Піски ще тримаються. На характері, на зубах і на шаленій втомі. Тримаються під шквальним артвогнем та штурмами піхоти. Ціною великих втрат, - доброволець Володимир Регеша (Санта)

Українські воїни утримають позиції в Пісках.

Про це у Facebook пише командир добровольчого підрозділу "Санта" Володимир Регеша, інформує Цензор.НЕТ.

"Не знаю, за рахунок чого Піски ще тримаються. На характері, на зубах і на шаленій втомі.

Тримаються під шквальним артвогнем та штурмами піхоти. Ціною великих втрат.

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Пишаюся тим, що нашому добровольчому підрозділу випала справжня честь стояти пліч-о-пліч з бійцями ЗСУ саме тут, в Пісках.

Піски тримаються", - розповів він.