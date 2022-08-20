УКР
Трофейну російську техніку виставили на Хрещатику. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Хрещатику розставили знищену під час повномасштабного вторгнення в Україну техніку російських окупантів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На головній вулиці столиці виставлені танки, бронетранспортери, самохідні артилерійські установки і важка вогнеметна система "Солнцепек".

Автор відео - Олег Богачук

Дивіться: З трофейних тягача та протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра" українці створили нову розробку. ВIДЕО

Автор фото - Наталія Шаромова

Трофейну російську техніку виставили на Хрещатику 01
Трофейну російську техніку виставили на Хрещатику 02
Трофейну російську техніку виставили на Хрещатику 03
Трофейну російську техніку виставили на Хрещатику 04
Трофейну російську техніку виставили на Хрещатику 05
Трофейну російську техніку виставили на Хрещатику 06
Трофейну російську техніку виставили на Хрещатику 07
Трофейну російську техніку виставили на Хрещатику 08
Трофейну російську техніку виставили на Хрещатику 09
Трофейну російську техніку виставили на Хрещатику 10
Трофейну російську техніку виставили на Хрещатику 11
Трофейну російську техніку виставили на Хрещатику 12
Трофейну російську техніку виставили на Хрещатику 13
Трофейну російську техніку виставили на Хрещатику 14
Трофейну російську техніку виставили на Хрещатику 15
Трофейну російську техніку виставили на Хрещатику 16
Трофейну російську техніку виставили на Хрещатику 17
Трофейну російську техніку виставили на Хрещатику 18
Трофейну російську техніку виставили на Хрещатику 19
Трофейну російську техніку виставили на Хрещатику 20
Трофейну російську техніку виставили на Хрещатику 21

Автор: 

армія рф (18838) виставка (290) Київ (20200) Богачук Олег (1457) трофеї (192)
+50
орки хотели парад на Крещатике? - пусть будет так
20.08.2022 15:05 Відповісти
+39
Рашистські танки дойшли до Хрещатика.. але з одним нюансом.
20.08.2022 15:06 Відповісти
+37
Російська техніка на Хрещатику - мабудь це мрія кожного упоротого кацапа, правда вони це уявляли по їншому...
20.08.2022 15:06 Відповісти
Знову можна буде експортувати якісний металобрухт. Слава ЗСУ!
20.08.2022 15:04 Відповісти
орки хотели парад на Крещатике? - пусть будет так
показати весь коментар
я думаю, они видели этот парад несколько иначе, но жизнь внесла свои коррективы
показати весь коментар
дуля им в рыло )))
показати весь коментар
Російська техніка на Хрещатику - мабудь це мрія кожного упоротого кацапа, правда вони це уявляли по їншому...
20.08.2022 15:06 Відповісти
звіринець відкрили )
20.08.2022 15:06 Відповісти
Рашистські танки дойшли до Хрещатика.. але з одним нюансом.
20.08.2022 15:06 Відповісти
Так, вони дійшли аж до Банкової і там доблєсний Абдристович, вкравши у наших на блокпості гранатомет, разом з єлдаком, якого не було в Києві і навіть Україні і Боневтіком підбили всю цю техніку. Тільки зараз її зібрали і привезли сюди, де Володя буде показувати результат битви за Банкову, з якої почалось визволення України.
20.08.2022 21:43 Відповісти
Восьме та останнє фото - до мурашок шедевральні наші дівчатка
показати весь коментар
Останне фото не зовсім "наші"....
показати весь коментар
Видосики снимаем, может дивчинку из Харькова показать?
показати весь коментар
Взяли кацапи розгін з Бесарабки...
Зерно гутно! *)
показати весь коментар
шикарный парад хйловского "народа побэдитэля" до Дня Незалежності, наразі іншого і не треба, най так і буде
показати весь коментар
Еще нужно орков в клетках посадить посреди улицы. С подписям кто бомбил роддомы и дома, кто стрелял из пушек, кто насиловал, кто убивал.
показати весь коментар
Краще повісити на каштанах.
показати весь коментар
[Звiрiв не кормить!]
показати весь коментар
Сбылась мечта орков хоть в таком виде побывать в Киеве
показати весь коментар
Вы, *****, о чем тупите, вы видели раненую девочку? Вы, еще ********* мне о чем попало.
показати весь коментар
Странный ты чувак. В статье про раненых детей твоих комментариев не видно,а тут ты скачешь по ветке.
показати весь коментар
Можно, я не буду отвечать
показати весь коментар
Можно.
показати весь коментар
Пане з під Куща,якщо ваша ціль підгадити людям,то краще взагалі не появляйтесь на форумі.Ми знаєм і бачили і вбитих,і поранених наших українських дітей,і не тільки з Харкова.Треба щоб всі бачили з чим прийшли до нас "визволителі",і що зтакими борзими кацапами і їх "аналоговнет" технікою роблять наші хлопці...
показати весь коментар
Писаки статті розуміють різницю термінів - "трофейний" і "знищений"?
показати весь коментар
Бачу є зразки котрі можна підлатати та поставити у стрій, або на донора пустити.
показати весь коментар
*******.... й те... й те добре!
Смерть рашикам!
показати весь коментар
Непонятно только нахера Хрещатик засерать этим кацапским гавном?

