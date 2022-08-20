РУС
Российский дипломат Ульянов призвал убивать украинцев. Потом все удалил. СКРИНШОТ

Постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов призывает не щадить украинцев.

Соответствующее сообщение он разместил в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом, Ульянов прокомментировал твит президента Украины Владимира Зеленского с благодарностью американским партнерам за военную помощь.

"Нет пощады украинскому населению!" – написал Ульянов.

Позже он удалил твит и попытался оправдаться. Теперь дипломат утверждает, что имел в виду, что США не имеют пощады к украинцам.

Российский дипломат Ульянов призвал убивать украинцев. Потом все удалил 01

Топ комментарии
+58
в московитів є НАЙсильніша та НАЙстрашніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я, дипломати раZZії.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України....
20.08.2022 11:48 Ответить
+32
Мразь кацапська проклята
20.08.2022 11:48 Ответить
+31
Ці під*раси "ульянови" всі такі...
20.08.2022 11:51 Ответить
і хто ж дав їм владу?
20.08.2022 12:01 Ответить
А оте населення яке зараз найбільше страждає. Це югА-вАсток України. Нажаль...
20.08.2022 12:05 Ответить
ти з яких ****** рюзьких будеш? пнх бот.
20.08.2022 13:25 Ответить
на жаль так хотіли 73% виборців України...
думай-ТЕ..
20.08.2022 12:34 Ответить
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
20.08.2022 12:06 Ответить
УЛЬЯНОВ ??!!!
не часом--ЛЕНИН
НЕТ.... НО
ПОЦЯ?!
ТАКИ ДА....и ЕЩЕ И В КУБЕ
ГЛАВНОЕ..... ЧТО ТАКОМУ УШЛЕБКУ МАВЗОЛЕЯ ТОЧНО НЕ ВИДАТЬ....
20.08.2022 12:39 Ответить
але схожий
20.08.2022 14:17 Ответить
Мразота кацапська.Хоча не дуже дивно-з такою фамілією.
20.08.2022 11:50 Ответить
Потомкі чи помьйоти члєніна
20.08.2022 12:06 Ответить
Ага - "отприскі"....))))
20.08.2022 12:18 Ответить
цього також пустять в Португалію ?
20.08.2022 11:51 Ответить
а как же. Это же представитель миролюбивго кацапского народа и его фамилия не путин
20.08.2022 16:41 Ответить
Если уже дипломаты докатились до такого, то, видимо, серьезно мы им отсвечиваем.
20.08.2022 11:52 Ответить
У кацапів всі такі.У них пожиттєвий девіз "не жаліти,а знищувати населеня України". Дуже цікаво було б послухати коментар Амнесті Інтернешл,про ведення війни кацапами.Однофамілець одного відомого сифілітика пише саме не про солдат,а про населення України.
20.08.2022 13:35 Ответить
Та й в Україні є такі. Вони лише додають до свого вереску "73%" і вважються за патріотів
20.08.2022 11:52 Ответить
Навіщо видаляв - незрозуміло, це вже ні для кого не новина. Лицемірний сикун.
20.08.2022 11:52 Ответить
Нашей многочисленной диаспоре в Европе наверное уже пора принимать меры по таким вот "дипломатам" и вообще понаехавшим буйнопомешанным руссотуристо
20.08.2022 11:53 Ответить
Русский *******. Це кацапську мерзоту треба знищувати.
20.08.2022 11:56 Ответить
Любо дивитись як файно пригорає у кацапів ..!!
Втрата самоконтролю вже навіть - їхніми дипломатами , говорить про майже панічні настрої у кремлі .
20.08.2022 11:57 Ответить
Головне нашим зеленим довбням не сісти за стіл з кацапами i домовитись з приводу "пиристать стрилять где-та пасередине" та зберегти **** мавзолйеного упиря.
20.08.2022 12:03 Ответить
Це так. Бо домовляються з агресором лише зрадники
20.08.2022 12:09 Ответить
зайвохромосомні й досі не засвоїли що інтернет пам'ятає все!
20.08.2022 11:58 Ответить
Не має пощади до російських окупантів... https://www.youtube.com/watch?v=BBKPQhKi2iM https://www.youtube.com/watch?v=BBKPQhKi2iM

Дякуємо союзникам за файні безпілотники які нам передали
20.08.2022 11:58 Ответить
Настоящий ульянов, который тем не менее, пошел тем же путем. Но в результате оказалось, что путь ведет прямиком на...й.
20.08.2022 12:01 Ответить
Ось така вона росія іц її дибільний народ, тому крім ненависті до цієї імперії зла нічого не можи бути ,тим часом різні авантюристи як: гордон ,арестович та інші "патріоти" несуть нам "хороших русских", під час війни це не що інше як дурість чи свідома зрада.
20.08.2022 12:01 Ответить
Хоч і ****** і уліянов, а морда - монголоїдна....
20.08.2022 12:01 Ответить
все дело в том что и у знаменитого однофамильца этого чмошника... морда-лица тоже не европейская была ))))
20.08.2022 12:07 Ответить
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил страны, выступившие за идею отказа в визах для россиян, в нацизме.
Соответствующее заявление он сделал на форуме "Армия России-2022".

