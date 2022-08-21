Ще сім суден із зерном вийшли з портів Одеської області

У неділю, 21 серпня, з одеських портів вийшли ще сім суден з українським продовольством.

Про це повідомило міністерство національної оборони Туреччини, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"У рамках відвантаження зерна з українського порту "Чорноморськ" вийшло чотири кораблі, з "Одеси" - два, з "Південного" - один", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що сьогодні також буде оглянуто одне судно з України і п'ять суден, які підуть в Україну.

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Раніше повідомлялося, що в одеських портах "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" перебувають десять суден, які зараз завантажуються і готуються до виходу.