Уже под Михайловским была одна свалка кацапской техники - зачем еще одна на Хрещатике?
показати весь коментар
це ж парад чому б і ні? збулась мрія кацапів - парадом по Хрещатику...
показати весь коментар
парад - це те, що гундосік свого часу відмінив шоб не дратувати *****.
а це - свалка кацапського лайна на головній вулиці країни
показати весь коментар
Поліграф,ти що дурень?Чи ти під дурними гаслами,що хтось відновив і зремонтував ППО Київа?Забудь.Парад відмінили вірно.Це тобі не Ілловайськ,а повномаштабна війна.Надивився агітпром кацапів і СРСР-з параду на фронт?
показати весь коментар
Борзов, голова вінницької ОДА, що ти на це скажеш??також позвільняєш ініціаторів???
показати весь коментар
Іванку,а що ти знаєш про Вінницю?Та ще й про виставку трофейної техніки ?Ти,убоге,в курсі,що хлопченята знайшли в техніці вогнепальну зброю?А якщо б знайшли гранату?Дочекайся що тобі відповість Борзов.Але що відповісти олігофрену?
показати весь коментар
парад на Крещатике все-таки состоялся=)
показати весь коментар
Спасибо ВСУ, теробороне, добробатам, партизанам и западному оружию
показати весь коментар
Оце на Хресті непрохідна зона -- між Консерваторією та Філармонією. Бо Майдан заважає...
...там одного разу, навіть державну думу знесли.
І дівчата завжди плутаються, де їм здибанку призначено - біля Консерваторії, чи Філармонії?
Доводиться побігати - хоч там й недалеко, найсправді ... *)
показати весь коментар
на Главпочтампте назначай в след. раз, не ошибешься
показати весь коментар
Хм... ...бачив я колись, як ГП рухнув... -- як раз туди йшов нареченій подзвонити по междугородці...
показати весь коментар
тогда треугольник ГП, филармония, консерватория - это не ваше. Встречайтесь возле Михайловского. Очень душевное место
показати весь коментар
Хоча -- на ЧС по футболу -- вона, вже жінка, під тою колонадою стояла -- щоб я її бачив з Дома Профсоюзів по вєбці -- ...душевно потелефонувались...*)
показати весь коментар
Кобзар,а це нічого,що в Києві ніколи не було ЧС з футболу? Але хоч душевно потелефонувались...
показати весь коментар
Сподіваюсь консерви повиймали з техніки?😉
показати весь коментар
Такой же трюк совершил президент Азербайджана Ильхам Алиев выставив в центре Баку разбитое Байрактарами мавзолейное дерьмо из Н.Карабаха...
показати весь коментар
Як і обіцяло ***** танки паРаші на Хрещатику - але є нюанс...
показати весь коментар
Останки від смажених руссо-швайне добре вимили?
показати весь коментар
Все-таки кацап дошел до Киева! Не за два дня, как собирался, а за шесть месяцев, но дошел ))))))
показати весь коментар
Мала на шпагаті молодець
показати весь коментар
показати весь коментар
Хорошее начало.
показати весь коментар
На День Незалежності кацапський військовий мотлох на Хрещатику... Який мудак до такого додумався? Ага! Замість військового параду "Всі в укриття!" бо на Хрещатику кацапські танки ... Якийсь чисто дегенеративно-жидобільшовицький символізм...
показати весь коментар
Парад російської техніки на Хрещатику, але є один нюанс)
показати весь коментар
Детки, которые селфятся сегодня на фоне этой техники "второй армии в мире" , всю свою сознательную жизнь будут мстить кацапам везде и всегда, и внукам своим об этом же накажут. Кацапы, запомните, что страшнее внезапной смерти может быть постоянное её ожидание, днём и ночью, зимой и летом, в молодости и в старости... Да, будьте вы прокляты!
показати весь коментар
GenDOS с Днепра?
показати весь коментар
Що не кажіть, а кацапульки слово стримали, до Києва доїхали.
показати весь коментар
напомнило анікдот про (шкодливого кота, наждачку замість ковру, та вуха що до батареї доїхали )
