На День Незалежності комендантська година на Харківщині триватиме цілодобово, - Синєгубов

На Харківщині протягом усього Дня Незалежності діятиме комендантська година.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова ОВА Олег Синегубов.

"Протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня. Просимо з розумінням поставитися до таких заходів і підготуватися до перебування вдома та укриття – це наша безпека", - написав Синегубов.

Він нагадав, що під час комендантської години заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом.

"Знаходьтеся вдома і не ігноруйте тривогу! День Незалежності – це про нашу ДНК. Це те, що ми захищали, захищаємо і захищатиме. Не дамо ворогові шансів на жодні провокації. Тому у свято нашої незалежності будемо максимально пильні", - закликав Синегубов. .

Він також зазначив, що з 22 серпня комендантська година починатиметься о 21:00 і закінчуватиметься о 7:00 наступного дня.

Як повідомлялося раніше, з 30 травня комендантська година діяла з 22:00 до 6:00.

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