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Порт у Миколаєві не використовуватимуть для експорту продовольства

порт,миколаїв

Використання Миколаївського морського торговельного порту для експорту українського продовольства відкладається через безпекову ситуацію в регіоні.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Порти України".

"Ми хочемо, щоб усі наші порти працювали, у тому числі в Миколаївському регіоні. Однак це, безумовно, залежить від воєнної ситуації. Тепер із погляду безпеки ми не можемо цього робити", - сказав Васьков.

За його словами, при цьому технічно порт готовий здійснювати навантаження.

"Є певна руйнація інфраструктури, але не критична для агроекспорту. Якщо військова ситуація дозволятиме, ми вийдемо з ініціативою, яку, сподіваємось, підтримає ООН. Працювати технічно порт готовий", - зазначив заступник міністра.

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Автор: 

зерно (3140) Миколаїв (1819) порт (2062) експорт (4545) Мінінфраструктури (2060)


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Нехай ООН забезпечить безпеку портів. Тоді і буде їм продовольство.
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21.08.2022 11:02 Відповісти
А що там ООН з Ердоганом кажуть? (((
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21.08.2022 11:06 Відповісти
Бреше як дише! Безпекова ситуація майже однакова що по Одещині, що по Миколаївщині, але комусь там в Києві на Миколаїв сильно посрати!
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21.08.2022 15:43 Відповісти
 
 