УКР
Білоруські спеціалісти відновлюють бойові літаки в Росії, - ГУР

Міністерство оборони Білорусі та уряд РФ підписали термінові контракти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт авіаційної техніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міноборони.

Зокрема, працівники 558 авіаційного ремонтного заводу (Барановичі) періодично здійснюють відрядження у складі "виїзних груп" для проведення робіт з відновлення та введення в експлуатацію авіаційної техніки на 121 авіаційному ремонтному заводі (територія авіабази Кубинка). В основному роботи виконуються на літаках типу МіГ-29 та його модифікаціях.

За наявною інформацією, спеціалісти ЗС Білорусі здійснюють роботи щодо їх зняття зі зберігання та розконсервації для подальшого застосування у війні проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявив, що не планує напад, а Білорусь не бомбитиме Україну: "Немає жодного бажання"

ага ..тепер зосталось крикнути --жівє бєларусь
Підаруси , інакше цих виродків і не назвеш .
бедненькие, этож как боятся работу потерять. хотя нет, такие же мрази как и росийцы
Білоруські раби батрачать на кацапських галерах.
Треба Білорусь вже розїбати
З двома країнами одночасно воює Україна, це занадто
Долкчилась би Польща , хочаб Прибалтика вже булоб легше , навіть кордом з білохуцлабадом нам би закрили своїми збройними силами
а в Саки відпочити вони не хочуть там бавовняний сезон розпочався ?
белорусы спонсируют свою рабочую силу в терроризм
Іржава гайка їм у руки.
Дохлый ***********- хороший *********** !
Надіюсь відновлять так щоб більше не сів. Так, ********* ? Вибачусь коли будуть падати як сніг.
"Братья", млять.
Чем иметь такую родню - лучше быть сиротой.
...і тому білоруські спеціалісти стають законною мішенню .
У баранавичах білорасєяни ремонтують міги расєянам вже більше двадцяти років...
Руки би у них повідсихали!
