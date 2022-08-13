Fitch и S&P ухудшили рейтинг Украины до "ограниченного дефолта"

Рейтинговые агентства Fitch и S&P ухудшили кредитные рейтинги Украины в связи с отсрочкой платежей по государственному долгу на два года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

10 августа Министерство финансов объявило, что сроки погашения всех 13 серий суверенных еврооблигаций будут продлены на два года. Купонные платежи, которые выпадают на следующие два года, также отсрочиваются на этот период. Благодаря этому за два следующих года Украина сможет сэкономить около $6 млрд.

Однако с точки зрения рейтинговых агентств это означает дефолт.

В Fitch заявили, что рассматривают завершение операции по управлению государственными долговыми обязательствами как обмен проблемного долга и поэтому снижают рейтинг Украины до 'RD' (restricted default), а всех выпусков облигаций – до 'D'. Раньше они находились на преддефолтном уровне 'C'.

По шкале S&P рейтинг Украины теперь находится на уровне 'SD' (selective default), а евробондов – на уровне 'D'.

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Когда реструктуризация коммерческого долга в иностранной валюте вступит в силу, агентства смогут считать, что Украина вышла из дефолта, а ее рейтинг будет повышен с 'SD'.

Это уже второй раз Украина вынуждена из-за войны с Россией договариваться с кредиторами об изменении условий выплаты долга. В 2015 году рейтинговые агентства также ухудшали рейтинг Украины до дефолтного, но после реструктуризации возвращали его.