.... у орків лише техніка доїхала
показати весь коментар
По совести говоря, глупость несусветная (вот были бы ВСУ в районе Воронежа, так и выставить не стыдно было бы).
Они по вам "Искандерами" пробросят, чтобы вы, заодно, и "Искандеры" выставили....
Киев - прифронтовой город: не до выставок сейчас.
показати весь коментар
Касап, твоей методичке уже месяцев 5. Прифротновой город сейчас Белгород, а не Киев.
показати весь коментар
Видели. Красота.
показати весь коментар
Шалене відчуття ненависті і огиди...
показати весь коментар
Кто-то хотел "НА КИЕВ" ? Вот вам Киев.
показати весь коментар
Ще б шибеницю поставити з москаликами та поруч наших корупціонерів...
показати весь коментар
Поки ще рано туди іти. Експозія не вся. Постійно щось підвозять. Думаю, на 24 буде повний фарш: гвинтокрили, літаки і повний комплект бронетехніки (перших двох ще не привезли).
показати весь коментар
ага а потім парад полонених, і помивочна машина за ними відправити , а за помивочними хлорувальні 😂
показати весь коментар
Слава всем украинцам! Слава ВСУ! Слава теробороне!
Смерть врагам!
показати весь коментар
Судя по внешнему виду - техника прямиком с кацапских заводов!
показати весь коментар
Познавательно было бы у каждого образца аналоговнета установить стенд с фото экипажа после того, как его обнаружили наши хлопцы.
показати весь коментар
Тєрєхов - коли підбита кацапська техніка буде в Харкові на площа Свободи біля зруйнованої Облради ?
показати весь коментар
Наші, ЗСУ і тероборона намолотили, молодці. А де ті танки, САУ, БТР і БМП, які підбили "слуги" і "95 квартал"? Скоріше за все немає. Ці дні Президент буде водити до цієї знищеної зброї закордонні делегації і піаритись на тому, до чого не має відношення. А як там інша трофейна техніка, не було у росіян асфальтоукладчиків, грейдерів, катків і бітумовозок?
показати весь коментар
Ось ледве дочекався чергового випорожнення самого Анатолія-К65с6а92долбо%ба,..Хто,скільки і чим підбив-не суть.Кацапське гівно знищене.Такі як ти,Толюнчик,ляпали язиком про піар на Бучі,Гостомелі,Бородянці...Не було.Приїздили іноземці-дивилися,схиляли голови,і йшли додому-кожен зі своїми висновками.Чи має до підбитої техніки відношення Зе?Самі подумайте,якщо є чим?
показати весь коментар
твої 95квартальні підараси робили все щоб тієї підбитої техніки не було,тому бидло терпи **** мовчки терпи **** і звикай,що ******** = зрадник,і тому так, будуть далі коменти про твоїх ********-хазяїв **** продажна
показати весь коментар
Это просто троллинг мирового уровня! Молодцы, ребята!
показати весь коментар
Телеграм канал , який веде анонімний військовий рф , видав сьогодні наступну інфу про втрати русні - https://t.me/generalsvr2/251

https://t.me/generalsvr Генерал СВР

Forwarded from https://t.me/generalsvr2/251 GeneralSVR(reserv)

Суббота 20.08.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 48745 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 19 августа это 13494 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 26 августа. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 2366 убитыми и пропавшими безвести.
показати весь коментар
Остання це якийсь звиздець .Гидота кінчена
показати весь коментар
... очень нехватает заспиртованных тушь, которых Тамнет
показати весь коментар
У відповідь чекаємо від мстивого шизофреніка "парад плєнних"?
показати весь коментар
Тобто виплати затримують за підбиття а гроші на це шоу знайшли... при владі шоумени, тому ось
показати весь коментар
Пуцин же мечтал о параде на Крещатике - получите!
показати весь коментар
