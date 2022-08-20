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Новини День Незалежності
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У храмі Вселенського патріархату проведуть богослужіння до Дня Незалежності України

патріархат,константинопольский

З благословення Вселенського патріарха Варфоломія 24 серпня в церкві Святого Миколая у Стамбулі відбудеться святкове богослужіння з нагоди Дня Незалежності України.

Про це йдеться в анонсі події, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З благословення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія у середу, 24 серпня 2022 року, в храмі Святого Mиколая о 10.00 розпочнеться Божественна Літургія українською мовою - з нагоди Дня Незалежності України", - вказано в анонсі.

Організаторами події виступають Українське товариство взаємодопомоги в Стамбулі, Українське культурне товариство, Генеральне консульство України в Стамбулі.

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Усіх охочих запрошують долучитися до спільної молитви та традиційного спілкування після богослужіння.

Автор: 

Варфоломій (216) День Незалежності (701) Константинопольський патріархат (129) Стамбул (233)


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З одної сторони «сідайте з укурком за стіл перемовин» з іншої дарить байрактари…

паралельно просить в сша ф16 з дрогої допомагає московії уникнути санкційного тягаря… непрості плани в цього пана…
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21.08.2022 00:48 Відповісти
так це не є ініціатива ердогана. папа звичайно ж прислухається до султана, але виключно для інтересів церкви. дуже в неї там не просте становище.
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21.08.2022 05:22 Відповісти
благословення
Його
Всесвятості
Вселенського
Патріарха
Варфоломія

Кожне слово- як отрижка з якогось середньовічного мракобісся...
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21.08.2022 01:29 Відповісти
так кажуть люди, що не знайомі з середньовічною культурою
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21.08.2022 05:19 Відповісти
А що там Папа Римський??? УГКЦ - це в Україні. Чи його більше турбують інші питання…
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21.08.2022 08:11 Відповісти
 
 