Російський дипломат Ульянов закликав вбивати українців. Потім все видалив. СКРІНШОТ

Постійний представник РФ у Відні Михайло Ульянов закликає не щадити українців.

Відповідний допис він розмістив у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином Ульянов прокоментував твіт президента України Володимира Зеленського із подякою американським партнерам за військову допомогу.

"Немає пощади українському населенню!" - написав Ульянов.

Пізніше він видалив твіт і спробував виправдатися. Тепер дипломат твердить, що мав на увазі, нібито США не мають пощади до українців.

Російський дипломат Ульянов закликав вбивати українців. Потім все видалив 01

дипломатія (720) росія (68043) дипломати (573)
Топ коментарі
+58
в московитів є НАЙсильніша та НАЙстрашніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я, дипломати раZZії.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України....
показати весь коментар
20.08.2022 11:48 Відповісти
+32
Мразь кацапська проклята
показати весь коментар
20.08.2022 11:48 Відповісти
+31
Ці під*раси "ульянови" всі такі...
показати весь коментар
20.08.2022 11:51 Відповісти
в московитів є НАЙсильніша та НАЙстрашніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я, дипломати раZZії.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України....
показати весь коментар
20.08.2022 11:48 Відповісти
і хто ж дав їм владу?
показати весь коментар
20.08.2022 12:01 Відповісти
А оте населення яке зараз найбільше страждає. Це югА-вАсток України. Нажаль...
показати весь коментар
20.08.2022 12:05 Відповісти
ти з яких ****** рюзьких будеш? пнх бот.
показати весь коментар
20.08.2022 13:25 Відповісти
на жаль так хотіли 73% виборців України...
думай-ТЕ..
показати весь коментар
20.08.2022 12:34 Відповісти
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
показати весь коментар
20.08.2022 12:06 Відповісти
УЛЬЯНОВ ??!!!
не часом--ЛЕНИН
НЕТ.... НО
ПОЦЯ?!
ТАКИ ДА....и ЕЩЕ И В КУБЕ
ГЛАВНОЕ..... ЧТО ТАКОМУ УШЛЕБКУ МАВЗОЛЕЯ ТОЧНО НЕ ВИДАТЬ....
показати весь коментар
20.08.2022 12:39 Відповісти
але схожий
показати весь коментар
20.08.2022 14:17 Відповісти
Мразь кацапська проклята
показати весь коментар
20.08.2022 11:48 Відповісти
Мразота кацапська.Хоча не дуже дивно-з такою фамілією.
показати весь коментар
20.08.2022 11:50 Відповісти
Ці під*раси "ульянови" всі такі...
показати весь коментар
20.08.2022 11:51 Відповісти
Потомкі чи помьйоти члєніна
показати весь коментар
20.08.2022 12:06 Відповісти
Ага - "отприскі"....))))
показати весь коментар
20.08.2022 12:18 Відповісти
цього також пустять в Португалію ?
показати весь коментар
20.08.2022 11:51 Відповісти
а как же. Это же представитель миролюбивго кацапского народа и его фамилия не путин
показати весь коментар
20.08.2022 16:41 Відповісти
Если уже дипломаты докатились до такого, то, видимо, серьезно мы им отсвечиваем.
показати весь коментар
20.08.2022 11:52 Відповісти
У кацапів всі такі.У них пожиттєвий девіз "не жаліти,а знищувати населеня України". Дуже цікаво було б послухати коментар Амнесті Інтернешл,про ведення війни кацапами.Однофамілець одного відомого сифілітика пише саме не про солдат,а про населення України.
показати весь коментар
20.08.2022 13:35 Відповісти
Та й в Україні є такі. Вони лише додають до свого вереску "73%" і вважються за патріотів
показати весь коментар
20.08.2022 11:52 Відповісти
Навіщо видаляв - незрозуміло, це вже ні для кого не новина. Лицемірний сикун.
показати весь коментар
20.08.2022 11:52 Відповісти
Нашей многочисленной диаспоре в Европе наверное уже пора принимать меры по таким вот "дипломатам" и вообще понаехавшим буйнопомешанным руссотуристо
показати весь коментар
20.08.2022 11:53 Відповісти
Русский *******. Це кацапську мерзоту треба знищувати.
показати весь коментар
20.08.2022 11:56 Відповісти
Любо дивитись як файно пригорає у кацапів ..!!
Втрата самоконтролю вже навіть - їхніми дипломатами , говорить про майже панічні настрої у кремлі .
показати весь коментар
20.08.2022 11:57 Відповісти
Головне нашим зеленим довбням не сісти за стіл з кацапами i домовитись з приводу "пиристать стрилять где-та пасередине" та зберегти **** мавзолйеного упиря.
показати весь коментар
20.08.2022 12:03 Відповісти
Це так. Бо домовляються з агресором лише зрадники
показати весь коментар
20.08.2022 12:09 Відповісти
зайвохромосомні й досі не засвоїли що інтернет пам'ятає все!
показати весь коментар
20.08.2022 11:58 Відповісти
Не має пощади до російських окупантів... https://www.youtube.com/watch?v=BBKPQhKi2iM https://www.youtube.com/watch?v=BBKPQhKi2iM

Дякуємо союзникам за файні безпілотники які нам передали
показати весь коментар
20.08.2022 11:58 Відповісти
Настоящий ульянов, который тем не менее, пошел тем же путем. Но в результате оказалось, что путь ведет прямиком на...й.
показати весь коментар
20.08.2022 12:01 Відповісти
Ось така вона росія іц її дибільний народ, тому крім ненависті до цієї імперії зла нічого не можи бути ,тим часом різні авантюристи як: гордон ,арестович та інші "патріоти" несуть нам "хороших русских", під час війни це не що інше як дурість чи свідома зрада.
показати весь коментар
20.08.2022 12:01 Відповісти
Хоч і ****** і уліянов, а морда - монголоїдна....
показати весь коментар
20.08.2022 12:01 Відповісти
все дело в том что и у знаменитого однофамильца этого чмошника... морда-лица тоже не европейская была ))))
показати весь коментар
20.08.2022 12:07 Відповісти
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил страны, выступившие за идею отказа в визах для россиян, в нацизме.
Соответствующее заявление он сделал на форуме "Армия России-2022".

