Російський дипломат Ульянов закликав вбивати українців. Потім все видалив. СКРІНШОТ

Постійний представник РФ у Відні Михайло Ульянов закликає не щадити українців.

Відповідний допис він розмістив у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином Ульянов прокоментував твіт президента України Володимира Зеленського із подякою американським партнерам за військову допомогу.

"Немає пощади українському населенню!" - написав Ульянов.

Пізніше він видалив твіт і спробував виправдатися. Тепер дипломат твердить, що мав на увазі, нібито США не мають пощади до українців.