Порт у Миколаєві не використовуватимуть для експорту продовольства

Використання Миколаївського морського торговельного порту для експорту українського продовольства відкладається через безпекову ситуацію в регіоні.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Порти України".

"Ми хочемо, щоб усі наші порти працювали, у тому числі в Миколаївському регіоні. Однак це, безумовно, залежить від воєнної ситуації. Тепер із погляду безпеки ми не можемо цього робити", - сказав Васьков.

За його словами, при цьому технічно порт готовий здійснювати навантаження.

"Є певна руйнація інфраструктури, але не критична для агроекспорту. Якщо військова ситуація дозволятиме, ми вийдемо з ініціативою, яку, сподіваємось, підтримає ООН. Працювати технічно порт готовий", - зазначив заступник міністра.

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