"Идея о запрете для всех российских граждан на въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики", - сказал Шойгу.
_____________________________________________________________________________________
Я б назвав це не нацизмом, а скоріше гидливістю, властивою будь-якій нормальній людині при контакті з лайном.
20.08.2022 12:02 Ответить
Успел везде , вперёд ногами .


20.08.2022 12:04 Ответить
Новая пословица на подходе "увидеть Украину и умереть". Париж уже не актуален)
20.08.2022 12:07 Ответить

Був і такий мем - побачити Чорнобаївку і померти.
20.08.2022 13:36 Ответить
"После України заходім в Казахстан"...
Ага, зразу після амбулаторної реабілітації у відділені травматичної проктології...
20.08.2022 12:24 Ответить
Сформувався такий інвазивний вид людини як кацап, що як рак поширився по всій планеті, якщо не знищити людство цивілізоване пошкодує
20.08.2022 12:04 Ответить
і такими ще словами... Ну, ладно, запам'ятаємо
20.08.2022 12:06 Ответить
это припадошное говно много чести называть дипломатом...
это руцкое унылое говно... не утруждающее проанализировать даже свой высер...
нет пощады украинскому населению....на которое в Украине напала дикая русня...с миссией асвабаждения
20.08.2022 12:06 Ответить
Й яка буде реакція уряду Австрії?
20.08.2022 12:11 Ответить
азабочєнасть!
20.08.2022 12:17 Ответить
свинособачий ***** высокого ранга.............................................
20.08.2022 12:18 Ответить
20.08.2022 12:20 Ответить
Треба це зробити "Олімпійським видом спорту"!
20.08.2022 12:27 Ответить
Цього охоронця самого потім пристрелили. Не знаю, чи вартувало його життя вбивства цього посла, якщо потім на честь посла називали вулиці в містах Туреччини...
20.08.2022 12:30 Ответить
*********** mozhno i nuzhno izpravit k tomu zhe on 1-vy (smotrite na palec) a eto znache bude prodeolzhneija
20.08.2022 12:38 Ответить
Рашизм - це гітлеризм 21-го століття, що спирається на запаси озброєння колишнього срср, ядерну тріаду та природні ресурси Сибіру.
Рашисти, намагаючись полонити територію і населення України, прагнуть знищити українську ідентичність.
Рашисти, воюючи з Україною, готують наступ на підкорення багатої й розніженої довготривалим миром Європи.
Війна з перемінним успіхом є природнім середовищем для живлення рашистської ідеології, а військовий розгром і поразка - стане її закатом.
20.08.2022 12:35 Ответить
Я думаю что в эту фразу они вкладывали другой смысл, но кацапье как всегда обосралось и ступило)
20.08.2022 12:38 Ответить
Треба закидати його у Відні тухлими яйцами . І шоб журналисти це знімали і пояснювати ЕС ЗА ЩО
20.08.2022 12:38 Ответить
Ну, что, падла? Рукописи не горят.
20.08.2022 12:39 Ответить
Дипломат из концлагеря путлера...
Анекдот😂там одни Небензи
20.08.2022 12:46 Ответить
Гнати усю кацапську срань з цивілізованого світу - накраще рішення для цивілізації.
20.08.2022 13:03 Ответить
Убивати усіх ульянових в першу чергу
20.08.2022 13:12 Ответить
вспоминается два однофамильца его:володька-рыжий ленин и сов актер.этот и рыжий-полные ******** ****...............................................................................................
20.08.2022 13:20 Ответить
На морду його подивіться. Безродна блювота Золотої орди!
20.08.2022 13:24 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
20.08.2022 14:17 Ответить
Прекрасная цель для украинского моссада. А, что в Турции посла РФ убили в прямом эфире и ничего
20.08.2022 14:35 Ответить
"Какая отвратительная рожа!" (с)
20.08.2022 15:37 Ответить
Посольство Украины в Австрии - позорное сборище пьяниц, коллаборантов и бездельников. Пока РФ активно там работает, эти просто попустительствуют, если не молчаливо поддерживают вражескую деятельность
20.08.2022 21:00 Ответить
 
 