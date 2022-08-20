Білоруські спеціалісти відновлюють бойові літаки в Росії, - ГУР

Міністерство оборони Білорусі та уряд РФ підписали термінові контракти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт авіаційної техніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міноборони.

Зокрема, працівники 558 авіаційного ремонтного заводу (Барановичі) періодично здійснюють відрядження у складі "виїзних груп" для проведення робіт з відновлення та введення в експлуатацію авіаційної техніки на 121 авіаційному ремонтному заводі (територія авіабази Кубинка). В основному роботи виконуються на літаках типу МіГ-29 та його модифікаціях.

За наявною інформацією, спеціалісти ЗС Білорусі здійснюють роботи щодо їх зняття зі зберігання та розконсервації для подальшого застосування у війні проти України.

