УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9312 відвідувачів онлайн
Новини
988 1

Ще сім суден із зерном вийшли з портів Одеської області

порт,судно,чорноморськ

У неділю, 21 серпня, з одеських портів вийшли ще сім суден з українським продовольством.

Про це повідомило міністерство національної оборони Туреччини, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"У рамках відвантаження зерна з українського порту "Чорноморськ" вийшло чотири кораблі, з "Одеси" - два, з "Південного" - один", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що сьогодні також буде оглянуто одне судно з України і п'ять суден, які підуть в Україну.

Читайте: Генпрокурор Костін доручив правоохоронцям півдня забезпечити роботу "зернового коридору" : припинити всі можливі корупційні схеми

Раніше повідомлялося, що в одеських портах "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" перебувають десять суден, які зараз завантажуються і готуються до виходу.

Автор: 

зерно (3140) Одеська область (3343) порт (2062) експорт (4545)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я тільки можу уявити яка ціна на хліб буде взимку !!! Коли розпродають усе ...
показати весь коментар
21.08.2022 10:22 Відповісти
 
 