"Идея о запрете для всех российских граждан на въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики", - сказал Шойгу.
_____________________________________________________________________________________
Я б назвав це не нацизмом, а скоріше гидливістю, властивою будь-якій нормальній людині при контакті з лайном.
показати весь коментар
20.08.2022 12:02 Відповісти
Успел везде , вперёд ногами .


показати весь коментар
20.08.2022 12:04 Відповісти
Новая пословица на подходе "увидеть Украину и умереть". Париж уже не актуален)
показати весь коментар
20.08.2022 12:07 Відповісти

Був і такий мем - побачити Чорнобаївку і померти.
показати весь коментар
20.08.2022 13:36 Відповісти
"После України заходім в Казахстан"...
Ага, зразу після амбулаторної реабілітації у відділені травматичної проктології...
показати весь коментар
20.08.2022 12:24 Відповісти
Сформувався такий інвазивний вид людини як кацап, що як рак поширився по всій планеті, якщо не знищити людство цивілізоване пошкодує
показати весь коментар
20.08.2022 12:04 Відповісти
і такими ще словами... Ну, ладно, запам'ятаємо
показати весь коментар
20.08.2022 12:06 Відповісти
это припадошное говно много чести называть дипломатом...
это руцкое унылое говно... не утруждающее проанализировать даже свой высер...
нет пощады украинскому населению....на которое в Украине напала дикая русня...с миссией асвабаждения
показати весь коментар
20.08.2022 12:06 Відповісти
Й яка буде реакція уряду Австрії?
показати весь коментар
20.08.2022 12:11 Відповісти
азабочєнасть!
показати весь коментар
20.08.2022 12:17 Відповісти
свинособачий ***** высокого ранга.............................................
показати весь коментар
20.08.2022 12:18 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2022 12:20 Відповісти
Треба це зробити "Олімпійським видом спорту"!
показати весь коментар
20.08.2022 12:27 Відповісти
Цього охоронця самого потім пристрелили. Не знаю, чи вартувало його життя вбивства цього посла, якщо потім на честь посла називали вулиці в містах Туреччини...
показати весь коментар
20.08.2022 12:30 Відповісти
*********** mozhno i nuzhno izpravit k tomu zhe on 1-vy (smotrite na palec) a eto znache bude prodeolzhneija
показати весь коментар
20.08.2022 12:38 Відповісти
Рашизм - це гітлеризм 21-го століття, що спирається на запаси озброєння колишнього срср, ядерну тріаду та природні ресурси Сибіру.
Рашисти, намагаючись полонити територію і населення України, прагнуть знищити українську ідентичність.
Рашисти, воюючи з Україною, готують наступ на підкорення багатої й розніженої довготривалим миром Європи.
Війна з перемінним успіхом є природнім середовищем для живлення рашистської ідеології, а військовий розгром і поразка - стане її закатом.
показати весь коментар
20.08.2022 12:35 Відповісти
Я думаю что в эту фразу они вкладывали другой смысл, но кацапье как всегда обосралось и ступило)
показати весь коментар
20.08.2022 12:38 Відповісти
Треба закидати його у Відні тухлими яйцами . І шоб журналисти це знімали і пояснювати ЕС ЗА ЩО
показати весь коментар
20.08.2022 12:38 Відповісти
Ну, что, падла? Рукописи не горят.
показати весь коментар
20.08.2022 12:39 Відповісти
Дипломат из концлагеря путлера...
Анекдот😂там одни Небензи
показати весь коментар
20.08.2022 12:46 Відповісти
Гнати усю кацапську срань з цивілізованого світу - накраще рішення для цивілізації.
показати весь коментар
20.08.2022 13:03 Відповісти
Убивати усіх ульянових в першу чергу
показати весь коментар
20.08.2022 13:12 Відповісти
вспоминается два однофамильца его:володька-рыжий ленин и сов актер.этот и рыжий-полные ******** ****...............................................................................................
показати весь коментар
20.08.2022 13:20 Відповісти
На морду його подивіться. Безродна блювота Золотої орди!
показати весь коментар
20.08.2022 13:24 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
показати весь коментар
20.08.2022 14:17 Відповісти
Прекрасная цель для украинского моссада. А, что в Турции посла РФ убили в прямом эфире и ничего
показати весь коментар
20.08.2022 14:35 Відповісти
"Какая отвратительная рожа!" (с)
показати весь коментар
20.08.2022 15:37 Відповісти
Посольство Украины в Австрии - позорное сборище пьяниц, коллаборантов и бездельников. Пока РФ активно там работает, эти просто попустительствуют, если не молчаливо поддерживают вражескую деятельность
показати весь коментар
20.08.2022 21:00 Відповісти
 
 