Піски ще тримаються. На характері, на зубах і на шаленій втомі. Тримаються під шквальним артвогнем та штурмами піхоти. Ціною великих втрат, - доброволець Володимир Регеша (Санта)
Українські воїни утримають позиції в Пісках.
Про це у Facebook пише командир добровольчого підрозділу "Санта" Володимир Регеша, інформує Цензор.НЕТ.
"Не знаю, за рахунок чого Піски ще тримаються. На характері, на зубах і на шаленій втомі.
Тримаються під шквальним артвогнем та штурмами піхоти. Ціною великих втрат.
Пишаюся тим, що нашому добровольчому підрозділу випала справжня честь стояти пліч-о-пліч з бійцями ЗСУ саме тут, в Пісках.
Піски тримаються", - розповів він.
Топ коментарі
+53 Olga A #374484
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+45 Александр Чуднивец #474549
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+45 Вася Шевченко #371210
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Після Перемоги підемо питати за цю підготовку.
Читав у фейсбуках одного німця, який писав, що їхня армія насправді у поганому стані по стандартах НАТО, бути військовим непрестижно, а політики, які пробують підняти тему мілітаризації, дуже непопулярні. Тобто садіння дерев, прозорі зарплати і сортування сміття, про що ви пишете, не дуже допомогли обороноздатності Німеччини
Цивілізація і прозорість може допомогти армії, але без суспільного запиту і політичної волі на її розбудову нічого не вийде
Усіх заговорив українською, вдягнув шаровари і каже що завжди казав, що Крим це Україна..
Я щось не завжди від нього таке чув..
мужайтесь брати!!!