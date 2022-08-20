Російський дипломат Ульянов закликав вбивати українців. Потім все видалив. СКРІНШОТ
Постійний представник РФ у Відні Михайло Ульянов закликає не щадити українців.
Відповідний допис він розмістив у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
Таким чином Ульянов прокоментував твіт президента України Володимира Зеленського із подякою американським партнерам за військову допомогу.
"Немає пощади українському населенню!" - написав Ульянов.
Пізніше він видалив твіт і спробував виправдатися. Тепер дипломат твердить, що мав на увазі, нібито США не мають пощади до українців.
Топ коментарі
+58 Alex Alex #500309
показати весь коментар20.08.2022 11:48 Відповісти Посилання
+32 Василий Воробец
показати весь коментар20.08.2022 11:48 Відповісти Посилання
+31 дератизатор
показати весь коментар20.08.2022 11:51 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я, дипломати раZZії.....
і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України....
думай-ТЕ..
не часом--ЛЕНИН
НЕТ.... НО
ПОЦЯ?!
ТАКИ ДА....и ЕЩЕ И В КУБЕ
ГЛАВНОЕ..... ЧТО ТАКОМУ УШЛЕБКУ МАВЗОЛЕЯ ТОЧНО НЕ ВИДАТЬ....
Втрата самоконтролю вже навіть - їхніми дипломатами , говорить про майже панічні настрої у кремлі .
Дякуємо союзникам за файні безпілотники які нам передали
Соответствующее заявление он сделал на форуме "Армия России-2022".
"Идея о запрете для всех российских граждан на въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики", - сказал Шойгу.
_____________________________________________________________________________________
Я б назвав це не нацизмом, а скоріше гидливістю, властивою будь-якій нормальній людині при контакті з лайном.
Був і такий мем - побачити Чорнобаївку і померти.
Ага, зразу після амбулаторної реабілітації у відділені травматичної проктології...
это руцкое унылое говно... не утруждающее проанализировать даже свой высер...
нет пощады украинскому населению....на которое в Украине напала дикая русня...с миссией асвабаждения
Рашисти, намагаючись полонити територію і населення України, прагнуть знищити українську ідентичність.
Рашисти, воюючи з Україною, готують наступ на підкорення багатої й розніженої довготривалим миром Європи.
Війна з перемінним успіхом є природнім середовищем для живлення рашистської ідеології, а військовий розгром і поразка - стане її закатом.
Анекдот😂там одни Небензи