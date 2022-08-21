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У Миколаєві чути потужні вибухи у різних районах міста, - мер Сєнкевич

миколаїв

У Миколаєві вночі 21 серпня чути потужні вибухи у різних районах міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив мер Олександр Сенкевич.

"Миколаїв – потужні вибухи! Чути у різних районах", - написав Сенкевич.

Він закликав городян залишатися у укриттях.

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Автор: 

Миколаїв (1819) Сєнкевич Олександр (229)


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Орки вночі не сплять , бо вони чорти рогаті , як і іхній кремлівський фашист ху@ло !
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21.08.2022 01:17 Відповісти
Поки світ спостерігає, й надає зброю дозовано "щоб не було єскалації" (боягузи) син сатани-***** поступово зносить міста!!!
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21.08.2022 01:52 Відповісти
А Порошенко предупреждал во время выборов, что Зеленский это «кот в мешке». Не послушали умного человека, выбрали - всё поржать хотелось. «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете.» (Иисус Христос)

Як Зеленський "разводіл лохов" у 2019-му.
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21.08.2022 04:22 Відповісти
мы можем увеличить армию в два три раза Но для нас важнее асфальт...
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21.08.2022 04:24 Відповісти
 
 