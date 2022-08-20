Российский дипломат Ульянов призвал убивать украинцев. Потом все удалил. СКРИНШОТ
Постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов призывает не щадить украинцев.
Соответствующее сообщение он разместил в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
Таким образом, Ульянов прокомментировал твит президента Украины Владимира Зеленского с благодарностью американским партнерам за военную помощь.
"Нет пощады украинскому населению!" – написал Ульянов.
Позже он удалил твит и попытался оправдаться. Теперь дипломат утверждает, что имел в виду, что США не имеют пощады к украинцам.
Топ комментарии
+58 Alex Alex #500309
показать весь комментарий20.08.2022 11:48 Ответить Ссылка
+32 Василий Воробец
показать весь комментарий20.08.2022 11:48 Ответить Ссылка
+31 дератизатор
показать весь комментарий20.08.2022 11:51 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я, дипломати раZZії.....
і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України....
думай-ТЕ..
не часом--ЛЕНИН
НЕТ.... НО
ПОЦЯ?!
ТАКИ ДА....и ЕЩЕ И В КУБЕ
ГЛАВНОЕ..... ЧТО ТАКОМУ УШЛЕБКУ МАВЗОЛЕЯ ТОЧНО НЕ ВИДАТЬ....
Втрата самоконтролю вже навіть - їхніми дипломатами , говорить про майже панічні настрої у кремлі .
Дякуємо союзникам за файні безпілотники які нам передали
Соответствующее заявление он сделал на форуме "Армия России-2022".
"Идея о запрете для всех российских граждан на въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики", - сказал Шойгу.
_____________________________________________________________________________________
Я б назвав це не нацизмом, а скоріше гидливістю, властивою будь-якій нормальній людині при контакті з лайном.
Був і такий мем - побачити Чорнобаївку і померти.
Ага, зразу після амбулаторної реабілітації у відділені травматичної проктології...
это руцкое унылое говно... не утруждающее проанализировать даже свой высер...
нет пощады украинскому населению....на которое в Украине напала дикая русня...с миссией асвабаждения
Рашисти, намагаючись полонити територію і населення України, прагнуть знищити українську ідентичність.
Рашисти, воюючи з Україною, готують наступ на підкорення багатої й розніженої довготривалим миром Європи.
Війна з перемінним успіхом є природнім середовищем для живлення рашистської ідеології, а військовий розгром і поразка - стане її закатом.
Анекдот😂там одни Небензи