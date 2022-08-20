У храмі Вселенського патріархату проведуть богослужіння до Дня Незалежності України

З благословення Вселенського патріарха Варфоломія 24 серпня в церкві Святого Миколая у Стамбулі відбудеться святкове богослужіння з нагоди Дня Незалежності України.

Про це йдеться в анонсі події, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З благословення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія у середу, 24 серпня 2022 року, в храмі Святого Mиколая о 10.00 розпочнеться Божественна Літургія українською мовою - з нагоди Дня Незалежності України", - вказано в анонсі.

Організаторами події виступають Українське товариство взаємодопомоги в Стамбулі, Українське культурне товариство, Генеральне консульство України в Стамбулі.

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Усіх охочих запрошують долучитися до спільної молитви та традиційного спілкування після богослужіння.