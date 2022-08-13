Fitch и S&P ухудшили рейтинг Украины до "ограниченного дефолта"
Рейтинговые агентства Fitch и S&P ухудшили кредитные рейтинги Украины в связи с отсрочкой платежей по государственному долгу на два года.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.
10 августа Министерство финансов объявило, что сроки погашения всех 13 серий суверенных еврооблигаций будут продлены на два года. Купонные платежи, которые выпадают на следующие два года, также отсрочиваются на этот период. Благодаря этому за два следующих года Украина сможет сэкономить около $6 млрд.
Однако с точки зрения рейтинговых агентств это означает дефолт.
В Fitch заявили, что рассматривают завершение операции по управлению государственными долговыми обязательствами как обмен проблемного долга и поэтому снижают рейтинг Украины до 'RD' (restricted default), а всех выпусков облигаций – до 'D'. Раньше они находились на преддефолтном уровне 'C'.
По шкале S&P рейтинг Украины теперь находится на уровне 'SD' (selective default), а евробондов – на уровне 'D'.
Когда реструктуризация коммерческого долга в иностранной валюте вступит в силу, агентства смогут считать, что Украина вышла из дефолта, а ее рейтинг будет повышен с 'SD'.
Это уже второй раз Украина вынуждена из-за войны с Россией договариваться с кредиторами об изменении условий выплаты долга. В 2015 году рейтинговые агентства также ухудшали рейтинг Украины до дефолтного, но после реструктуризации возвращали его.
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Юридически - НЕТ, война не объявлена.
А в бизнесе друзей нет.
Як ви вже дістали - юрісти - онаністи ,, з одною звивиною в голові ..
Война - это точно форс-мажор.
А антитеррористическая (для примера) операция - НЕТ.
Взял на себя обязанности - исполняй, а не *** людям мозги.
Фот и фсё
Вопрос в другом - почему Украина ёрзает и не объявляет это войной?
Чому ти такий тупий хлопче ,, ну невже це для тебе так важко - сісти і подумати над доволі простими речами . ?!
Объявление войны - это не нападение.
Это состояние.
Если Вы не видите разницы, то дело уже в Вашей тупости и совсем необязательно её так выпячивать.
Оголошення війни - юридична, дипломатична процедура в міжнародному праві та міжнародній політиці, яка полягає в офіційному, в установленому порядку повідомленні однією державою іншої про припинення між ними миру та перехід у стан війни.
Этот рейтинг - рейтинг нынешней власти, но не общества.
Украина не просто богатая страна, а неприлично богатая. Единственный ограничитель ее успеха - это российское кодло у власти. Но это не вечно, несмотря на все старания кремлевской рухляди.
Що там, золото-валютні резерви, яких "бариги" залишили на рівні 28 мільярдів доларів США пропали і складають 22 мільярди доларів США і це притому, що США фінансують армію і пенсіонерів? А де гроші? Зброї немає нам дають, омуніції немає, нам дають, продуктів немає нам дають і годують всю країну, а де бюджетні гроші?
Бабломойський- за дефолт.
Ненависні наріду Порошенко, Гонтарева, Яресько, Яценюк витягують Україну з дефолту. Повертали борги. Держскарбниця- 130 млрд. Падлюки.
2022. Економіка знищена. Продуктові картки. Нові багатоміліардні борги. Держскарбниця розграбована. ОніУчатся. Бубочки.
Что конкретно из написанного мешает объявить войну - ну кроме денег за транзит ?