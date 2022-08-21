У Миколаєві чути потужні вибухи у різних районах міста, - мер Сєнкевич
У Миколаєві вночі 21 серпня чути потужні вибухи у різних районах міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив мер Олександр Сенкевич.
"Миколаїв – потужні вибухи! Чути у різних районах", - написав Сенкевич.
Він закликав городян залишатися у укриттях.
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Як Зеленський "разводіл лохов" у 2019-му.