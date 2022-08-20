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Новини Війна
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Піски ще тримаються. На характері, на зубах і на шаленій втомі. Тримаються під шквальним артвогнем та штурмами піхоти. Ціною великих втрат, - доброволець Володимир Регеша (Санта)

піски

Українські воїни утримають позиції в Пісках.

Про це у Facebook пише командир добровольчого підрозділу "Санта" Володимир Регеша, інформує Цензор.НЕТ.

"Не знаю, за рахунок чого Піски ще тримаються. На характері, на зубах і на шаленій втомі.

Тримаються під шквальним артвогнем та штурмами піхоти. Ціною великих втрат.

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Пишаюся тим, що нашому добровольчому підрозділу випала справжня честь стояти пліч-о-пліч з бійцями ЗСУ саме тут, в Пісках.

Піски тримаються", - розповів він.

Піски ще тримаються. На характері, на зубах і на шаленій втомі. Тримаються під шквальним артвогнем та штурмами піхоти. Ціною великих втрат, - доброволець Володимир Регеша (Санта) 01

Автор: 

Донецька область (8932) Регеша Володимир Санта (8)


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Топ коментарі
+53
Тримайтеся і памятайте, хто так "гарно" підготувався до війни.

Після Перемоги підемо питати за цю підготовку.
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20.08.2022 23:15 Відповісти
+45
Бережи вас Боже справжніх воїнів та героїв...
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20.08.2022 23:15 Відповісти
+45
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20.08.2022 23:15 Відповісти
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Тримайтеся і памятайте, хто так "гарно" підготувався до війни.

Після Перемоги підемо питати за цю підготовку.
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20.08.2022 23:15 Відповісти
Для цього i вибирають владу та президента , щоб вин готував краiну бо вин гарант конституцii
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21.08.2022 00:00 Відповісти
Скоро дійдемо до того, що українці самі винні, що Росія напала
Читав у фейсбуках одного німця, який писав, що їхня армія насправді у поганому стані по стандартах НАТО, бути військовим непрестижно, а політики, які пробують підняти тему мілітаризації, дуже непопулярні. Тобто садіння дерев, прозорі зарплати і сортування сміття, про що ви пишете, не дуже допомогли обороноздатності Німеччини
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21.08.2022 00:12 Відповісти
Тоді підем від протилежного. Росія може знищити півпланети своїм ядерним потенціалом, при цьому будучи тотально корумпована, а деякі народності навіть не бачили унітаз.
Цивілізація і прозорість може допомогти армії, але без суспільного запиту і політичної волі на її розбудову нічого не вийде
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21.08.2022 00:34 Відповісти
Без сумніву, ніякого чуда не буде, треба працювати довгі роки. Але працювати треба цілоспрямовано. Навіть якщо мати найбільш прозору у світі економіку і найбільш чесних платників податків, а на оборонку виділити нуль, то на виході буде нуль. А наша країна дуже довго розвивалася в парадигмі пацифізму і занадто великої довіри до північного сусіда, і про причини цього можна говорити годинами.
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21.08.2022 00:50 Відповісти
Посилання на бій Усік-Джошуа... Бій приблизно в час ночі буде. https://www.youtube.com/watch?v=3x5avMS5iUM https://www.youtube.com/watch?v=3x5avMS5iUM

Усіх заговорив українською, вдягнув шаровари і каже що завжди казав, що Крим це Україна..
Я щось не завжди від нього таке чув..
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21.08.2022 00:27 Відповісти
Домик усика разбомбили под киевом?
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21.08.2022 11:21 Відповісти
Бережи вас Боже справжніх воїнів та героїв...
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20.08.2022 23:15 Відповісти
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20.08.2022 23:15 Відповісти
ситуация "ни наши, ни ваши". есть там один проукраинский далекошапочный знакомый. всё, шо он нажил честным трудом, всё разбито. из возможной на публику инфы - в той той части песков где он находится - серая зона. доедают то, что ЗСУ им давали пока не отошли. шо будет дальше не знает. покидать свои руины не собирается, надеется что ЗСУ таки возьмут верх.
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21.08.2022 01:57 Відповісти
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20.08.2022 23:18 Відповісти
Після маріка владі довіри нуль. Холуй молі дупу рве щоб українці програвали…

