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Fitch и S&P ухудшили рейтинг Украины до "ограниченного дефолта"

дефолт

Рейтинговые агентства Fitch и S&P ухудшили кредитные рейтинги Украины в связи с отсрочкой платежей по государственному долгу на два года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

10 августа Министерство финансов объявило, что сроки погашения всех 13 серий суверенных еврооблигаций будут продлены на два года. Купонные платежи, которые выпадают на следующие два года, также отсрочиваются на этот период. Благодаря этому за два следующих года Украина сможет сэкономить около $6 млрд.

Однако с точки зрения рейтинговых агентств это означает дефолт.

В Fitch заявили, что рассматривают завершение операции по управлению государственными долговыми обязательствами как обмен проблемного долга и поэтому снижают рейтинг Украины до 'RD' (restricted default), а всех выпусков облигаций – до 'D'. Раньше они находились на преддефолтном уровне 'C'.

По шкале S&P рейтинг Украины теперь находится на уровне 'SD' (selective default), а евробондов – на уровне 'D'.

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Когда реструктуризация коммерческого долга в иностранной валюте вступит в силу, агентства смогут считать, что Украина вышла из дефолта, а ее рейтинг будет повышен с 'SD'.

Это уже второй раз Украина вынуждена из-за войны с Россией договариваться с кредиторами об изменении условий выплаты долга. В 2015 году рейтинговые агентства также ухудшали рейтинг Украины до дефолтного, но после реструктуризации возвращали его.

Автор: 

Fitch (101) дефолт (435) рейтинг (1642)


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Топ комментарии
+26
А вот это не совсем так.
Этот рейтинг - рейтинг нынешней власти, но не общества.
Украина не просто богатая страна, а неприлично богатая. Единственный ограничитель ее успеха - это российское кодло у власти. Но это не вечно, несмотря на все старания кремлевской рухляди.
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13.08.2022 08:57 Ответить
+23
Результати бездарного правління клоуна і його шапіто просто вже неможливо приховати.
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13.08.2022 09:11 Ответить
+13
не готовились к войне, потому, что, якобы, заботились о экономике, теперь экономики нет, есть война, есть десятки тысяч погибших граждан и потеря четверти территорий
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13.08.2022 09:09 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Пофиг-мы воюем!
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13.08.2022 08:53 Ответить
Фактически - да, воюете

Юридически - НЕТ, война не объявлена.

А в бизнесе друзей нет.
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13.08.2022 09:17 Ответить
Яка нах різниця - як це називається , війна чи спєцапєрация , якщо йдуть бойові дії в результаті яких гинуть тисячі людей . ? Чи по твоєму , фактично - вони гинуть , а юридично ні . ?? .
Як ви вже дістали - юрісти - онаністи ,, з одною звивиною в голові ..
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13.08.2022 11:08 Ответить
Есть договор, в котором всё чётко прописано.
Война - это точно форс-мажор.
А антитеррористическая (для примера) операция - НЕТ.
Взял на себя обязанности - исполняй, а не *** людям мозги.
Фот и фсё
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13.08.2022 20:15 Ответить
Агресори просто нападають без об'явлення війни. Німці в другій світовій робили офіційні заяви СССР, бо були педанти.
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13.08.2022 12:00 Ответить
Ну русские и не называли это войной, они чётко всё обозначили.
Вопрос в другом - почему Украина ёрзает и не объявляет это войной?
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13.08.2022 20:16 Ответить
От я не розумію , ти дійсно ідіот , чи тільки вдаєш ? Ти хоч розумієш що пропонуєш ,, ти хочеш щоб Україна першою оголосила війну кацапам .? . Щоб вони вже завтра розтрубили на весь світ про те що - змушені захищатись , тому що Україна їм оголосила війну . !!
Чому ти такий тупий хлопче ,, ну невже це для тебе так важко - сісти і подумати над доволі простими речами . ?!
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13.08.2022 21:10 Ответить
Вот только не надо путать хрен с трамвайной ручкой.
Объявление войны - это не нападение.
Это состояние.
Если Вы не видите разницы, то дело уже в Вашей тупости и совсем необязательно её так выпячивать.

