На Херсонщині окупанти, ймовірно, посилять фільтраційні заходи напередодні Дня Незалежності, - Соболевський

херсон

На Херсонщині росіяни проводять перевірки місцевого населення.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, по всій території Херсонщини тривають обшуки та перевірки російськими військами місцевого населення. Вони  шукають зброю, перевіряють телефони та комп'ютерну техніку – шукають сліди комунікацій із СБУ та ЗСУ.

Крім того, очікується посилення фільтраційних заходів напередодні Дня Незалежності України. Окупаційна влада очікує на акції з боку сил опору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підготовку журналістів для захопленого херсонського телеканалу "Таврія" проводять пропагандисти Russia Today, - Соболевський

Для кацапні день Незалежності як серпом.
20.08.2022 12:52
Интересно, что банковая на этот раз выдумает на день Независимости, такое же , как и 2021 вместе с Сердючкой? Будут пышные празднования с представлением, концертом ,парадом и .д и т.п?
20.08.2022 13:13
Клоун знов влаштує шоу з **************.
20.08.2022 13:22
Час вже починати звільняти південь. Поки хоча б Херсон. Скільки можна просто сидіти та дивитися як орки знущаються там з людей. Зрозуміло що США в тому не зацікавлені інакше не можна пояснити останні заяви Байдена що вони дають зброю для стримування наступу кацапів, а не для звільнення територій. США хочуть умиротворити Х@йло нашими територіями та смертями наших військових та цивільних, яких було б меньше якби Байден думав своєю головою, а не слухав свого радника з безпеки агента кремля Саллівана. Але ми повинні відстоювати власні інтереси та не слухати нікого. Для звільнення Херсона сил достатньо якщо ними правильно розпорядитися, якщо нарешті зруйнувати мости через Дніпро, а не лише трохи пошкоджувати та дозволяти оркам постійно перекидати набої та техніку на правий берег. Південь треба відвойовувати до настання холодів. Робити це треба зараз, а не шукати приводу чому цього не робити. Поки дають хоч якусь зброю треба цим користатися, бо невідомо що буде далі. Мені категорично не подобається тактика геншабу "краще не намагатися, бо раптом не вдасться". Це гнилий радянський підхід. Оскільки сили з ворогом нерівні то Залужний повинен брати розумом, хитрістю, десь ризикувати. А так можна роками сидіти і чекати поки весь світ звикне що південь вже не наш як за 8 років звик до окупації орками Криму та частини Донбасу. Те, що відбувається зараз - стабілізація лінії фронту та зменьшення бойових дій на півдні - це те, що потрібно оккупантам. Ми йдемо за їхнім сценарієм замість того, що нав'язуватий власний. Відсутність перемог, а лише вілступи та поразки ведуть до деморалізації армії та народу. Якщо Залужний боїться ризикувати задля досягнення успіху - може і справді треба піти поступитися місцем ти, хто не боїться. Тому ж Сирському чи Марченку. Південь потрібно відвойовувати, бо самі кацапи звідти не підуть. Досить обманювати себе порожніми сподіваннями.
20.08.2022 13:16
Весь цей "жахливий спектакль" на жаль розіграний на саміті 7,і всі його учасники достатньо були попередньо проінформовані,ось це і всі розяснення,рф без загального "одобрямс"таке би не закрутила,ось чому таке затяжне звільнення територій України,хоча на жаль воно і не відбудеться ні швидко,ані в повному об"ємі.
20.08.2022 14:12
 
 