захопив все, що і нікому навіть раніше не снилося, підняв на високий рівень довіри під спів і музику малоросів, викрористовуючи антимайданівську команду януковича і як гупнув....
Що там, золото-валютні резерви, яких "бариги" залишили на рівні 28 мільярдів доларів США пропали і складають 22 мільярди доларів США і це притому, що США фінансують армію і пенсіонерів? А де гроші? Зброї немає нам дають, омуніції немає, нам дають, продуктів немає нам дають і годують всю країну, а де бюджетні гроші?
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13.08.2022 09:37 Відповісти
2014. Держскарбниця- розграбована бандюковичем.
Бабломойський- за дефолт.
Ненависні наріду Порошенко, Гонтарева, Яресько, Яценюк витягують Україну з дефолту. Повертали борги. Держскарбниця- 130 млрд. Падлюки.

2022. Економіка знищена. Продуктові картки. Нові багатоміліардні борги. Держскарбниця розграбована. ОніУчатся. Бубочки.
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13.08.2022 10:19 Відповісти
********* економіці....Воно й без рейтингових агентств зрозуміло....
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13.08.2022 10:52 Відповісти
Мрія Бені нарешті здійсниться, Україну вели і так до дефолту, війна це прискорила.
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13.08.2022 12:01 Відповісти
Все будет Украина,с голоду не помрете,все отстроите. Слава Героям
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13.08.2022 12:22 Відповісти
Жоден інвестор не пов'язаний з виробництвом військової техніки не прийде в Україну під час війни, тому Україна може оголошувати дефолт та списати с себе борг на 70 мільярдів доларів.
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13.08.2022 13:01 Відповісти
не на часі
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13.08.2022 15:14 Відповісти
кінець епохи бідності на порозі
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13.08.2022 16:58 Відповісти
Скажу чесно вже набридло "будувати нову державу"
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13.08.2022 20:42 Відповісти
Україна повинна чітко констатувати той факт. що на її території йде війна з росією. яка незаконно окупувала українську територію. Це не об"явлення війни росії. це зовсім інше. Тут раніше в коментаріях розмежовували ці поняття. Тому є цілий штат МЗС України. є шановані екс.міністри МЗС.є Мінюстиції. хай на засіданні ВР України проведуть обговорення даного питання і в кінці кінців визначаться з заявою з юридичної точки зору.
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13.08.2022 21:44 Відповісти
Оголошення війни - юридична, дипломатична процедура в міжнародному праві та міжнародній політиці, яка полягає в офіційному, в установленому порядку повідомленні однією державою іншої про припинення між ними миру та перехід у стан війни.

Что конкретно из написанного мешает объявить войну - ну кроме денег за транзит ?
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14.08.2022 08:32 Відповісти
Народу вигідно мати при владі зелене шапіто. Тому ще є на кого перекласти відповідальність
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14.08.2022 08:29 Відповісти
 
 