мужайтесь брати!!!
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20.08.2022 23:22 Відповісти
Облрада Донецька як і Луганська це законні цілі для ЗСУ після відео з Харкова і Миколаєва
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20.08.2022 23:27 Відповісти
можливо краще Бєлгорода та Брянська?
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20.08.2022 23:47 Відповісти
а ще краще моцкви i санктъ-лєнiнграду..
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21.08.2022 00:33 Відповісти
Не життя, душу за вас віддам. Що я можу зробити, тільки скажіть
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20.08.2022 23:36 Відповісти
багато молитов разом з дітьми родиною
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21.08.2022 00:20 Відповісти
Ярош там ?
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20.08.2022 23:41 Відповісти
Якщо візьмуть орки Піски туди залужного відправити в піхоту на нуль.Здача Пісків це знесення головів всіх рангів.Іншого не може бути за те що кинуть хлопців.Ніякого виправдання не може бути !
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20.08.2022 23:42 Відповісти
Бачу з окопа строчиш?
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20.08.2022 23:55 Відповісти
Бачу на цензорі руками дрочишь?
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21.08.2022 17:42 Відповісти
А всеосяжне розведення військ, з подальшим зайняттям свинособаками наших позицій - це також до Залужного?
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20.08.2022 23:58 Відповісти
От злобы просто дышать трудно,неужели ребят ждет судьба Азовцев? Ну как разворошить это блд...е зеленое гнездо,как затавить не пиз..ть,а действовать?
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20.08.2022 23:48 Відповісти
Никак нельзя пару тройку химер по оркам зарядить.....
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20.08.2022 23:59 Відповісти
Піски наполовину під окупацією, бо потрібно відсунути ЗСУ від Донецька. Але чисельність ЗСУ висока, арта є,наскільки можливо. Дивіться блог Бутусова.
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21.08.2022 00:15 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам, благаю
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21.08.2022 00:19 Відповісти
Бережи, Боже, наших Захисників! Смерть рашистам!
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21.08.2022 00:49 Відповісти
А Скріпіна знову заблокували, так що я десь з ним, а не з вашими срачами, коли люди страшно гинуть, цензор обіжається, що по п'яні не нато нажимає, а срані патріоти україни взагалі всіх розігнали, типу сам зсобою, розумним, душевно розмовляю
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21.08.2022 01:03 Відповісти
вірю в ЗСУ, вірю в перемогу... але поясніть, в чому цінність цих пісків зі стратегічної точки зору, аеропорту, який протримався 242 дня... для чого гробляться воїни? чи іншого виходе немає? боневтік он вже видав наказ азовцям здатися - що ми бачимо? отож...
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21.08.2022 06:46 Відповісти
Саме запитання "в чому цінність Пісків" аказкє на три речі: перша - відповідь у вас вже є - ваша, вами ж і придумана, друга - сама постановка такого питання вказує на те, що у вас прблеми з аналізом, картами і просто логічним мисленням і третя - у вас м'яко кажучи не правливе джерело інформації. Єдиний телемарафон, чи кацап-ТВ? Те, що стоять Піски дозволяє Львову жити майже мирним життям. І Ужгороду теж. Тому думати треба не про те, як їх здати, а якукрвпити, щоб відкинути кацапню.
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21.08.2022 08:32 Відповісти
Піски тримаються, там йдуть запеклі цілодобові бої. Там гинуть наші герої. Але в інтерпретації арестовича "нічого цікавого, нічого нового". Або ще "весело пытаются наступать, то одна сторона, то друга", "бодаются".
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21.08.2022 11:18 Відповісти
 
 