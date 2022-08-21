За добу на Харківщині сталося 6 пожеж, спричинених військовими діями, - ДСНС

За добу із 20 по 21 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж - 12, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями - 6, 1 для проведення аварійно-рятувальнних робіт, 3 для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції, 2 інші виїзди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області у фейсбуці.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Чугуївському (1) та Харківському (5) районах області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вночі ворог завдав чергового ракетного обстрілу цивільної інфраструктури. Цього разу ракети впали на територію Роганської територіальної громади, спричинивши там 2 пожежі та поранивши 2-х цивільних людей.

Перед цим, близько 19:00 селище Циркуни було обстріляно з артилерії. Згоріло 4 приватні надвірні забудови.

У Чкалівській громаді ворожий снаряд потрапив у покинуту будівлю площею біля 200 кв.м., яка також загорілася.

Силами підрозділів ДСНС всі пожежі були успішно ліквідовані.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 53 ворожі боєприпаси, що не розірвалися.

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