За добу на Харківщині сталося 6 пожеж, спричинених військовими діями, - ДСНС
За добу із 20 по 21 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж - 12, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями - 6, 1 для проведення аварійно-рятувальнних робіт, 3 для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції, 2 інші виїзди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області у фейсбуці.
"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Чугуївському (1) та Харківському (5) районах області", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вночі ворог завдав чергового ракетного обстрілу цивільної інфраструктури. Цього разу ракети впали на територію Роганської територіальної громади, спричинивши там 2 пожежі та поранивши 2-х цивільних людей.
Перед цим, близько 19:00 селище Циркуни було обстріляно з артилерії. Згоріло 4 приватні надвірні забудови.
У Чкалівській громаді ворожий снаряд потрапив у покинуту будівлю площею біля 200 кв.м., яка також загорілася.
Силами підрозділів ДСНС всі пожежі були успішно ліквідовані.
За добу піротехніки ДСНС ліквідували 53 ворожі боєприпаси, що не розірвалися.
Будь ласка, зачекайте...
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