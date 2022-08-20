На Херсонщині окупанти, ймовірно, посилять фільтраційні заходи напередодні Дня Незалежності, - Соболевський
На Херсонщині росіяни проводять перевірки місцевого населення.
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, по всій території Херсонщини тривають обшуки та перевірки російськими військами місцевого населення. Вони шукають зброю, перевіряють телефони та комп'ютерну техніку – шукають сліди комунікацій із СБУ та ЗСУ.
Крім того, очікується посилення фільтраційних заходів напередодні Дня Незалежності України. Окупаційна влада очікує на акції з боку сил опору.
