У храмі Вселенського патріархату проведуть богослужіння до Дня Незалежності України
З благословення Вселенського патріарха Варфоломія 24 серпня в церкві Святого Миколая у Стамбулі відбудеться святкове богослужіння з нагоди Дня Незалежності України.
Про це йдеться в анонсі події, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"З благословення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія у середу, 24 серпня 2022 року, в храмі Святого Mиколая о 10.00 розпочнеться Божественна Літургія українською мовою - з нагоди Дня Незалежності України", - вказано в анонсі.
Організаторами події виступають Українське товариство взаємодопомоги в Стамбулі, Українське культурне товариство, Генеральне консульство України в Стамбулі.
Усіх охочих запрошують долучитися до спільної молитви та традиційного спілкування після богослужіння.
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паралельно просить в сша ф16 з дрогої допомагає московії уникнути санкційного тягаря… непрості плани в цього пана…
Його
Всесвятості
Вселенського
Патріарха
Варфоломія
Кожне слово- як отрижка з якогось середньовічного мракобісся...