Оголошення війни - юридична, дипломатична процедура в міжнародному праві та міжнародній політиці, яка полягає в офіційному, в установленому порядку повідомленні однією державою іншої про припинення між ними миру та перехід у стан війни.
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14.08.2022 08:12 Ответить
Зеля допомогае проводити спецоперацію. Візи ніхто не скасовував. Грамадянство олігархам Московії надається.
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13.08.2022 13:25 Ответить
А вот это не совсем так.
Этот рейтинг - рейтинг нынешней власти, но не общества.
Украина не просто богатая страна, а неприлично богатая. Единственный ограничитель ее успеха - это российское кодло у власти. Но это не вечно, несмотря на все старания кремлевской рухляди.
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13.08.2022 08:57 Ответить
Як на мене у власті євреі
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13.08.2022 09:00 Ответить
Тобто русскіє зі знаком якості...(не я придумав).
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13.08.2022 09:11 Ответить
Проросійські
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13.08.2022 09:14 Ответить
Украине треба Достроково приєднуватися до США 52 штатом, чому лднрам та ін. можна а нам не можна?
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13.08.2022 09:05 Ответить
Гениально
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13.08.2022 11:24 Ответить
Ми могли стати заблоковим союзником США ще рік тому. Але шмаркля та Маркарова відмовилися. Дуже злякалися за долю Бені.
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13.08.2022 13:22 Ответить
не готовились к войне, потому, что, якобы, заботились о экономике, теперь экономики нет, есть война, есть десятки тысяч погибших граждан и потеря четверти территорий
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13.08.2022 09:09 Ответить
Ключевое слово - якобы.
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14.08.2022 08:15 Ответить
Результати бездарного правління клоуна і його шапіто просто вже неможливо приховати.
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13.08.2022 09:11 Ответить
Шмарклю-геть !
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13.08.2022 10:44 Ответить
Рейтингові агентства Fitch і S&P тупо брешуть, так 73%? Я вірив і вірю в геніальність Найвєлічайшого і його правдиві слова, що епоха бідності пройшла щразу після виборів 2019 року. Це їх завидки беруть, як Володя збагатив свою родину, своє антимайданівське оточення, прийшовши без команди за допомогою телевізора коломойсько-медведчуковського телеканалу 1+1 і всього одного фільму про Голобородька захопив все, що і нікому навіть раніше не снилося, підняв на високий рівень довіри під спів і музику малоросів, викрористовуючи антимайданівську команду януковича і як гупнув....
Що там, золото-валютні резерви, яких "бариги" залишили на рівні 28 мільярдів доларів США пропали і складають 22 мільярди доларів США і це притому, що США фінансують армію і пенсіонерів? А де гроші? Зброї немає нам дають, омуніції немає, нам дають, продуктів немає нам дають і годують всю країну, а де бюджетні гроші?
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13.08.2022 09:37 Ответить
2014. Держскарбниця- розграбована бандюковичем.
Бабломойський- за дефолт.
Ненависні наріду Порошенко, Гонтарева, Яресько, Яценюк витягують Україну з дефолту. Повертали борги. Держскарбниця- 130 млрд. Падлюки.

2022. Економіка знищена. Продуктові картки. Нові багатоміліардні борги. Держскарбниця розграбована. ОніУчатся. Бубочки.
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13.08.2022 10:19 Ответить
********* економіці....Воно й без рейтингових агентств зрозуміло....
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13.08.2022 10:52 Ответить
Мрія Бені нарешті здійсниться, Україну вели і так до дефолту, війна це прискорила.
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13.08.2022 12:01 Ответить
Все будет Украина,с голоду не помрете,все отстроите. Слава Героям
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13.08.2022 12:22 Ответить
Жоден інвестор не пов'язаний з виробництвом військової техніки не прийде в Україну під час війни, тому Україна може оголошувати дефолт та списати с себе борг на 70 мільярдів доларів.
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13.08.2022 13:01 Ответить
не на часі
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13.08.2022 15:14 Ответить
кінець епохи бідності на порозі
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13.08.2022 16:58 Ответить
Скажу чесно вже набридло "будувати нову державу"
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13.08.2022 20:42 Ответить
Україна повинна чітко констатувати той факт. що на її території йде війна з росією. яка незаконно окупувала українську територію. Це не об"явлення війни росії. це зовсім інше. Тут раніше в коментаріях розмежовували ці поняття. Тому є цілий штат МЗС України. є шановані екс.міністри МЗС.є Мінюстиції. хай на засіданні ВР України проведуть обговорення даного питання і в кінці кінців визначаться з заявою з юридичної точки зору.
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13.08.2022 21:44 Ответить
Оголошення війни - юридична, дипломатична процедура в міжнародному праві та міжнародній політиці, яка полягає в офіційному, в установленому порядку повідомленні однією державою іншої про припинення між ними миру та перехід у стан війни.

Что конкретно из написанного мешает объявить войну - ну кроме денег за транзит ?
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14.08.2022 08:32 Ответить
Народу вигідно мати при владі зелене шапіто. Тому ще є на кого перекласти відповідальність
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14.08.2022 08:29 Ответить
 
 